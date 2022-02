iPhone-Update: iOS 15.4 gibt Ausblick auf künftige Funktionen

Eine der großen Neuheiten in iOS 15.4 ist die Fähigkeit von Face ID, dich auch beim Tragen einer Maske zu erkennen. Das neue Feature kann auch ohne Apple Watch genutzt werden. Diese Neuheit ist ein Feature in der zweiten Beta-Version von iOS 15.4, welches Apple erneut ein wenig überarbeitet hat. Es gibt aber noch diverse andere Neuheiten und Verbesserungen. So präsentierte Apple auch eine vollständig neue Funktion, auf die wir in Deutschland aber bis auf Weiteres verzichten müssen.

iOS 15.4 Beta 2 fürs iPhone: Der Feinschliff geht weiter

Mit dem sogenannten „Tap to Pay“ stellte Apple eine neue Programmierschnittstelle vor, die für Geschäfte interessant ist. Die Funktion wird großen und kleinen Läden in Zukunft erlauben, direkt Zahlungen von dir mit einem iPhone zu akzeptieren. Bislang ist aber nur die Rede von einem Start in den USA. Ob und wann weitere Länder hinzukommen, ist derzeit unbekannt.

Seit langer Zeit gibt es bereits beispielsweise Dockingstationen, um ein iPad in eine vollwertige Kasse zu verwandeln. Das neue Feature von iOS 15.4 integriert dies vollständig ins iPhone, um kontaktlose Zahlungen zu erlauben. Zusätzliche Hardware ist nicht länger erforderlich.

iOS 15.4 mit „Tap to Pay“ erlaubt unter anderem Zahlungen von iPhone zu iPhone

Apple hat aber auch an der Gesichtserkennung beim Tragen einer Maske gearbeitet. So erscheint im gesperrten Display deines iPhones nun ein Hinweis, dass du herunterschauen sollst, wenn die Kameras den Bereich um deine Augen nicht sehen können.

Siri wird besser – HomePod mobiler

Nach der Installation von iOS 15.4 wirst du außerdem möglicherweise erneut gefragt, ob du dabei helfen willst Siri zu verbessern. Stimmst du zu, erlaubst du Apple, Sprachaufnahmen von Interaktionen mit dem Assistenten zu untersuchen. Wie ZDNet berichtet, hatte Apple dieses Feature in iOS 15.2 deaktiviert, um einen Fehler zu beheben. Dieser hatte zuvor dafür gesorgt, dass die Funktion möglicherweise ohne Erlaubnis des Nutzers aktiviert wurde. Apple sagte, dass man die dadurch entstandenen Aufnahmen mittlerweile gelöscht hat.

Gute Nachrichten gibt es außerdem für Besitzer eines HomePods, die den Siri-Lautsprecher beispielsweise mit auf Reisen nehmen wollen. Wie MacRumors berichtet, hat man im Code von iOS 15.4 Hinweise darauf entdeckt, dass der Lautsprecher sich auch mit Wi-Fi-Netzen verbinden können wird, die eine Anmeldung erfordern. Dies stellt etwa in Hotels oder Wohnheimen häufig eine Hürde dar. In den Release Notes von tvOS 15.4 verspricht Apple ein ähnliches Feature für Apple TV.

macOS Monterey 12.3 Beta 2 löst Akkuprobleme

Apple hat aber auch gute Nachrichten für Besitzer eines MacBook. Nach der Installation von macOS Monterey 12.2 stellten einige Nutzer fest, dass sich der Akku des tragbaren Begleiters über Nacht entleert hatte. Das Problem hängt mit verbundener Bluetooth-Peripherie zusammen, welches den Mac immer wieder aufgeweckt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

In der zweiten Beta von macOS Monterey 12.3 hat Apple diesen Fehler offenbar behoben. MacBooks – und ihre Besitzer – können damit über Nacht wieder in Ruhe schlafen und gleichzeitig am nächsten Morgen mit einem vollen Akku aufwachen.

Die aktuellen Beta-Versionen stehen zahlenden Entwicklern und Teilnehmern des öffentlichen Beta-Programms zum Download bereit. Die finalen Versionen von iOS 15.4 und macOS Monterey 12.3 erwarten wir derzeit im März. Laut aktuellen Berichten plant Apple ein Event für den 8. März. Es ist wahrscheinlich, dass die Software-Updates zeitnah mit dem Event veröffentlicht werden.