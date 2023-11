O2 mit kräftiger Preiserhöhung: Diese Tarife werden teurer

Man macht bei O2 erst gar keinen Hehl daraus, dass man die Festnetztarife nicht nur von O2 my home auf O2 Home umbenennt, sondern auch die Preise erhöht. „Im Detail erhöht sich für alle Technologien bis zum Tarif O2 Home XL (bis zu 500 Mbit/s) der monatliche Grundpreis um 5 Euro“, schreibt die Pressestelle klar in ihre Pressemitteilung. Unüblich, denn normalerweise versuchen die PR-Fachleute aller Anbieter in solchen Fällen blumige Worte für die neuen Tarife zu finden und nur ein direkter Vergleich zeigt die Preissteigerungen. Nicht in diesem Fall. Kompliziert bleibt es trotzdem.

Internet wird durch die Bank 5 Euro teurer

Ab 15. November steigen die Preise, bei denen man eigentlich wieder zu einem Preisschema für alle Anschlussarten zurückkehren will. Denn Festnetz bietet O2 je nach den Möglichkeiten in deiner Wohnung über Mobilfunk (LTE/5G), klassisches VDSL, Glasfaser oder Kabel an. Die Idee: ein Preis für alle Anschlussarten. Doch so ganz mag man das doch nicht durchziehen und verkündet direkt, dass „für die Zukunftstechnologie Glasfaser […] ein Technologie-Aufschlag von 5 Euro“ anfällt. Das dürfte die dringend notwendige Nachfrage nach den Highspeed-Leitungen nicht unbedingt beflügeln. Den Gigabit-Tarif (O2 Home XXL 1000) gibt es weiterhin für 59,99 Euro per Kabel und 79,99 Euro per Glasfaser – hier sind es gleich 20 Euro Zuschlag. Apropos Glasfaser: Gemäß Preisliste beträgt der Erschließungspreis für Glasfaser künftig 599,99 Euro.

Grundsätzlich steigen die Listenpreise aller Anschlussarten um 5 Euro monatlich. Der Listenpreis ist der vereinbarte Preis für deinen Anschluss, den du nach Anlauf einer möglichen Neukundenpromotion zahlen musst. Das heißt ein Anschluss mit 50 Mbit/s per Mobilfunk, Kabel oder DSL kostet künftig 34,99 Euro monatlich. Bisher waren es 29,99 Euro monatlich.

Upload im Kabel steigt, neue Neukunden-Rabatte kommen

Änderungen gibt es auch bei der Upload-Geschwindigkeit im Kabeltarif, der über den Infrastrukturpartner Vodafone bereitgestellt wird. Hier zahlst du künftig zwar ebenfalls 5 Euro mehr, bekommst aber in den Tarifen M, L und XL 50 Mbit/s Upstream statt wie bisher 25 Mbit/s.

Damit der Preisschock für Neukunden nicht zu groß ist, kann O2 direkt zum Start neue Neukundenrabatte aufgelegt. Hier gibt man das einheitliche Preis-Design direkt wieder auf. Denn bei allen Tarifen, die du per Kabel und Glasfaser buchst, bekommst du ein Jahr lang 15 Euro monatlichen Rabatt. Entscheidest du dich für LTE/5G, bekommst du ein Jahr lang 20 Euro Rabatt monatlich. Nutzt du hingegen VDSL, so bekommst du nur magere 10 Euro Rabatt monatlich für ein Jahr. Ebenfalls aktionsweise entfällt die gerade erst eingeführte Erschließungsgebühr von 599,90 Euro für Glasfaser-Leitungen. Auch die Anschlussgebühr entfällt – allerdings nicht bei VDSL. Die jeweils passenden Router kannst du dir entweder kaufen oder bei O2 ab 3,99 Euro mieten. Beim Gigabit-Anschluss sind es mindestens 4,99 Euro.

Die O2 Home-Tarife im Überblick

Stand 15.11.2023 o2 Home S o2 Home M o2 Home L o2 Home XL o2 Home XXL Mögliche Anschluss-Technologien VDSL, Kabel, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser Kabel, Glasfaser Kabel, Glasfaser Zielgruppe Normalnutzer Vielnutzer Powernutzer Powernutzer Anspruchsvolle Datenrate (bis zu) 50 Mbit/s 100 Mbit/s 250 MBit/s 500 MBit/s 1.000 Mbit/s Upload DSL/LTE/5G

(bis zu) 25 Mbit/s 40 Mbit/s 40 Mbit/s – – Upload Glasfaser

(bis zu) – 50 Mbit/s 50 Mbit/s 100 Mbit/s 200 Mbit/s Upload Kabel

(bis zu) 25 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Datenvolumen Flatrate monatliche Kosten 34,99 Euro 39,99 Euro

Glasfaser 44,99 Euro 44,99 Euro

Glasfaser 49,99 Euro 49,99 Euro

Glasfaser 54,99 Euro Kabel: 59,99 Euro

Glasfaser: 79,99 Euro Anschlusskosten VDSL: 49 Euro

andere: 0 Euro (Aktion) VDSL: 49 Euro

andere: 0 Euro (Aktion) VDSL: 49 Euro

andere: 0 Euro (Aktion) 0 Euro (Aktion) 0 Euro (Aktion) Neukundenrabatt im ersten Jahr Kabel, Glasfaser 15 Euro

LTE/5G: 20 Euro

DSL: 10 Euro Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 5 Euro Rabatt Young-Vorteil 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt Laufzeit 1 oder 24 Monate mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen

O2 vermarktet die Netze verschiedenster Anbieter, die als Infrastrukturdienstleister dienen. So können aktuell beispielsweise rund acht Millionen Glasfaserhaushalte der Infrastrukturpartner Deutsche Telekom, Unsere Grüne Glasfaser (UGG) und wilhelm.tel die Tarife buchen. Beim Kabelnetz greift O2 auf Vodafone und Tele Columbus zurück und bei VDSL sind es neben der Telekom, EWE Tel und Westconnect.

Hinweis: Bis du O2-Mobilfunkkunde bekommst du über den Kombi-Vorteil 5 Euro Rabatt auf den Listenpreis. Für Bestandskunden oder jene Kunden, die noch bis zum 14. November die alten Tarife buchen, ändert sich übrigens nichts. Allerdings könne man im Rahmen einer Vertragsverlängerung auf die neuen Tarife wechseln. Außer bei der Upstream-Erhöhung im Kabelnetz gibt es dafür aber angesichts der Preiserhöhung keine Veranlassung.