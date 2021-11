O2 Free Tarife boomen: Neukunden stürmen das Netz von Telefónica

Jubelstimmung bei Telefónica Deutschland. Der Mobilfunknetzbetreiber konnte im dritten Quartal des laufenden Jahres viele werthaltige Vertragskunden für sich gewinnen. Wie den am Mittwoch neu vorgelegten Geschäftszahlen für den Zeitraum zwischen Juli und September 2021 zu entnehmen ist, kletterte die Zahl der Mobilfunk-Vertragskunden fast so stark wie im Weihnachtsquartal 2020. Auf der anderen Seite verlor die Muttergesellschaft von O2 aber ein weiteres Mal viele Prepaid-Kunden.

O2 Free Tarife kommen gut an

In Zahlen ausgedrückt heißt das: Telefónica Deutschland konnte im dritten Quartal des laufenden Jahres 415.000 neue Vertragskunden für seine Mobilfunkangebote gewinnen. Das ist der zweitstärkste Zuwachs an Vertragskunden seit zwei Jahren und hat zur Folge, dass zum Stichtag Ende September in Summe 24,59 Millionen Mobilfunk-Vertragskunden in den Bilanzen von Telefónica Deutschland standen.

Angelockt werden viele Kunden offenbar von dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis der aktuellen O2 Free Tarife. Sie bieten insbesondere im direkten Vergleich mit den Tarifen von der Deutschen Telekom und Vodafone recht viel mobiles Datenvolumen zu einem erschwinglicheren Preis. Und auch wenn das O2-Netz in ländlichen Gebieten noch immer mit Funklöchern zu kämpfen hat, hat es insbesondere in Großstädten und Ballungsgebieten in den vergangenen Monaten kräftig an Substanz zugelegt.

Und das nicht nur hinsichtlich des LTE-Ausbaus, sondern auch mit Blick auf die 5G-Verfügbarkeit. Schon in 115 Städten steht 5G im O2-Netz Stand heute zur Verfügung. Mehr als 3.300 5G-Antennen nutzen dabei das 3,6-GHz-Spektrum. Spätestens Ende 2025 will Telefónica sein 5G-Netz bundesweit zur Verfügung stellen können.

Unser sehr gutes Netz ist die Basis für Wachstum, steigende Kundenzahlen und höhere Umsätze je Kunde. Und wir investieren weiter. Markus Haas, CEO Telefónica Deutschland

Da ist es umso ärgerlicher, dass Telefónica seinen deutschen Prepaid-Kunden nach wie vor keinen Zugriff auf das 5G-Netz gestattet. Nicht einmal im aktuell teuersten Prepaid-Tarif O2 my Prepaid Max mit monatlich 999 GB Datenvolumen ist 5G inklusive. Und das trotz eines Preises von 69,99 Euro pro vier Wochen. Vodafone bietet zumindest die Möglichkeit, 5G zu einzelnen CallYa-Tarifen zuzubuchen. Gleiches gilt für die Prepaid-Tarife der Deutschen Telekom, wo 5G aktuell sogar ein ganzes Jahr lang ohne Aufpreis inklusive ist. An dieser Stelle sollte Telefónica Deutschland schnellstens nachbessern.

Tausende Prepaid-Kunden weniger

Entsprechend ist es wenig verwunderlich, dass Telefónica Deutschland wie schon im ersten Quartal 2021 auch im jüngst abgeschlossenen Berichtszeitraum Tausende Prepaid-Kunden aus seinen Bilanzen streichen musste. Zwischen Juli und September verlor der Netzbetreiber 105.000 Kunden, die eine Prepaidkarte nutzten. Der Netzbetreiber selbst argumentiert, dass viele Prepaid-Kunden zu einem Postpaid-Tarif wechselten. Insgesamt standen zuletzt noch 19,16 Millionen Prepaidkartennutzer in den Quartalsabschlüssen.

Das Telefónica-Logo erstrahlt neuerdings in einem frischeren Design.

In Summe konnte Telefónica Deutschland die Zahl seiner Mobilfunkkunden im vergangenen Quartal um 351.000 auf 45,33 Millionen steigern. Hinzu kamen noch 40.000 neue M2M-Karten, die im Internet der Dinge funken. Insgesamt lag die Zahl der M2M-Karten zum Ende des dritten Quartals im Netz von Telefónica Deutschland bei rund 1,6 Millionen.

Deutlich weniger Wachstum war hingegen im Festnetz zu verzeichnen. Hier kletterte die Kundenzahl gegenüber Q2 2021 um gerade einmal 1.000 auf 2,34 Millionen. Davon nutzen 2,26 Millionen Kunden auch einen Breitbandanschluss (+2.000), bei 1,82 Millionen ist ein VDSL-Anschluss geschaltet (+7.000).

Telefónica: Mehr Umsatz, weniger Gewinn

Aus finanzieller Sicht konnte Telefonica Deutschland den Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2020 um 5,1 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro steigern. Allein das Mobilfunk-Segment steuerte 1,76 Milliarden Euro zum Quartalsumsatz bei; 5,2 Prozent mehr als vor einem Jahr und so viel wie nie zuvor. Der Festnetz-Umsatz verbesserte sich um 2,8 Prozent auf 203 Millionen Euro, was unter anderem am VDSL-Wachstum lag.

Dass der Quartalsgewinn im Jahresvergleich um mehr als 40 Prozent auf 227 Millionen Euro einbrach, sei unter anderem damit zu erklären, dass mehr Geld in den Netzausbau investiert wurde, teilte der Konzern weiter mit. Die Ausgaben hier kletterten um rund 20 Prozent auf 303 Millionen Euro.