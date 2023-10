O2 startet 5G Plus: Jetzt wird Mobilfunk noch viel besser

Mitte März startete Vodafone als erster Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland die nächste Mobilfunkgeneration. Mit der Technologie namens 5G Standalone (5G+ / 5G Plus) ist nicht nur Kommunikation nahezu in Echtzeit möglich, auch höhere Geschwindigkeiten können realisiert werden. Während sich die Deutsche Telekom in ihrem Netz mit einer entsprechenden Aktivierung noch zurückhält, legt O2 Telefónica bereits am 10. Oktober ebenfalls den Schalter um. Alle O2-Kunden mit Laufzeitvertrag können dann im freigeschalteten 5G-Plus-Netz surfen, teilte der Anbieter am Montag in München mit.

5G Plus nutzt nur 5G-Frequenzen

Dabei werden ausschließlich die für 5G vorgesehenen Frequenzen verwendet. Dazu gehören aktuell 700 Megahetz, 3,6 Gigahertz und 1.800 Megahertz (DSS). Die maximal verfügbare Bandbreite von 5G Plus wird in den kommenden Monaten und Jahren kontinuierlich wachsen, wenn noch mehr Spektrum für 5G eingesetzt wird. Dann sollen auch Gigabit-Geschwindigkeiten möglich sein. O2 stellt außerdem verbesserte Erlebnisse bei digitalen Anwendungen wie Virtual- und Augmented Reality oder Mobile Gaming in Aussicht. Zum Start wird 5G Plus für mehr als 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland nutzbar sein. „Bis Ende 2025 werden wir ganz Deutschland mit 5G Plus versorgen und damit der Digitalisierung einen massiven Schub geben“, sagt Mallik Rao, Technik-Chef von O2 Telefónica.

Während 5G im Netz von O2 Telefónica bisher teilweise über das LTE-Kernnetz betrieben wurde (5G Non-Standalone), setzt 5G Plus vollständig auf das 5G-Kernnetz des Anbieters. Sämtliche Mobilfunksignale werden also über Frequenzen realisiert, die ausschließlich für 5G gedacht sind. Über 5G Plus kann der 5G-Mobilfunkstandard sein Potenzial nicht nur hinsichtlich Latenz und Geschwindigkeit noch besser ausspielen. Sondern auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit. Denn 5G verbraucht dem Vernehmen nach im Vergleich zu Vorgängergenerationen bis zu 90 Prozent weniger Strom pro Byte.

Diese Vorteile bietet 5G Plus zum Beispiel im Netz von O2 Telefónica.

Telefonieren über 5G – in besserer Gesprächsqualität

O2 Telefónica verspricht aber auch eine bessere Gesprächsqualität. Denn Kunden von O2 werden über das optimierte 5G-Netz auch mobil telefonieren können. Wurde bisher zur Abwicklung von Sprachtelefonie auf LTE-Technologie gesetzt, steht mit 5G Plus die Technologie Voice over New Radio (VoNR) zur Verfügung. Sie gestattet Telefonate in noch besserer Sprachqualität über das 5G-Netz.

Komplett neu ist 5G Standalone im Netz von O2 Telefónica übrigens nicht. Bereits seit 2020 ist 5G Plus bei örtlichen 5G-Campusnetzen für Unternehmen und Behörden im Einsatz. Künftig werden mit der allgemeinen Freischaltung aber noch mehr Firmen von erweiterten Möglichkeiten bei der Nutzung von Mobilfunk der neuesten Generation profitieren. Denn 5G Plus erlaubt zum Beispiel auch die Vernetzung von Robotern und Sensoren oder Produktions- und Logistikanlagen. Zudem ist die Vernetzung von mehr medizinischen Geräten in Krankenhäusern möglich.

O2-Kunden müssen 5G Plus Pack freischalten

Automatisch freigeschaltet wird 5G Plus für O2-Kunden aber nicht. Private Vertragskunden können vielmehr in allen 5G-fähigen O2-Tarifen ein sogenanntes 5G-Plus-Pack buchen. Das geht ab dem 10. Oktober zum Beispiel über die „Mein O2 App“. Aber auch über das Webportal, an der Hotline oder im O2-Shop. Für Geschäftskunden in den Tarifen O2 Business Blue und O2 Business Unlimited ist eine Buchung über die Hotline oder das Selbstverwaltungs-Tool „Business Easy Access“ möglich.

Ein Jahr lang ist eine Nutzung von 5G Plus kostenlos möglich. Danach endet das gebuchte Paket automatisch. Welche Konditionen nach Ablauf des zwölfmonatigen Gratis-Zeitraums gelten, ist noch unklar. Man werde dazu zu gegebener Zeit weitere Informationen zur Verfügung stellen, erklärte ein O2-Sprecher auf Anfrage von inside digital. Gleiches gelte für die Bereitstellung von 5G Standalone für Prepaid-Kunden. Zwar steht 5G auf Non-Standalone-Basis in Prepaid-Tarifen von O2 schon zur Verfügung, 5G Plus bleibt aber vorerst Vertragskunden vorbehalten.

Wichtig auch: Für die Nutzung ist neben einer 5G-Plus-fähigen SIM-Karte auch ein entsprechend kompatibles Endgerät notwendig. Bei Smartphones sind derzeit unter anderem mehrere Modelle von Samsung und Xiaomi (etwa die Samsung Galaxy S22 und S23-Serie sowie die Xiaomi 12– und 13-Serie) entsprechend ausgerüstet. Für die Nutzung von 5G Plus auf weiteren Smartphones sind nach Angaben von O2 Telefónica passende Firmware-Updates seitens der Hersteller notwendig. Das schließt unter anderem auch Apples iPhones ein.