5G Netzausbau bei O2: Diese Städte sind ab sofort dabei

Der Netzausbau bei Telefónica Deutschland schreitet munter voran. Nachdem Konzernchef Markus Haas verlauten ließ, bis 2024 in Deutschland in Kooperation mit der Deutschen Telekom, Vodafone und dem Bund alle Funklöcher beseitigen zu wollen, vermeldet das Unternehmen jetzt einen weiteren Meilenstein. Denn nicht nur der LTE-Ausbau schreitet im Netz von Telefónica Deutschland, Muttergesellschaft der Kernmarke O2, voran, sondern auch der 5G-Ausbau.

5G im O2-Netz jetzt in 80 Städten

Wie Telefónica Deutschland am Freitag bekannt gab, steht 5G für O2-Kunden ab sofort an knapp 2.000 Antennen-Standorten in rund 80 Städten zur Verfügung. Genutzt wird dafür die speziell für 5G vorgesehene 3,6 GHz-Frequenz. Zu beachten ist allerdings: In Städten, in denen der neue Mobilfunkstandard für O2-Kunden schon zur Verfügung steht, lässt sich das neue Mobilfunknetz nicht flächendeckend nutzen. Und in ländlichen Regionen ist 5G im O2-Netz noch die absolute Ausnahme. Über eine Netzabdeckungskarte auf der O2-Homepage kannst du prüfen, ob du bei dir zu Hause schon 5G nutzen kannst oder ob du dich derzeit noch mit LTE zufriedengeben musst.

In Berlin hat Telefónica nach eigenen Angaben übrigens bereits 375 5G-Antennen aufgestellt. Damit ist die Hauptstadt hinsichtlich des 5G-Ausbaus in Deutschland Spitzenreiter im O2-Netz. In München stehen nach Firmenangaben bereits 175 von Telefónica errichtete 3,6-GHz-Antennen, in Hamburg rund 150 und in Köln und Stuttgart jeweils schon mehr als 120. Nürnberg darf sich über bereits 100, Bonn über rund 75 5G-Antennen freuen.

Neu steht 5G seit wenigen Tagen im O2-Netz unter anderem auch in Leipzig, Regensburg, Pforzheim, Freiburg im Breisgau, Mülheim an der Ruhr und Wörth am Rhein zur Verfügung. Bis zum Jahresende will der Anbieter rund 30 Prozent der deutschen Bevölkerung mit 5G versorgen. Eine flächendeckende Versorgung in Deutschland ist für 2025 vorgesehen.

Mit 5G bieten wir unseren Kunden ein zusätzliches Highspeed-Netz für die mobile Datennutzung und ermöglichen gleichzeitig neue digitale Anwendungen wie Virtual Reality Gaming oder Livestreaming im TV. Markus Haas, Chef von Telefónica Deutschland

5G kostenlos testen? O2 macht es möglich!

Du möchtest das LTE- und 5G-Netz von O2 einfach mal ausprobieren? Dafür kannst du dir derzeit eine kostenlose SIM-Karte bestellen, um einen entsprechenden Test zu starten. Wichtig: Um das Mobilfunknetz der fünften Generation testen zu können, brauchst du natürlich auch ein 5G-fähiges Smartphone. Aktuell steht im O2-Netz der neueste, kommerziell nutzbare Mobilfunkstandard in den folgenden Städten zur Verfügung:

Aachen, Affalterbach, Altdorf bei Nürnberg, Ansbach, Augsburg

Berlin, Bielefeld, Bietigheim-Bissingen, Bochum, Bonn

Dachau, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf

Eggenstein-Leopoldshafen, Erlangen, Essen, Ettlingen

Fellbach, Feucht, Flensburg, Frankfurt, Freiburg im Breisgau, Fürth

Gelsenkirchen, Gerlingen

Hallbergmoos, Hamburg, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Heroldsberg, Herzogenaurach

Ingolstadt, Ismaning

Karlsruhe, Kernen im Remstal, Köln, Korntal-Münchingen, Kornwestheim

Landsberg am Lech, Lauffen am Neckar, Leinfelden-Echterdingen, Leipzig, Leonberg

Mainz, Mannheim, Marbach am Neckar, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, München, Münster

Neckarsulm, Neubiberg, Neuhausen ob Eck, Nürnberg

Oberasbach, Oberhausen, Ostfildern

Pforzheim, Potsdam

Regensburg, Remseck am Neckar, Rosenheim, Röthenbach an der Pegnitz, Rückersdorf

Schwerte, Sindelfingen, Steinheim an der Murr, Stuttgart

Unterföhring

Waiblingen, Weinstadt, Wendelstein (Forst Kleinschwarzenlohe), Wiesbaden, Wörth am Rhein, Wuppertal

Zirndorf

Überall dort, wo 5G schon nutzbar ist, können Kunden nicht nur von höheren Geschwindigkeiten (aktuell bis zu 500 Mbit/s) beim mobilen Surfen profitieren, sondern auch von zusätzlichen Netzkapazitäten und geringeren Latenzzeiten. Ab dem 6. Juli steht 5G übrigens in mehr Tarifen von O2 bereit. Dann unter anderem auch im beliebten Allnet-Flat-Tarif O2 Free L.