O2 boomt gewaltig: Enormer Kundenansturm auf Free-Tarife

Es ist erst wenige Tage her, da präsentierte Vodafone neue Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal. Und die fielen alles andere als erfreulich aus. Denn vor allem werthaltige Vertragskunden liefen dem Netzbetreiber zuletzt in Massen davon. Jetzt gibt es auch neue Quartalszahlen von Telefónica Deutschland, Muttergesellschaft von O2. Und die sind hinsichtlich der Kundenzahlen sehr viel erfreulicher.

Viele neue Vertragskunden bei O2

Denn zwischen April und Juni 2021 kletterte die Zahl der von Telefónica Deutschland freigeschalteten SIM-Karten um 546.000 auf 44,97 Millionen. Das war das stärkste Neukunden-Plus seit dem dritten Quartal 2016. Wie schon in den vorherigen Quartalen war vor allem das Wachstum bei Vertragstarifen beachtlich. Denn starke 374.000 neue Vertragskunden weisen die Telefónica-Bilanzen für das zweite Quartal 2021 aus. Insgesamt standen zum Stichtag Ende Juni 24,18 Millionen Vertragskunden bei Telefónica Deutschland unter Vertrag. Dazu kommen noch 19,27 Millionen Prepaid-Kunden – 91.000 mehr als noch Ende März – und ferner 1,53 Millionen SIM-Karten, die im Internet der Dinge funken.

Laut Konzernangaben entwickelt sich vor allem das Geschäft mit Verträgen aus dem O2-Free-Portfolio positiv. Es wurde gestützt durch starke Online-Kanäle und – Zitat – historisch niedrige Abwanderungsraten. Mit anderen Worten: Kunden von O2, deren Vertrag eigentlich ausgelaufen wäre, entschieden sich entweder aus freien Stücken für einen Verbleib beim Netzbetreiber oder konnten mit Rabatten auf die eigentlich zu zahlende Grundgebühr zu einer Vertragsverlängerung bewegt werden. Positiv habe sich auch die schrittweise Wiedereröffnung der O2-Shops auf die insgesamt erfreuliche Entwicklung ausgewirkt. Die Leistung von Partnermarken bezeichnet Telefónica Deutschland in einer Unternehmensmitteilung als solide.

Nicht ganz so gut lief es für die Deutschland-Tochter des spanischen Telekommunikationsriesen jedoch im Festnetz-Segment. Hier steht 10.000 neuen VDSL-Anschlüssen der Verlust von 1.000 Breitband-Anschlüssen gegenüber. Insgesamt waren bei Telefónica Deutschland Ende Juli 2021 rund 2,25 Millionen Breitband-Anschlüsse geschaltet, davon knapp 1,82 Millionen per VDSL.

Wieder mehr Verlust bei Telefónica Deutschland

Finanziell schloss Telefónica Deutschland das zweite Quartal des laufenden Jahres mit einem Umsatzplus ab. Die Umsatzerlöse legten im Jahresvergleich um 5,7 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro zu. Davon entfielen allen 1,69 Milliarden auf das Mobilfunkgeschäft. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen zwischen April und Juni aber einen Verlust in Höhe von 45 Millionen Euro. Im zweiten Quartal 2020 hatte es nur einen Fehlbetrag in Höhe von 18 Millionen Euro gegeben.

Geschuldet war das unter anderem gestiegenen Investitionen in die Netzinfrastruktur. Im zweiten Quartal des laufenden Jahres investierte Telefónica Deutschland nach eigenen Angaben 280 Millionen Euro in den Ausbau seiner Netze. Das waren fast 30 Millionen Euro mehr als im zweiten Quartal 2020. Das neue 5G-Netz von Telefónica Deutschland funkt aktuell mit rund 2.000 Antennen in über 80 Städten in Deutschland. Bis Ende 2021 will das Unternehmen 30 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen. Bis spätestens Ende 2025 soll 5G in ganz Deutschland im Telefónica-Netz verfügbar sein.