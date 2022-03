Vodafone startet 5G+: Das kann das neue Netz

Bisher unterschied man bei 5G zwischen dem verbreitetet 5G Non-Standalone, das noch Unterstützung durch LTE braucht, und 5G Standalone. 5G Standalone ist das „echte 5G“, bei dem alle 5G-Funktionen für Sensoren und Spezialanwendungen erstmals zur Verfügung stehen. Bei Vodafone bekommt 5G Standalone jetzt allerdings einen eigenen Namen – im Sinne des Marketings. 5G+ ist der Name des neuen Netzes, das Vodafone ab sofort in einer deutlich breiteren Masse anbieten will als bisher. Neue Frequenzen und eine Vielzahl an Handys machen es möglich.

5G Standalone – oder eben 5G+ – soll auch für Privatkunden Vorteile bringen, wie Vodafone-Technikchef Guido Weissbrich in einem Pressegespräch sagte. Mit Verzögerungszeiten von gerade einmal 10 Millisekunden reagiere das Netz etwa so schnell wie das menschliche Nervensystem. Das wirke sich bei vielen Anwendungen aus – auch wenn es im normalen Smartphone-Alltag wohl eine untergeordnete Rolle spielen wird. Erst bei VR- und AR-Anwendungen werden derartige Latenzen wirklich relevant. Üblicherweise liegen Latenzen im Mobilfunknetz bei 30 bis 80 Millisekunden.

Doch 5G+ spart auch Strom. Bis zu 20 Prozent sparsamer sei die Übertragung. Das erklärt sich dadurch, dass das Handy nur noch eine Verbindung zum 5G-Netz braucht – nicht mehr die zweite Parallelverbindung zum LTE-Netz. Doch der größte Akkufresser beim Handy bleibt das Display. Die 20 Prozent Ersparnis zielen daher nur auf die Funkübertragung ab.

Vodafone 5G+-Option ist kostenlos

Der größte Vorteil ist aber, dass sich Handys bei Buchung der neuen, kostenlosen 5G+-Option nun direkt ins 5G-Netz einbuchen, wenn dieses verfügbar ist. Bisher musste die Frequenz-Kombination, die Vodafone am jeweiligen Mast nutzte, zur Ausstattung des Handys passen. Gerade in ländlichen Regionen war das nicht immer der Fall.

Die kostenlose 5G+-Option sei nun prominenter in der MeinVodafone-App sichtbar. Sie erscheint nur, wenn du als Vodafone Kunde alle technischen Voraussetzungen hast, das Standalone-Netz nutzen zu können. Neben dem Tarif ist das passende Handy aber auch eine 5G-SIM-Karte. Dort, wo Vodafone sein 5G+-Netz noch nicht freigeschaltet hat, verbindet sich das Handy dann mit dem klassischen 5G-Non-Standalone-Netz – oder eben mit LTE.

Aktuell sind es 4.000 Antennen, die Vodafone mit Standalone freigeschaltet hat. Zum Einsatz kommen neben den 3,6-GHz-Frequenzen, die viel Bandbreite bringen, auch 700er-Frequenzen. Diese dienen der Flächenversorgung und könnten bis zu 100 Mbit/s liefern. Erste Handys können auch schon beide Frequenzen koppeln. Bei der Bevölkerungsabdeckung erreicht das Vodafone-5G-Netz nach Unternehmensangaben heute 45 Millionen Menschen. Mit Standalone – also 5G+ – sind es 10 Millionen. Jede neue 5G-Station soll ab sofort auch eine 5G+-Station werden – bis 2025. Dann soll das neue Netz fertig sein.

Diese Geräte können 5G Standalone nutzen

Wichtig ist: 5G+ funktioniert nur mit den richtigen Handys – und dann auch nur, wenn diese die richtige Software installiert haben. Bei Apple sind dies nach Vodafone-Angaben iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPad Mini 6. Generation, iPad Air 5. Generation – jeweils mit iOS 15.4. In der Android-Welt haben Samsung (Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra), Oppo (Find X3 Pro) und Xaomi (Mi11, Mi11TPro) entsprechende Geräte. Wichtig hier: Android-Geräte müssen aus den Vodafone-Vertriebskanälen stammen. Im freien Handel gekaufte Geräte unterstützt Vodafone heute noch nicht.