Nur noch heute: USK 18+ Spiel komplett kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir „Encased“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am heutigen 24. Dezember um 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder einen Tag lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Encased“

Nachdem gestern gleich drei „Fallout“-Spiele im Epic Games Store Angebot waren, geht es heute direkt dystopisch weiter. Im Angebot befindet sich aktuell „Encased„, ein SciFi-RPG, das in einer Welt spielt, die dem Untergang geweiht ist. Du kannst dich einer von fünf Fraktionen anschließen und begibst dich auf ein brutales Abenteuer unter der Kuppel. Die Kuppel ist ein unerklärliches Artefakt, das in einer gigantischen Wüste gefunden wurde. Schaffst du es, ihr Geheimnis zu lüften? Was verbirgt sich unter der mysteriösen Kuppel und warum wurde sie überhaupt errichtet?

Das Spiel ist erst ab 18 Jahren zugelassen – und das zurecht, denn es behandelt die Grausamkeit einer zerstörten Welt, in der es wenig Hoffnung gibt. Nachdem ein Störfall alles vernichtet hat, liegt es nun an dir, die Geschichte der Welt maßgeblich zu beeinflussen. Dabei entscheidest du, welchen Pfad du nehmen möchtest. „Encased“ ist aktuell kostenlos im Epic Games Store, normalerweise kostet dich das Spiel ganze 30 Euro.

„Encased“ nimmt dich mit in eine dystopische Welt.

Später im Angebot: Ein mysteriöses Spiel

Noch heute enthüllt der Epic Games Store das nächste kostenlose Spiel. Während der Weihnachtszeit gibt es jeden Tag ein neues Spiel kostenlos. Meistens handelt es sich dabei um qualitativ hochwertige Spiele, die jedoch nur einen Tag im Angebot bleiben. Wir informieren dich jeden Morgen darüber, welches Spiel es aktuell kostenlos gibt. Bleib also auf dem Laufenden und lass dir keines der Gratisspiele entgehen.

Hier findest du eine Liste mit den Spielen, die es bisher kostenlos gab: