Vodafone verliert immer mehr Vertragskunden - auch im TV-Geschäft

Schwere Zeiten für Vodafone. Der Netzbetreiber muss nicht nur mit viel Geld ein neues 5G-Netz aufbauen, sondern aktuell in vielen Teilen von Deutschland auch Hochwasserschäden an der eigenen Netzinfrastruktur beseitigen. Und dazu kommen nicht nur absurd anmutende Vertriebsaktivitäten, sondern jetzt auch noch neue Quartalszahlen, die wahrlich besser hätten ausfallen können. Denn der schon im ersten Quartal dieses Jahres begonnene Verlust von werthaltigen Kunden im Mobilfunkgeschäft hat sich zwischen April und Juni noch einmal verschärft.

Vodafone verliert zahlreiche Vertragskunden

Nach einem Verlust von 20.000 Vertragskunden im ersten Quartal 2021 kam im zweiten Quartal noch einmal ein Minus von 27.000 dazu. Das war die mit Abstand schlechteste Performance im Neukundengeschäft mit Vertragskunden seit vielen Jahren. Zwar kletterte im Gegenzug die Zahl der Prepaid-Kunden um 148.000, der durchschnittliche Monatsumsatz pro Kunde (ARPU) sackte aber von 12,80 auf 12,40 Euro ab.

In Summe standen bei Vodafone zum Stichtag Ende Juni knapp 30,93 Millionen Mobilfunk-Kunden in den Bilanzen. Neben 18,99 Millionen Vertragskunden auch 11,94 Millionen Prepaid-Kunden. Bezieht man auch M2M-Karten mit ein, die im Internet der Dinge funken, sind es fast 60 Millionen. Im klassischen Festnetzgeschäft weisen die neuen Vodafone-Zahlen 10,95 Millionen Kunden aus, was einem Quartalsplus von 7.000 Anschlüssen entspricht. Positiv: 33.000 Neue Kabel-Internet-Kunden. Inzwischen verfügen 8,2 Millionen Kunden über einen solchen Internetzugang.

Weit mehr als die Hälfte der Neukunden entscheidet sich für 250 Mbit/s oder mehr. Hannes Ametsreiter, CEO Vodafone Deutschland

Der Trend an Kundenverlusten im TV-Geschäft hält unterdessen an. Nach einem Minus von 76.000 Anschlüssen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres waren es zwischen April und Juni noch einmal 75.000 TV-Anschlüsse, die ausgebucht werden mussten. Der Gesamtkundenbestand an TV-Kunden lag somit zuletzt bei 13,40 Millionen.

Und so lief es finanziell

Der Serviceumsatz lag bei Vodafone in Deutschland im jüngsten Berichtszeitraum bei 2,87 Milliarden Euro. Das waren 1,4 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2020. Im Mobilfunkgeschäft legte der Serviceumsatz um 2,3 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro zu, im Festnetz um 0,6 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro.

5G können im Vodafone-Netz übrigens nach Konzernangaben bereits 25 Millionen Menschen an ihrem Hauptwohnsitz nutzen. Bis Ende 2021 sollen es 30 Millionen sein. Mehr Details zum Vodafone-Netzausbau liest du auf unserer passenden Hintergrundseite.