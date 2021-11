Letzte Chance: Netflix löscht diesen beliebten Weihnachtsklassiker

Bei Disney+ hast du durch den „Disney Day“ am 12. November die Chance, viele neue Blockbuster beim Streaming-Dienst zu sehen. So gibt es dort beispielsweise ab sofort den Marvel-Film „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ gleich ohne Aufpreis zu sehen. Bei Netflix gibt es solch eine Aktion an diesem Wochenende nicht. Stattdessen hast du noch einmal die Chance, einen der beliebtesten Weihnachtsklassiker aller Zeiten zu sehen. Denn jeden Monat, wenn neue Inhalte Einzug halten, müssen im gleichen Atemzug auch Inhalte die Plattform verlassen. Jetzt trifft es „Tatsächlich…Liebe“.

Netflix: So lang kannst du den Weihnachtsklassiker noch ansehen

Langsam, aber sicher beginnt die Weihnachtssaison. Weihnachtsmarktbuden werden in den Städten aufgebaut und das Weihnachtsprogramm im Netz sowie Fernsehen kündigt sich ebenfalls an. Netflix hat sich den wohl ungünstigsten Zeitpunkt dafür ausgesucht, um „Tatsächlich…Liebe“ zu löschen. Die romantische Weihnachtskomödie stammt bereits aus dem Jahr 2003, hat aber nach beinahe 20 Jahren seine Popularität nicht eingebüßt. Kein Wunder, sieht man sich die Starbesetzung des Films an: Keira Knightley, Hugh Grant, Colin Firth und Alan Rickman sind nur einige Namen, die in den Hauptrollen zu sehen sind.

Nun hast du an diesem Wochenende das letzte Mal die Chance, den Film bei Netflix ohne weitere Kosten anzusehen. Entscheidest du dich also, die Weihnachtssaison ein wenig früher als sonst einzuläuten, solltest du schnell sein: „Tatsächlich…Liebe“ löscht Netflix bereits nach dem kommenden Montag, also dem 15. November.

Darum gehts in „Tatsächlich…Liebe“

Weihnachten – die Zeit der Liebe, der Vergebung und der Familie. Man rückt näher zusammen – aber mit dem nahenden Ende des Jahres kommen auch viele ins Grübeln. Darüber, was noch nicht gesagt wurde, was man noch erledigen will, bevor das neue Jahr beginnt. Demnach kein Wunder, dass in „Tatsächlich…Liebe“ Liebeserklärungen gemacht werden, Paare sich trennen und Menschen neue Wege gehen – kurzum: sich in ein wahres Gefühlschaos stürzen.

In dem romantischen Weihnachtsfilm treffen verschiedene Charaktere aufeinander, die letztlich doch alle miteinander in Verbindung stehen. Da sind beispielsweise David und Natalie, die sich ineinander verlieben. Jamie und Aurelia, die immer aneinander vorbeireden. Harry und Karen, deren Ehe durch Mia ins Wanken gerät. Oder gar John und Judy, die sich beim Dreh eines Pornofilms kennenlernen. So unterschiedlich die Geschichten der insgesamt neun Paare auch sein mag, zwei Sachen haben sie alle gemeinsam: Sie leben in London und gehen für ihre Gefühle Risiken ein. Emotionen und ein eigenes Gefühlschaos garantiert!