ERAZER Mage P20 im Test: Die absoluten Preis-Leistungs-Sieger?

Vor kurzem ist das brandneue ERAZER Mage P20 Headset auf den Markt gekommen. Mit einem Preis von rund 70 Euro fallen die Gaming-Kopfhörer in die Mittelklasse. Doch trotz des vergleichsweise niedrigen Preises kann das Mage P20 mit mehr als nur schicker RGB-Beleuchtung überzeugen.

Design und Bedienung

Schlichtes Design und RGB

Im Vergleich zu anderen Gaming-Headsets ist das Design der Mage P20 eher schlicht gehalten. Das matte Schwarz macht jedoch viel her und die Kopfhörer sehen hochwertig aus. Auch was die Verarbeitung angeht, kann das Headset punkten. Sämtliche Bestandteile des Kopfhörers machen einen stabilen Eindruck. Die beweglichen Teile quietschen und haken nicht.

Bei einem richtigen Gaming-Headset darf natürlich die RGB-Beleuchtung nicht fehlen. Die Mage P20 bieten verschiedene Modi zur Auswahl, von Regenbogen bis zu soliden Farben ist alles dabei. Nur ausschalten lässt sich die Beleuchtung nicht, was jedoch nicht stört.

Das Headset macht einen sehr hochwertigen Eindruck.

Ein weiterer Pluspunkt ist das abnehmbare Mikrofon. Hier ist jedoch anzumerken, dass das Mikro sich nicht ganz einfach anbringen lässt. So ist beispielsweise nicht immer klar, ob das Mikro richtig angebracht ist, da die Kopfhörer darüber keine Auskunft geben.

Tragekomfort und Bedienung

Das Mage P20 ist mit dicken Polstern ausgestattet, die bequem auf den Ohren sitzen. Die Kopfhörer sitzen fest, ohne übermäßigen Druck auf die Ohren auszuüben, was gerade für Brillenträger wichtig ist. Auch das Kopfteil ist angenehm gepolstert. Der einzige Nachteil der Kopfhörer ist, dass sich die Ohrschalen nicht in alle Richtungen drehen lassen. So fällt eine Anpassungsmöglichkeit gänzlich weg. Mir persönlich ist es im Test zwar aufgefallen, hat mich aber nicht übermäßig gestört.

Die Bedienung der Kopfhörer ist intuitiv und einfach. Ein großer Pluspunkt ist, dass keinerlei App nötig ist. Lautstärke, Mikro und RGB-Beleuchtung können einfach über den Schalter am Kabel gesteuert werden. Dieser liegt auf einer angenehmen Höhe und das Kabel hat insgesamt eine gute Länge.

Über diesen Schalter lässt sich das Headset steuern.

Klang und Mikrofon des Mage P20

Guter Klang in ihrer Preisklasse

Beim Mage P20 handelt es sich nicht um ein Premium-Headset. Dementsprechend ist auch kein Premium-Sound zu erwarten. In ihrer Preisklasse erfüllen die Kopfhörer jedoch sämtliche Ansprüche. In Spielen lässt sich klar erkennen, aus welcher Richtung verschiedene Geräusche kommen. Das Klangprofil ist ausgeglichen, schwächelt jedoch minimal bei den Höhen und Tiefen. Wer insbesondere einen mächtigen Bass sucht, der sollte lieber eine Alternative wählen.

Fürs Gaming, Hören von Musik und Schauen von Filmen reicht das Mage P20 jedoch allemal aus. Positiv ist zudem, dass sich kein störendes Hintergrundrauschen wahrnehmen lässt. Auch etwaiges Knacken bei hoher Lautstärke bleibt aus.

Die Mage P20 haben einen ausgewogenen Klang.

Unser Highlight: Das Mikrofon

Unser Highlight im Test war eindeutig das Mikrofon der Mage P20. Speziell ist die Geräuschunterdrückung unglaublich gut. Beim Testen war zwischenzeitlich nicht klar, ob das Mikrofon wirklich verbunden ist, da das Tippen aufs Mikrofon so gut unterdrückt wurde. Auch in Videoanrufen waren keinerlei Tastatur-Geräusche zu hören. In dieser Preisklasse ist das Mikrofon eines der besten, das ich je gesehen habe.

Gutes Mikrofon für etwas mehr Geld? Das sind die Audio-Technica ATH-M50xSTS

Abgesehen von der guten Geräuschunterdrückung ist der Klang des Mikrofons definitiv ausreichend. Es kommt nicht an die Qualität eines separaten Mikrofons heran, ist für ein Headset-Mikro jedoch gut. Da es sich jederzeit abnehmen lässt, kannst du die Kopfhörer auch mit einem separaten Mikro nutzen. Entscheidest du dich für das Headset-Mikro, dann kannst du es jederzeit über den Knopf am Kabel stummschalten.

Das Mikro des Mage P20 ist abnehmbar.

Fazit zum ERAZER Mage P20 Gaming-Headset

Insgesamt ist das ERAZER Mage P20 in seiner Preisklasse ein wahrer Preis-Leistungs-Sieger. Im Bereich der Gaming-Headsets ist es leicht, viel Geld für ein Gerät auszugeben. Bei 70 Euro ist der Preis des Headsets fair und die Leistung mehr als angemessen. Insbesondere die hochwertige Verarbeitung und das tolle Mikro machen die Kopfhörer zu einer klaren Empfehlung für Gamer.

Pro

Hochwertige Verarbeitung

Intuitive Steuerung

Tolles Mikro

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Contra