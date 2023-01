Marshall Acton II im Test: Ikonisches Design und genialer Sound

Der Acton II ist einer der kompaktesten Heimlautsprecher von Marshall. Dennoch verspricht er mächtigen Sound, der in jedem Raum überzeugen kann. Außerdem soll der Lautsprecher sich, dank seines ikonischen, kompakten Designs, in jeden noch so engen Platz zwängen können. Ob der Acton II diese Versprechen auch halten kann, haben wir für dich getestet.

Anschlüsse: Bluetooth 5.0, 3.5 mm Klinke

Größe (Breite x Höhe x Tiefe): 260 x 160 x 150 mm

Gewicht: 2.85 kg

Leistung: 1x 30 Watt Class-D-Verstärker, 2x 15 Watt Class-D-Verstärker

Frequenzbereich: zwischen 50 Hz und 20 kHz

Codec: SBC

Akku: Nein

Stereo-Modus: Ja

Farben: 3

Zugehörige App: Ja

Besonderheiten: Anpassbarer Sound

Satter und vielseitiger Klang

Der Klang des Marshall Acton II kann im Test überzeugen. Er ist voll und angenehm, über die zugehörige App kann er zudem an verschiedene Musikrichtungen angepasst werden. Wer damit jedoch nicht zufrieden ist, kann den Klang auch selbst über den Equalizer modifizieren. Zudem befinden sich am Lautsprecher selbst Stellräder für Bass und Trebble, die individuell anpassbar sind. Auch die Lautstärke kann direkt am Lautsprecher, oder über das verbundene Handy, eingestellt werden. Im Test konnten die Sound-Profile überzeugen und passen sehr gut zur angegebenen Musikrichtung.

Die Steuerung der Marshall Acton II.

Der Acton II lässt sich tatsächlich so gut wie überall im Raum platzieren und bietet trotzdem hervorragenden Klang. Am besten ist dieser jedoch, wenn der Lautsprecher mit dem Rücken zu einer Wand platziert ist. Hier hört sich der Klang nochmal voller an, als wenn der Lautsprecher offen im Raum steht. Dies ist allerdings beim Acton II meist nicht der Fall, da der Lautsprecher stets an einer Steckdose eingesteckt sein muss. Sowohl bei hohen, als auch bei niedrigen Lautstärken ist der Klang klar und angenehm. Der Acton II bietet sich also sowohl für das entspannte Hören am Abend, als auch für Party mit Freunden an.

Design und Gehäuse

Der Marshall Acton II ist ein wahrer Hingucker. Das ikonische Design passt perfekt in jeden Raum und strahlt einen besonderen Flair aus. Da der Lautsprecher in drei verschiedenen Farben verfügbar ist, findet hier jeder eine geeignete Version. Ansonsten macht das Gehäuse einen qualitativ sehr hochwertigen Eindruck und ist für einen Heimlautsprecher kompakt und nicht zu schwer. Er passt auf so gut wie jedes Regal und nimmt nicht zu viel Platz weg. Der Acton II besitzt keinen Akku, weswegen der Lautsprecher stets eingesteckt sein muss. Das Kabel kann jedoch leicht versteckt werden und hat eine angenehme Länge.

Der Lautsprecher muss stets per Kabel angeschlossen sein.

Über die zugehörige App lassen sich nicht nur Soundprofile auswählen, sondern auch die verbauten LEDs dimmen oder heller machen. Dies ist besonders gut für jene, die die Box im Schlafzimmer nutzen und sie angeschaltet lassen. Ist die Box angeschaltet und spielt keine Musik ab, gibt sie keinerlei Geräusche von sich, weswegen ein Ausschalten nicht zwingend notwendig ist. Im angeschalteten Modus lässt sich die Box per Bluetooth stets ohne jegliche Schwierigkeiten anspielen. Es können auch mehrere Geräte gleichzeitig mit der Acton II verbunden werden. So können mehrere Leute auf die Box zugreifen, ohne sich ständig neu verbinden zu müssen.

Fazit zum Marshall Acton II

Der Marshall Acton II ist ein idealer Heimlautsprecher für jeden, der auf der Suche nach tollem Klang in einem kompakten Gehäuse ist. Zu bedenken ist nur, dass der Lautsprecher durch sein Kabel nicht beliebig umhergetragen werden kann und stets angeschlossen sein muss. Am besten ist es also, einen festen Platz für den Lautsprecher zu finden, der den ganzen Raum bedient. Ist dies möglich, kann der Marshall Acton II in jeder Hinsicht überzeugen und mit seinem ikonischen Design bestechen.

Pro:

Ikonisches Design

Toller, individuell anpassbarer Klang

Intuitive Steuerung

Contra: