Telekom: Kein Highspeed-Internet im ICE Thorsten Neuhetzki 3 Minuten

Wer die Begriffe Deutsche Bahn und Internet in Verbindung bringt, rollt oft mit den Augen. Und das wird wohl auch so bleiben. Denn wie jetzt bekannt wird, ist es nicht geplant, Highspeed-5G in die Züge der Bahn zu bringen.