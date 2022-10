Netflix Neuheiten im November 2022: Dieser Monat wird einer der besten des Jahres

Der gruslige Monat Oktober ist zwar noch nicht ganz vorbei und du kannst jede Menge Horrorfilme und Horrorserien bei Netflix zu Halloween sehen. Doch der November klopft schon an der Tür und bringt schon jetzt vor allem eines mit: Weihnachten. Es erwarten dich die ersten Ausläufer der gemütlichen Jahreszeit und dem besten Monat des Jahres.

Neue Serien bei Netflix im November 2022

Der November hat ein besonderes Schmankerl in petto, wo vor allem Fans von „Dark“ und anderen Mystery-Serien auf ihre Kosten kommen. Am 17. November startet „1899“, die neue Düster-Serie der Dark-Macher exklusiv bei Netflix. Dort geraten Passagiere, die per Schiff unterwegs nach Amerika sind, an ein längst verschollenes Boot, das ein schreckliches Geheimnis birgt.

Kurz nach dem Tod von Queen Elizabeth II. geht es am 9. November außerdem mit „The Crown“ weiter. Die fünfte Staffel der beliebten Serie hat es in sich: Denn sie zeigt eine der schwersten Episoden der britischen Königsfamilie, die Zeit mit Lady Diana und nach ihrem Tod.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Zu guter Letzt hält Netflix ab dem 23. November außerdem eine Begegnung mit alten Bekannten bereit: In „Wednesday“ triffst du auf die Addams Family. Dabei handelt es sich um ein Remake mit neuen Schauspielern. Hinter der Serie steckt allerdings niemand Geringeres als Regisseur Tim Burton.

Serie Staffel verfügbar ab Young Royals 2 1. November 2022 Gabby's Dollhouse 6 1. November 2022 Eine lausige Hexe 4 1. November 2022 LEGO Ninjago 14 und 15 1. November 2022 Der Prinz der Drachen 4 3. November 2022 Blockbuster 1 3. November 2022 Lookism 1 4. November 2022 The Fabulous 1 4. November 2022 Manifest 4, Teil 1 4. November 2022 Buying Beverly Hills 1 4. November 2022 Deepa und Anoop 2 7. November 2022 Minions & More 2 8. November 2022 The Crown 5 9. November 2022 FIFA Uncovered 1 9. November 2022 Warrior Nun 2 10. November 2022 Liebe lügt nicht: Sardinien 1 10. November 2022 Um die Welt mit Zac Efron 2 11. November 2022 Teletubbies 1 14. November 2022 Run for the Money 1 15. November 2022 Mind Your Manners 1 16. November 2022 Dead To Me 3 17. November 2022 1899 1 17. November 2022 Elite 6 18. November 2022 Somebody 1 18. November 2022 Inside Job 2 18. November 2022 The Cuphead Show! 3 18. November 2022 Under the Queen's Umbrella 1 19. November 2022 My Little Pony: Mit Huf und Herz 2 21. November 2022 Wednesday 1 23. November 2022 The Unbroken Voice 1 23. November 2022 First Love 1 24. November 2022 Bllod & Water 3 25. November 2022 Snack vs. Chef 1 30. November 2022 Die tierischen Fälle von Kit und Sam 2 30. November 2022 The Watcher 1 Winter 2022

Netflix Film-Highlights im November

Auch filmisch hat der Streaming-Dienst im vorletzten Monat des Jahres einiges zu bieten. Zu den Highlights zählt der zweite Film von „Enola Holmes“, in dem Millie Bobby Brown als Sherlocks Schwester Enola Holmes Scharfsinn beweisen muss. Die Detektivin taucht dabei in die Londoner Unterwelt ab und versucht einmal mehr, ihren berühmten Bruder zu übertrumpfen.

In „Die Schwimmerinnen“ kämpfen die Schwestern Yusra und Sarah Mardini mit Hindernissen. Sie scheinen unüberwindbar – doch sie können nicht anders als fliehen, als eine nicht explodierte Granate in ihrem Bett im Damaskus fällt. Gemeinsam mit ihrem Vater fliegen sie und suchen in der Türkei nach Asyl. Der Film erzählt die Geschichte, wie sie mit anderen Geflüchteten mit einem Boot über die Ägäis Rettung suchen und sie dabei fast ertrinken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt