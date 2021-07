iOS 15 Public Beta ist verfügbar – so kannst du sie installieren

Es ist so weit: Apple hat die Public Beta von iOS 15 zum Download bereitgestellt. Das bedeutet, dass auch normale Nutzer, die Interesse an den kommenden Betriebssystemen haben, diese ab sofort testen können. Da es sich dabei um Vorabversionen handelt, müssen jedoch einige Dinge beachtet werden, bevor man die Software auf iPhone oder iPad installiert. Die öffentlichen Betas von iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 stehen ebenfalls ab sofort zum Test bereit. In naher Zukunft wird auch noch die Vorabversion von macOS Monterey verfügbar sein.

Vor der eigentlichen Installation der Betriebssysteme müssen Interessenten jedoch mehrere Schritte absolvieren. Sich zunächst beispielsweise für die öffentliche Beta anmelden. Dazu bietet das Unternehmen eine eigene Beta-Seite für die Registrierung an. Auf dieser Seite stellt Apple auch ausführliche Anleitungen zur Verfügung, die die Installation beschreiben.

iOS 15 Public Beta: Das sollte man wissen

Wie schon oben erwähnt, handelt es sich bei den Betas um Testversionen kommender Betriebssysteme. Das bedeutet, dass Probleme oder Datenverlust auftreten können. Man sollte sich also gut überlegen, ob man die Betas auf dem primären iPhone oder Mac installieren will. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, nutzt außerdem nicht die primäre Apple ID, in der beispielsweise wichtige Dateien in iCloud gespeichert sind. Diese Daten könnten unter Umständen in Gefahr sein. Ein archiviertes Backup von iPhone oder iPad ist also das Mindeste.

Des Weiteren kann es vorkommen, dass aktuelle Apps nicht mit den neuen Betriebssystemen kompatibel sind. Außerdem kann es vorkommen, dass diese nach der Installation der Beta möglicherweise nicht mehr starten. Speziell bei Banking- oder TAN-Apps kann es vorkommen, dass diese nicht mehr funktionieren. Diese zeigen möglicherweise inkorrekte Meldungen über einen Jailbreak an. Dies variiert jedoch von Bank zu Bank.

Einige Entwickler passen ihre Anwendungen schnell an. In manchen Fällen gibt es gar Beta-Tests der Banken, an denen man teilnehmen kann. Im schlimmsten Fall muss man jedoch bis zur öffentlichen Vorstellung der neuen Betriebssysteme im Herbst oder auf ein offizielles Update der entsprechenden Apps warten.

Hierbei sollte man den Entwicklern während Apples Beta-Phase keine Vorwürfe machen. Es handelt sich bei den neuen Betriebssystemen um Testversionen, mit denen sich auch die Entwickler erst auseinandersetzen müssen. Erst danach können diese etwaige Anpassungen vornehmen. Öffentliche Beschwerden im App Store sind also fehl am Platz.

Hat man einen Fehler in Apples Beta gefunden, kann man diesen über den mitgelieferten Feedback-Assistenten bei Apple melden. Dann kann der iPhone-Hersteller das Problem analysieren und hat außerdem die Möglichkeit, weitere Rückfragen zu stellen.

Apples öffentliche Beta: So gelingt die Registrierung und Installation

Wie bereits oben beschrieben, muss man sich mit einer Apple ID für die Public Beta registrieren. Dazu besucht man die Web-Seite von Apple und klickt auf „Registrieren“. Danach meldet man sich mit der Apple ID an und stimmt der Softwarevereinbarung zu. Nach der erfolgreichen Anmeldung bietet Apple eine Reihe von Anleitungen an. Darin beschreibt das Unternehmen die Installation der Beta-Versionen von iOS, iPadOS, tvOS und watchOS.

Der erste Schritt ist die Kreation eines Backups mit iTunes oder im Finder – auf neueren Macs ab macOS Catalina. Hat man ein Backup von iPhone oder iPad erstellt, sollte dies archiviert werden.

Der nächste Schritt ist die Installation eines Konfigurationsprofils auf dem Smartphone oder Tablet, auf dem man die Beta installieren will. Dazu öffnet man im mobilen Safari die Seite beta.apple.com/profile. Das jeweilige Gerät führt dich dann durch die nächsten Schritte zur Aktivierung dieses Profils. Nach dem darauf folgenden Neustart kannst du unter Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate nach dem Update auf die iOS 15 Public Beta suchen und das Betriebssystem installieren. Nicht überrascht sein: Apple bezeichnet es als „iOS 15 Public Beta 2“, obwohl es sich um die erste öffentlich verfügbare Beta handelt.

Rückkehr auf iOS 14 und iPadOS 14 möglich

Im Fall der Fälle kann man ein iPhone oder iPad auch wieder mit einer alten iOS-Version, also etwa iOS 14, ausstatten. Eine Besonderheit ist jedoch bei der Beta von watchOS zu beachten. Eine Apple Watch kann man im Gegensatz zum Smartphone, Tablet oder Mac nicht auf eine frühere OS-Version zurücksetzen. Hier sollte man sich also noch genauer überlegen, ob man an diesem Test teilnehmen will.

Zahlende Entwickler hatten bereits seit Anfang Juni Zugriff auf die ersten Beta-Versionen. Updates der öffentlichen Betas werden in der Regel kurz nach der Version für die Entwickler veröffentlicht.

In den vergangenen Jahren erschienen die Updates der Betas zunächst im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ab der fünften Beta verkürzte sich der Zeitraum zwischen den Updates auf rund eine Woche. Die finalen Versionen von iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 werden im September 2021 erwartet.