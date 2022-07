"mobilcom-debitel": Diese Woche ist Schluss

Hinter der Marke mobilcom-debitel steht schon lange die freenet AG. Sie hat im Februar angekündigt, ihr Markenportfolio zu konsolidieren. Das Ziel: Sie will ihre Dachmarke „freenet“ stärken und die Bekanntheit auszubauen. Deswegen wird die Hauptmarke mobilcom-debitel künftig ebenfalls den Namen freenet tragen. Der Name mobilcom-debitel verschwindet komplett. Freenet will sich mit diesem Schritt „künftig noch wahrnehmungsstärker als Digital-Lifestyle-Anbieter für den Privatkunden positionieren“. Nachdem der Provider mit Sitz in Büdelsdorf bei Hamburg in den vergangenen Monaten auf den Markenwechsel hingearbeitet hat, ist es in dieser Woche soweit. Am 13. Juli ist Schluss für mobilcom-debitel.

freenet will Markenstruktur straffen

7,2 Millionen Kunden zählt die freenet AG allein im Bereich Mobilfunk. Doch die freenet AG bietet längst mehr als nur reine Handyverträge an. Neben den Produkten in den Bereichen Mobilfunk bietet die freenet AG auch Internet, TV–Entertainment, digitale Services und die passende Hardware an. Auch Gravis gehört zur freenet-Gruppe – genauso wie Media Broadcast als Betreiber von TV-Übertragungen wie für das DVB-T-Angebot freenet TV. Der Streaming-Dienst waipu.tv gehört ebenfalls zur Firmengruppe. Mit dem Dienst beliefert man sogar Wettbewerber O2.

Für dich als Kunde ändert sich im Prinzip nur eines: der Name deines Mobilfunkanbieters. Statt mobilcom-debitel heißt dieser künftig freenet. Damit ändert sich beispielsweise auch der Name der Firma, die auf deinem Kontoauszug bei der Abbuchung steht. Auch die Geschäfte, die bisher ein Logo von mobilcom-debitel trugen, werden ein neues Logo von freenet erhalten.

Was ändert sich beim Online-Kundenkonto? Wenig! Denn statt „Mein md“ heißt dieses künftig einfach „Mein Konto“. Deine Zugangsdaten bleiben allerdings unverändert. Auch die Mein-Md-App, die Kundenservice-App vom mobilcom-debitel, bleibt erhalten. Sie bekommt aber ebenfalls einen neuen Namen. Du musst keine neue App installieren – allerdings solltest du die bestehende App aktualisieren. Die bekommt dann den neuen Namen und alle anderen relevanten Änderungen.

Rein gar nichts ändern wird sich durch den Namenswechsel an deinem Vertrag mit mobilcom-debitel. Deine SIM-Karte, deine Konditionen und weitere Rahmenbedingungen bleiben komplett unverändert. Natürlich ändert sich auch deine Handynummer nicht. Gleichzeitig hat der Wechsel der Marke aber auch keinen Einfluss auf deine Möglichkeit, deinen Vertrag vorzeitig zu kündigen.

Was soll der Markenwechsel überhaupt?

Hierzu äußert sich mobilcom-debitel vorwiegend mit PR-Floskeln. mobilcom-debitel stehe „seit jeher für passgenaue Handytarife in allen Netzen zu richtig guten Preisen.“ Weiter heißt es: „Aber das reicht uns nicht mehr. Wir möchten mehr sein als Ihr Handyvertrag.“ Man möchte die eigenen Kunden durch ihr „digitales Leben begleiten und Ihnen den Alltag so einfach wie möglich machen.“ Die Schlussfolgerung: „Deshalb bekommen Sie ab Juli das Beste aus Mobilfunk, Internet und TV-Entertainment. Und das alles unter dem Namen freenet.“

Die Marke freenet hatte nach Angaben des Unternehmens im Februar bereits eine Bekanntheit von 90 Prozent. Mit den Namensbestandteilen mobilcom und debitel verschwinden aber auch zwei Marken, die in den vergangenen Jahren immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt haben. Prägend war hier wohl vor allem auch eine Werbekampagne der Telekom mit Manfred Krug Ende der 1990er-Jahre, in der man gar von der „Mogelcom“ sprach.

Das Logo der freenet bleibt unverändert. Dass Kunden oder Interessenten durch den Wechsel den Anschluss zum Anbieter verlieren, glaubt man nicht. Insgesamt liege das Erscheinungsbild der Marken freenet und mobilcom-debitel bereits jetzt schon nah beieinander und bewege sich in derselben Farbwelt. An den Verträgen und Tarifen ändert sich durch das neue Logo und den neuen Namen indes nichts.

„Endverbraucher verbinden mit mobilcom-debitel heute bereits die Farbe Grün“, heißt es von freenet. Diese Farbe spielt auch weiterhin im werblichen Auftritt eine große Rolle, jedoch wird der dunkle Blauton für freenet künftig präsenter sein.