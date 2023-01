Huawei FreeBuds 5i im Test: Tolle Kopfhörer mit wenigen Schwächen

Die Huawei FreeBuds 5i sind der neueste Zugang Familie der FreeBuds In-Ear True Wireless Kopfhörer der Chinesen. Sie wollen mit hervorragendem Klang, trendigem Design und innovativen Funktionen überzeugen. Dabei sollen sie für fast jede Lebenssituation gemacht sein. Ob die FreeBuds 5i ihre Versprechen halten können, haben wir für dich getestet.

Tragekomfort, Passform und Bedienung

Mit einem Gewicht von nur 4,9 Gramm sind die Huawei FreeBuds 5i nochmals leichter als ihre Vorgänger. Damit sind sie auch über längere Zeit komfortabel zu tragen und fallen in den Ohren kaum auf. Damit die Kopfhörer jedem passen, gehören drei Silikonaufsätze in verschiedenen Größen zum Lieferumfang. Der Wechsel der Aufsätze ist einfach und geht schnell von der Hand. Hat man die richtige(n) Größe(n) gefunden, sitzen die Kopfhörer auch während des Sports fest im Ohr. Im Test haben sie auch schnellen Bewegungen standhalten können, ohne dabei zu verrutschen. Die Audioqualität nimmt auch bei Bewegung nicht ab.

Die Steuerung der FreeBuds 5i ist intuitiv und funktioniert zuverlässig. Musik kann gestoppt und gestartet werden, dazu kannst du ANC direkt an den Kopfhörern ein- und ausschalten und auch die Lautstärke regeln. Besonders schön ist, dass die Kopfhörer Musik automatisch pausieren, sobald ein Kopfhörer aus dem Ohr genommen wird. Es ist dabei kaum eine merkliche Verzögerung zu spüren, was sehr praktisch ist.

Angenehmer Klang mit leichten Schwächen

Der Klang der Huawei FreeBuds 5i macht einen soliden Eindruck, der überzeugt. Besonders beim Musik hören können die Kopfhörer punkten, denn der Klang ist voll und angenehm. Schaut man jedoch genauer hin, fällt auf, dass die Kopfhörer bei hohen Tönen leicht schwächeln. Im alltäglichen Gebrauch fällt dies jedoch kaum auf, da solch hohe Töne eher selten vorkommen. Schaut man jedoch einen Film, in dem ein heller Schrei vorkommt, merkt man, dass dieser nicht voll zur Geltung kommt. Jedoch ist dies nicht fatal und die FreeBuds 5i gleichen dieses Defizit mit einem vollen Bass aus.

Die FreeBuds 5i sitzen gut im Ohr und halten auch beim Sport.

Musik hört sich sowohl bei leisem, als auch bei lautem Hören gut an. Die Kopfhörer kommen auch bei voller Lautstärke nicht an ihre Grenzen und es sind keine unschönen Störgeräusche oder Vibrationen zu spüren. Auch beim Wechsel zwischen Musik-Genres lässt sich keine Qualitätsabnahme wahrnehmen. Insgesamt können die FreeBuds 5i also mit einem schönen Klangprofil überzeugen, das in seiner Preisklasse mit der Konkurrenz locker mithalten kann.

ANC und die AI Life App der FreeBuds 5i

Die AI Life App

Der wohl größte Kritikpunkt, der an den Huawei FreeBuds 5i zu finden ist, ist die AI Life App. Über die App lassen sich die Kopfhörer vom Handy aus steuern, Updates finden sich hier und es gibt Funktionen wie eine Überprüfung, die feststellt, ob die Kopfhörer gut im Ohr sitzen. Jedoch findet sich die App nicht im Play Store von Google und muss somit extern über die App Gallery von Huawei heruntergeladen werden. Dies funktioniert zwar ohne große Probleme, ist jedoch umständlich und beim Download der App wird gar eine Meldung getriggert, die vor möglichen Gefahren warnt.

Im Test habe ich die App heruntergeladen und keine Probleme feststellen können. Es ist jedoch Vorsicht geboten und am Ende muss jeder selbst entscheiden, wie wichtig die Funktionen der App sind. Privat nutze ich seit mehreren Jahren Kopfhörer von Huawei und bin bislang auch gut ohne die App zurechtgekommen.

Active Noise Cancelling

Das ANC der Huawei FreeBuds 5i bietet gleich mehrere Modi, aus denen man wählen kann. Dazu gehören verschiedene Stärken wie Ultra, Allgemein und Gemütlich. Außerdem lässt sich das ANC komplett ausschalten und es gibt einen Awareness-Modus, der sämtliche Geräusche von außen überträgt. Dieser Modus ist besonders dann praktisch, wenn du beispielsweise auf Durchsagen hören musst und dennoch deine Kopfhörer benötigst.

Das ANC funktioniert sehr gut und sorgt für angenehme Stille, besonders der Ultra-Modus kann überzeugen. Selbst im vollen Supermarkt oder der Bahn ist es dank ANC erträglich. Manchmal benötigt das ANC jedoch einen Moment, bis es vollständig anspringt. Es fühlt sich dann etwas träge an, jedoch passiert dies nur beim Einschalten und nicht etwa während der Benutzung.

Akkulaufzeit und Case

Laut Huawei fasst das Case der FreeBuds 5i genug Power für bis zu 28 Stunden Wiedergabezeit. Außerdem können die Kopfhörer nach nur 15 Minuten im Case 4 Stunden lang genutzt werden. Das Case selbst ist, ähnlich wie die Kopfhörer, sehr leicht und kompakt. Im Vergleich zum Case der FreeBuds 2 Pro ist es merklich leichter. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Farben: weiß, blau und schwarz. Es handelt sich jedoch nicht um solide Farben, denn das Case hat ein geflecktes Muster. Ob das Design gefällt, ist Geschmacksache.

Das Case der FreeBuds 5i ist nicht intuitiv gestaltet.

Keine Geschmacksache ist jedoch, dass die Kopfhörer nicht intuitiv aus dem Case genommen werden können. Vermutlich um Platz zu sparen, sind sie nämlich gedreht im Case, weswegen man sie stets drehen muss, bevor sie ins Ohr passen. Bei den meisten anderen Kopfhörern ist dies nicht der Fall, weswegen das Design zu Beginn ungewohnt und umständlich erscheint. Man kann sich jedoch recht schnell an diese Eigenheit gewöhnen. Insgesamt macht das Case jedoch, trotz des geringen Gewichts, einen stabilen, hochwertigen Eindruck.

Fazit zu den Huawei FreeBuds 5i

Insgesamt sind die Huawei FreeBuds 5i zu empfehlen. Sie bieten für den Preis eine sehr gute Leistung, die im Test überzeugt hat. Die einzigen Defizite ergeben sich aus der schlecht verfügbaren App und den leichten Schwächen bei sehr hohen Tönen, die jedoch im Alltag kaum auffallen. Vor allem das ANC und der gute Klang der Kopfhörer machen sie zu einer guten Wahl für Musikfans, die gerne und viel hören. Aktuell gibt es die Huawei FreeBuds 5i für rund 100 Euro zu kaufen, womit sie sich in der Mittelklasse der TrueWireless Kopfhörer befinden. Dieser Preisklasse wurden die Kopfhörer im Test auch gerecht. Das Design der Kopfhörer hebt sie, vor allem farblich, von der Masse ab.

HUAWEI FreeBuds 5i

Pro

Voller, runder Klang

Gute Passform

Preis-Leistungs-Verhältnis passt

Contra