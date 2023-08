Netflix bringt drei Kino-Kassenschlager gratis ins Abonnement

Zurzeit liefert Netflix seinen Abonnenten gleich drei Kinokassenschlager umsonst im Streaming-Abo. Wer noch nach einem passenden Film zum Wochenende sucht, wird bei dieser bunten Mischung mit Sicherheit fündig. Alle drei Filme stellen Sequels dar, die zurecht ordentlich Zuschauer in die Kinosäle lockten. Für den passenden Nervenkitzel sorgt „Jurassic World 2: Das gefallene Königreich“, während sich Fans von Horrorfilmen über „The First Purge“ freuen dürfen. Für seichtere Gemüter sorgt die musikalische Komödie „Pitch Perfect 3“ für eine gesunde Portion Lachen.

Drei Kinokassenschlager für ein Abo zum Wochenende

Nachdem „Jurassic World“ einen großen Erfolg lieferte, musste „Jurassic World 2: Das gefallene Königreich“ daran anknüpfen. Global spielte der Film 1,3 Milliarden US-Dollar ein, die die 1,6 Milliarden US-Dollar des Vorgängers vielleicht nicht übertrafen, zeigte sich aber dennoch als solider Kinokassenschlager. Wer die „Jurassic Park“-Filme und den ersten „Jurassic World“ mochte, wird sich auch mit „Jurassic World 2: Das gefallene Königreich“ gut unterhalten fühlen. Der zweite Teil spielt zeitlich drei Jahre nach den Vorfällen des ersten Teils. Nachdem die Dinosaurier sich die Vorherrschaft über die Insel Isla Nublar gesichert hatten, droht jetzt ein aktiver Vulkan, sie ein zweites Mal aussterben zu lassen. Owen (Chris Pratt) und Claire (Bryce Dallas Howard) wollen die Dinosaurier unbedingt vor diesem Schicksal bewahren. Vor allem das Schicksal von Raptor-Schützling Blue möchte er nicht dem Zufall überlassen. Dabei stellen die beiden schnell fest, dass nicht nur die Dinosaurier Schwierigkeiten bei der Rettungsmission bedeuten.

„The First Purge“ ist der vierte Film einer bisher fünfteiligen Filmreihe, deren Schöpfer wissen, dass der wahre Schrecken eines Horrorfilms keine teuren Effekte braucht. Der Film dient als Prequel zu den anderen Filmen der Reihe und befasst sich mit dem Ursprung der Purges. Die Partei „Neue Gründungsväter Amerikas“ setzt zum ersten Mal die Idee um, dass für zwölf Stunden alle Verbrechen legal sein sollen. Mit diesem waghalsigen Experiment wollen sie die Kriminalitätsrate im Land auf unter ein Prozent drücken. Als Schauplatz für das Pilotprojekt soll New Yorks Stadtteil Staten Island dienen. Sämtlichen Anwohnern, die sich beteiligen, bietet der Stadt dabei eine lukrative Summe von 5.000 Dollar an. Schnell jedoch bereuen die ersten Teilnehmer ihre Entscheidung.

„Pitch Perfect 3“ – Finale einer Komödien-Trilogie

„Pitch Perfect 3“ setzt dort an, wo der Vorgänger aufgehört hat. Die Geschichte rund um die „Barden Bellas“ mit Beca (Anna Kendrick), Fat Amy (Rebel Wilson) und ihren Freunden bringt uns in die Zeit nach Ende ihres Uni-Abschlusses. Als junge Erwachsenen sehen sich mit Schwierigkeiten in der Arbeitswelt konfrontiert, die sie nur bedingt gut meistern. Die Sehnsucht nach der gemeinsamen Zeit voller Auftritte steigt in ihnen auf, bis Aubrey (Anna Camp) die Idee hat, die Bellas an einem vom Militär organisierten Unterhaltungsprogramm teilnehmen zu lassen. Am Ende könnten sie als mögliches Vorprogramm zu DJ Khaled auftreten – doch die Konkurrenz ist verbissener als jemals zuvor. Der Film beendet die Filmtrilogie, konnte jedoch nicht alle Fans dabei überzeugen. Wer den Abschluss der Filmreihe nicht verpassen will, hat jetzt die Gelegenheit, sich das Finale gratis anzusehen.