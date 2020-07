300 Mbit/s statt lahmes DSL: Neue kostenlose Telekom-Option gestartet

Die Telekom hat dazu ihre Hybrid-Tarife umgestrickt. Bei den Hybrid-Tarifen kombiniert die Telekom einen Festnetzanschluss mit LTE und erhöht so die Datenrate. Bisher war es in der Regel eine Verdopplung der Festnetz-Datenrate, die du dir so buchen konntest. Dafür waren die Hybrid-Tarife in der Regel kostenlos zubuchbar. So wurden aus 50 Mbit/s bis zu 100 Mbit/s. Jetzt aber beinhaltet die Hybrid-LTE-Option grundsätzlich bis zu 300 Mbit/s. Je nach Ausbaustand des LTE-Netzes der Telekom ist es entsprechend weniger.

Der notwendige Hybrid-Router Speedport Pro nutzt bei der Übertragung der Daten dabei das Mobilfunknetz parallel zum Festnetz. Die neue Option ist bei allen MagentaZuhause Tarifen für 4,95 Euro monatlich buchbar. Allerdings schlägt der erforderliche Spezialrouter ordentlich in die Kostenrechnung: Den Speedport Pro gibt es für einmalig 389,82 Euro. Du kannst ihn auch mieten. Die Kosten hier: monatlich 9,70 Euro. Ein Kauf lohnt sich also erst nach 40 Monaten. Weiterer Vorteil der Miete: Geht der Router kaputt, ersetzt die Telekom ihn.

Drei Monate kostenlos

Zur Einführung der neuen Hybrid LTE Option gibt es attraktive Angebote: Bei Buchung bis zum 30. September bekommst du die Option Hybrid LTE in den ersten drei Monaten ohne Aufpreis. Breitbandkunden mit geringen DSL-Bandbreiten von weniger als 16 Megabit pro Sekunde profitieren sogar dauerhaft. In den Tarifen Magenta Zuhause XS und S erhalten sie die Option ohne Aufpreis.

Der Router richtet sich am Telekomanschluss sogar selbst ein. Mit nur wenigen Handgriffen erhöht sich so die Freude beim Surfen. Hybrid-Kunden profitieren jedoch nicht nur von der höheren Geschwindigkeit, sondern auch von erhöhter Verbindungssicherheit. Bei einer Störung im Festnetz surfen und telefonieren sie einfach über das Mobilfunknetz. Das kommt auch Kunden zugute, deren neuer Anschluss noch nicht geschaltet wurde. Mit der Hybrid LTE Option telefonieren und surfen sie sofort. Dazu kannst du die Option direkt bei der Bestellung aktivieren.

