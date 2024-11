An vorderster Front hat in den zurückliegenden Wochen wieder Samsung viele neue Smartphone-Updates veröffentlicht. Unzählige Modelle aus der Galaxy-A, Galaxy-S und Galaxy-Z-Klasse wurden per Sicherheitspatch gegen neu entdeckte Schwachstellen im Betriebssystem Android abgesichert. Dafür steht jetzt auf vielen Samsung-Smartphones der Oktober-Patch zur Verfügung, der je nach Modell bis zu 30 Sicherheitslücken schließt. Gleiches gilt für das Galaxy Note 20 und das Galaxy Note 20 Ultra.

Einen Schritt weiter ist Samsung sogar schon bei der Galaxy S24-Serie und bei der Galaxy S23-Reihe. Hier steht in ersten Regionen bereits der November-Patch für Android und Samsung One UI zur Verfügung, der bis zu 38 Sicherheitslücken aus der Welt schafft. Viele weitere Samsung-Handys, soviel ist bereits sicher, werden in den kommenden Tagen ebenfalls den November-Patch erhalten. Wiederum leicht verspätet hat sich der September-Patch für das Galaxy A33 und das Galaxy A35. Aber auch auf diesen beiden Einsteiger-Smartphones ist er jetzt verfügbar.

Beim Galaxy A52s musst du dich wiederum darauf einstellen, dass es nur noch einmal alle drei Monate mit einem neuen Sicherheitspatch ausgestattet wird. Der turnusmäßige Update-Rhythmus wurde von Samsung angepasst, weil das Smartphone nun auch schon drei Jahre auf dem Buckel hat. Noch härter trifft es Nutzer des Galaxy Z Fold 2. Für dieses Smartphone aus dem Jahr 2020 sind ab sofort nämlich keine weiteren Updates mehr vorgesehen. Und das, obwohl das Foldable zum Start fast 2.000 Euro kostete.

OnePlus patcht zahlreiche Handys

Wer das OnePlus 12R sein Eigen nennen darf, kann ab sofort OxygenOS 14.0.0.832 downloaden. Hier ist nicht nur der September-Patch für Android integriert, sondern unter anderem auch eine neue Funktion, den Standardalarmton über die Uhr-Einstellungen für alle Alarme einheitlich einzustellen. Für das OnePlus 11 steht neuerdings ebenfalls OxygenOS 14.0.0.832 bereit – zusätzlich ausgestattet mit Erweiterungen für eine verbesserte Bluetooth-Kompatibilität. Bereits der Oktober-Patch ist Teil eines Updates in Form von OxygenOS 14.0.0.720 für das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro.

Viele neue Updates stehen auch für die Nord-Serie von OnePlus bereit. Zum Beispiel OxygenOS 14.0.0.550 für das OnePlus Nord 3, das neben dem einheitlich einstellbaren Weckerton ebenfalls den Oktober-Patch für Android beinhaltet. Identisch aufgebaut ist OxygenOS 14.0.0.607 für das OnePlus Nord 2T. OxygenOS 14.1.0.603 wiederum bringt auf dem OnePlus Nord 4 per KI die Möglichkeit, auf Gruppenfotos bei Personen geschlossene Augen zu korrigieren. In ausgewählten Netzen will OnePlus zudem die Anrufqualität verbessern. Für das OnePlus Nord N20 SE wiederum steht mit OxygenOS 14.0.0.1300 ein kleineres Update bereit, das nur den Oktober-Patch für Android beinhaltet.

Weitere aktuelle Smartphone-Aktualisierungen

Zeitnah dürfte für alle aktuellen Pixel-Smartphones von Google der November-Patch zur Verfügung stehen. Wer es noch nicht getan hat, sollte sein Pixel-Smartphone zudem mit dem bereitstehenden Upgrade auf Android 15 versorgen. Auf allen Modellen ab dem Pixel 6 aus dem Jahr 2021 steht Android 15 jetzt zur Installation bereit.

Motorola hat unterdessen eine Liste zur Verfügung gestellt, die zumindest ankündigt, für welche Smartphones bald Android 15 bereitstehen soll. Neben verschiedenen Handys der Edge– und G-Klasse erhalten auch vier Razr- sowie die beiden ThinkPhone-Modelle ein Upgrade auf die neueste Android-Version. Erst vor wenigen Wochen hatte Motorola ein Comeback in Deutschland verkünden können.

Aus dem Hause Huawei kannst du jetzt mehrere Handys mit dem September-Patch von Android versorgen. Unter anderem die Huawei Pura 70 Serie, das Huawei Mate 40 Pro und das Mate 50 Pro, das Huawei Mate X3 und das Huawei P60 Pro. Die ehemalige Huawei-Tochter Honor hat derweil angekündigt, per Update die Circle-to-Search-Funktion auf dem Honor Magic V3 und der Honor 200 Serie einzuführen.

Nutzer aktueller iPhone-Modelle von Apple können unterdessen ein Update auf iOS 18.1 installieren. Für etwas ältere iPhone-Modelle steht unterdessen eine Aktualisierung auf iOS 17.7.1 zur Verfügung. Apple empfiehlt ein schnellstmögliches Update, weil mit dieser neuen Firmware wichtige Sicherheitskorrekturen vorgenommen werden.