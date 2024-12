Teufel Cage Pro im Test: Meine neuen Lieblings-Kopfhörer zum Zocken

Teufel ist keine typische Gaming-Marke. Dennoch hat die Firma einige interessante Gaming-Headsets im Angebot. Ich hatte die Möglichkeit, das neue Teufel Cage Pro Gaming-Headset umfangreich zu testen und berichte dir hier von meinen Eindrücken. Das Cage Pro mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken, hat es jedoch wirklich in sich. Das Headset verspricht hervorragenden Klang, ein tolles Mikrofon und lange Akkulaufzeit. Kann es diese Versprechen halten?

Design und Bedienung

Schlichtes Design, dezentes RGB

Die Teufel Cage Pro wirken im Vergleich zu anderen Gaming-Headsets eher schlicht. Das ist jedoch nicht schlimm, denn es lässt sie hochwertig aussehen. Insgesamt ist die Verarbeitung der Kopfhörer gut und weist keine Mängel auf. Besonders positiv anzumerken ist an dieser Stelle auch das Gewicht der Kopfhörer. Sie sind weder zu leicht, noch zu schwer. Der Mechanismus zum Verstellen der Kopfhörer macht, ebenso wie die beweglichen Verbindungsstellen über den Ohrpolstern, einen stabilen Eindruck.

An der hinteren Seite des Headsets befinden sich zwei RGB-Streifen. Über die optionale Teufel Audio Center App kannst du die Farben der beiden LED-Streifen deinen Wünschen anpassen. Hier kannst du auch die Helligkeit steuern. Der einzige Nachteil hier ist, dass es sich stets um eine statische Farbe handelt. Das sollte jedoch für die meisten kaum ein Problem sein, denn beim Tragen sieht man die LED-Streifen selbst nicht.

Die Ohrpolster sind weich und bequem.

Tragekomfort und Bedienung

Während des Testens habe ich das Headset mehrere Stunden lang ohne Unterbrechung getragen. Auch mit Brille wird das Teufel Cage Pro nicht ungemütlich und drückt nicht am Kopf. Hier spielt auch das angenehme Gewicht eine Rolle, denn die Kopfhörer sitzen stabil, ohne zu wackeln, aber drücken auch nicht zu stark. Insgesamt ist die Passform sehr angenehm und die Kopfhörer eignen sich auch für lange Gaming-Sessions.

Die Bedienung des Headsets ist intuitiv und funktioniert gut. An den Kopfhörern selbst befinden sich die wichtigsten Knöpfe. So kannst du das Teufel Cage Pro auch ohne die optionale Teufel Audio Center App problemlos benutzen. In der App finden sich allerdings einige Features, für die sie sich in meinen Augen lohnt. Dazu gehört beispielsweise ein Equalizer und die Aktivierung von DTS-Surround-Sound.

Die Steuerung der Cage Pro funktioniert auch ohne App.

Die App an sich ist minimalistisch gehalten und einfach zu navigieren. Sie birgt keine unnötigen Features und erfordert vor allem keinerlei Anmeldung oder Registrierung. Du kannst sie einfach über die Teufel-Website herunterladen. Achte jedoch darauf, dass du die richtige App herunterlädst, denn nur so kannst du die Teufel Cage Pro anpassen.

Klang und Mikrofon des Teufel Cage Pro

Exzellenter Klang

Der Klang des Teufel Cage Pro ist ein Highlight der Kopfhörer. Sie hören sich voll an, es lassen sich keinerlei Hintergrundgeräusche wahrnehmen und sie punkten auch in den Höhen und Tiefen. Egal ob Musik, Film oder Videospiel, das Headset hört sich einfach gut an. Dank der tollen Passform schirmen sie außerdem effektiv vor Geräuschen und Lärm ab. Active Noise Cancelling bietet das Headset nicht, was jedoch bei einem Gaming-Headset nichts Ungewöhnliches ist.

Dank Surround-Sound kannst du in Videospielen stets erkennen, aus welcher Richtung Schüsse und Schritte kommen. Möchtest du dich eher auf den Chat als das Ingame-Audio konzentrieren, dann gibt es auch hierfür ein passendes Preset. Generell kannst du über den Equalizer in der App nahezu jedes Soundprofil erreichen.

Das Mikrofon: Klar und verständlich

Das Mikrofon des Teufel Cage Pro lässt sich ganz einfach abnehmen und anbringen. Es hält magnetisch am Kopfhörer, und der Mikrofon-Arm lässt sich durch Biegen weiter anpassen. Der Klang des Mikrofons ist klar und verständlich, die Lautstärke angenehm. Dank des abnehmbaren Mikrofons kannst du dich jedoch auch jederzeit dazu entscheiden, doch ein externes Mikrofon mit dem Headset zu verwenden.

Das Mirko des Headsets ist klar und verständlich.

Konnektivität und Akkulaufzeit

Konnektivität

Das Teufel Cage Pro ist ein Ass, wenn es um die Verbindung geht. Das Headset kann sowohl per Bluetooth, per USB-Dongle und via Kabel mit deinem PC verbunden werden. Noch dazu ist die Verbindungsqualität gerade über das USB-Dongle überragend. Selbst wenn ich in der Küche stehe, die über zwei dicke Betonwände von meinem PC getrennt ist, ist die Verbindung völlig stabil. Meine Bluetooth-Kopfhörer hingegen bekommen hier große Probleme.

Wer also viel mit seinem Headset durch die Wohnung rennt, der ist mit dem Teufel Cage Pro bestens bedient. Die Verbindungsqualität ist super und das Headset kann sogar per Bluetooth mit dem Handy verbunden werden, ohne an Funktionalität zu verlieren. Du kannst es also verwenden, um beispielsweise Social Media Videos aufzunehmen, oder am Handy über Discord zu telefonieren.

Die Teufel Cage Pro können insgesamt überzeugen.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit der Teufel Cage Pro ist ein weiterer Pluspunkt dieser Kopfhörer. Im kabellosen Betrieb musst du sie nur etwa jeden dritten bis vierten Tag aufladen. Einen entspannten Gaming-Tag zu Hause halten sie problemlos durch. Allerdings brauchen die Kopfhörer recht lange, um wieder vollständig aufzuladen. Das ist jedoch bei der langen Akkulaufzeit kein großes Problem. Steckst du die Kopfhörer einfach über Nacht ein, dann kannst du sie danach tagelang, ohne dir Gedanken zu machen, nutzen.

Fazit zum Teufel Cage Pro

Das Teufel Cage Pro ist ein erstklassiges Gaming-Headset. Von der tollen Verarbeitung bis hin zum guten Klang, hier stimmt alles. Mit einem Preis von normalerweise 200 Euro ist das Headset jedoch recht teuer. Ich empfehle daher, das Headset im Sale zu kaufen, wobei sich auch der Normalpreis rechtfertigen lässt. Zum Zeitpunkt dieses Tests ist das Headset auf der offiziellen Website im für 180 Euro im Angebot zu haben.

Pros

Toller Klang

Bequeme Passform

Lange Akkulaufzeit

Contra

RGB begrenzt anpassbar

Recht teuer