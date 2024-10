Leider hat sich nicht die Deutsche Telekom selbst auf dieses Preisniveau für einen alleinstehenden Vertrag begeben, sondern der Provider freenet. Dieser konnte bisher im Telekom-Netz tariflich nicht so frei agieren, wie er es wollte. So war 5G beispielsweise bislang ausschließlich in Tarifen erhältlich, die du zu gleichen Konditionen auch bei der Telekom selbst buchen konntest. Jetzt hat sich freenet aber mit der Telekom über die 5G-Nutzung geeinigt. Die Folge: Man kann eigene Tarife im Telekom-Netz anbieten, die auch 5G beinhalten.

80-GB-Tarif mit 5G im Telekom-Netz – für unter 30 Euro

Und so gibt es ab sofort eine neue Tarif-Familie im Telekom-Netz. Die Tarife bieten ein Datenvolumen zwischen 8 GB und 80 GB. Die Allnet Flats 35 GB, 60 GB und 80 GB bieten darüber hinaus eine SMS-Flat, bei den kleineren musst du pro SMS bezahlen. 5G ist bei allen Tarifen außer der 8-GB-Version enthalten – allerdings limitiert auf 50 Mbit/s. Eine Sprachflatrate in alle deutschen Netze ist in allen Tarifen enthalten.

Das Besondere sind die monatlichen Grundpreise, die laut Liste zwischen 21,99 Euro und 44,99 Euro liegen. Tatsächlich aber musst du in den ersten zwei Jahren deutlich weniger zahlen. Neukunden berechnet freenet 24 Monate lang für den 80 GB-Tarif nur 29,99 Euro, erst danach steigen die Grundkosten bei nicht erfolgter Kündigung auf den Listenpreis von 44,99 Euro. Der einmalige Anschlusspreis beträgt im Shop 39,99 Euro, online nur 29,99 Euro. freenet bietet die neuen Allnet-Flats nicht nur als SIM-Only, sondern auch in Kombination mit Smartphones nahezu aller gängigen Marken an. Hierfür kannst du dann die Smartphone-Optionen 5 oder 10 zum Vertrag hinzubuchen. Das reduziert den Preis für den Kauf des neuen Handys.

Tariflich ist freenet mit der neuen Tarifschiene ein echter Coup gelungen. Üblicherweise zahlst du für 80 GB Datenvolumen im Telekom-Netz deutlich mehr. Die Telekom selbst bietet beispielsweise den MagentaMobil L für knapp 60 Euro an – er beinhaltet 80 GB Datenvolumen. Eine Alternative sind Tarife mit unlimitiertem Datenvolumen.