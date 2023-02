Audio-Technica ATH-M50xSTS im Test: Das Headset mit dem besten Mikro?

Das ATH-M50xSTS von Audio-Technica ist ein designiertes Streaming-Headset. Der Fokus liegt hier also vor allem auf einem leistungsstarken Mikro und voller Kontroller über deinen Audio-Output. Dank guter Hardware soll sich das Headset jedoch auch für den Einsatz außerhalb des Streamings eignen. Ob das Headset überzeugen kann, haben wir für dich getestet.

Design und Bedienung

Unscheinbares Design

Das Design der Audio-Technica ATH-M50xSTS ist eher unscheinbar. Vor allem im Vergleich zu Gaming-Headsets wie dem JBL Quantum 910 und dem Teufel ZOLA fällt auf, wie schlicht das Design ist. Es gibt weder bunte Beleuchtung noch viele verschiedene Farben zur Auswahl. Stattdessen gibt es das Headset nur in den Farben Schwarz, Weiß und Blau. Besonders auffällig ist dies, da es sich um ein Streaming-Headset handelt. Oft achten gerade Streamer besonders auf das Aussehen und Design ihrer Kopfhörer, doch manch einer freut sich mit Sicherheit auch über die Schlichtheit dieses Headsets.

Tragekomfort und Bedienung

Im Lieferumfang des Headsets befinden sich zwei verschiedene Aufsätze für die Ohrpads. Eines soll für besonders guten Klang und Isolation sorgen, das andere soll Komfort und lange Tragezeit priorisieren. Im Test haben wir bezüglich des Komforts der beiden Aufsätze keinen großen Unterschied bemerkt. Das Headset ist mit beiden Aufsätzen sehr gemütlich, auch wenn noch eine Brille und Ohrringe getragen werden. Insgesamt sitzt das Headset gut am Kopf, rutscht nicht, ist aber auch nicht zu fest.

Das Design des Headsets ist sehr schlicht gehalten.

Die Steuerung des Headsets ist sehr simpel. Es gibt keine Unmengen an Knöpfen und keine zugehörige App. Am Headset selbst findet sich lediglich der Knopf zur Steuerung des Audio-Monitorings, alles andere wird direkt über den PC gesteuert. Ein Akku oder Ähnliches ist nicht vorhanden, da das Headset kabelgebunden ist.

Klang und Mikrofon des Audio-Technica ATH-M50xSTS

Guter Klang mit kleinen Mängeln

Der Klang des Audio-Technica ATH-M50xSTS ist nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Das Audioprofil ist sehr ausgeglichen, was ein wenig das Volumen aus dem Klang nimmt. Besonders mächtige Sounds wie eine Explosion kommen deswegen etwas weniger zur Geltung. Dies fällt vor allem im direkten Vergleich zu Gaming-Headsets auf, die häufig einen sehr mächtigen Klang priorisieren. Positiv daran ist jedoch, dass keine Geräusche untergehen und alle Sounds wahrgenommen werden. Punkten kann das Headset zudem mit einer hohen Grundlautstärke. Trotz der hohen Lautstärke bleibt der Klang klar und es sind keine Störgeräusche wie rauschen oder klappern wahrzunehmen.

Auch ohne ANC schafft es das Headset außerdem, gut von der Außenwelt abzuschirmen. Dies funktioniert in beide Richtungen, denn selbst wenn du laut Musik hörst, bekommen die Menschen um dich herum davon nichts mit.

Das Highlight des Audio-Technica ATH-M50xSTS

Das Highlight des Headsets ist jedoch das verbaute Kondensatormikrofon. Durch einfaches Hochklappen kann das Mikro in sekundenschnelle stummgeschaltet werden. Es handelt sich um das beste Headset-Mikro, das ich je getestet habe. Das Mikro ist klar und die allgemeine Qualität kann überzeugen. Außerdem kann das Audio-Technica ATH-M50xSTS mit einer besonderen Funktion überraschen: Es besitzt die Fähigkeit, das Mikro in Echtzeit zu überwachen.

Das Mikrofon ist das Highlight des Headsets.

Ist die Funktion aktiviert, dann gibt dir das Headset in Echtzeit wieder, was das Mikro aufnimmt. Du hörst dich also mit sehr geringer Latenz selbst. Am Anfang ist das ein wenig ungewohnt, doch im Test habe ich mich erstaunlich schnell an die Funktion gewöhnt und halte sie für sehr sinnvoll. Sie erlaubt es dir beispielsweise zu bestimmen, ob man deine Atmung über das Mikro wahrnimmt. Ist das der Fall, so kannst du das Mikro einfach etwas weiter vom Gesicht wegbewegen. Besonders für Streamer ist das sehr nützlich. Hast du dein Mikro richtig eingestellt, kannst du die Funktion ganz einfach aus- und bei Bedarf auch wieder einschalten. Die Lautstärke des Playbacks lässt sich ebenfalls individuell anpassen.

Fazit zum Audio-Technica ATH-M50xSTS

Für wen eignet sich das Headset?

Das Audio-Technica ATH-M50xSTS eignet sich vor allem für jeden, der oft Gebrauch von seinem Mikrofon macht. Streamer sind also eine offensichtliche Zielgruppe, doch auch leidenschaftliche Online-Gamer können von einem guten Mikro profitieren. Das Headset eignet sich außerdem besser für den Transport als beispielsweise ein separates Standmikrofon.

Unserer Meinung nach kann das Headset die wenigen Schwächen beim Klang mit seinem tollen Mikro ausgleichen. Auch das schlichte Design mag für manche sehr ansprechend sein. Das Headset eignet sich dank seines Designs auch für den geschäftlichen Einsatz, beispielsweise in Meetings. Wer also viel reist und unterwegs an Meetings teilnimmt, der könnte vom Audio-Technica ATH-M50xSTS profitieren.

Können wir das ATH-M50xSTS empfehlen?

Insgesamt können wir für das Audio-Technica ATH-M50xSTS eine Empfehlung aussprechen. Da das Mikro oft eine Schwachstelle von Headsets ist, bietet dieses Headset eine Qualität, die bei der Konkurrenz selten zu finden ist. Das Headset ist jedoch mit satten 229 Euro auf der offiziellen Herstellerseite sehr teuer. Wer jedoch großen Wert auf Flexibilität, Simplizität und ein geniales Mikro legt, für den kann sich der hohe Preis lohnen.

Pro

starkes Mikro

hoher Tragekomfort

klarer, lauter Klang

Contra