Bester Streaming-Dienst gekürt: Der Sieger ist unerwartet

Die Zahl der Streaming-Anbieter hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Mittlerweile sind sie so zahlreich, dass ein einzelner, normaler Benutzer sich gar nicht alle Abos leisten kann, um auf deren Inhalte zuzugreifen. Wer nicht viel Geld für mehrere Streaming-Apps ausgeben möchte, bevorzugt Qualität vor Quantität. In diesem Zuge hat Self Financial eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, welcher der beste Streaming-Dienst ist. Dass sich ausgerechnet Apple TV+ mit seiner vergleichsweise kleinen Streaming-Bibliothek dabei durchsetzt, kam unerwartet.

Apple TV+ ist bester Streaming-Dienst

Doch wie beurteilt man die Qualität von Filmen und Serien eigentlich? Eine der gängigsten Methoden besteht darin, auf Bewertungsportale wie Rotten Tomatoes oder die International Movie Database (IMDb) zurückzugreifen. Dort treffen zahlreiche Bewertungen von vielen Nutzern zusammen, die in der Masse ein wesentlich besseres und objektiveres Bild der Qualität vermitteln. Deswegen bediente sich auch Self Financial der IMDb-Scores als Bewertungskriterium bei der Benotung der Streaming-Dienste. Dabei untersuchte die Studie Streaming-Dienste, die ihre Inhalte in den USA zur Verfügung stellen. Unter Berücksichtigung aller Inhalte und der Ermittlung der durchschnittlichen IMDb-Bewertung zeigt sich ein deutliches Bild.

Mit einer durchschnittlichen IMDb-Bewertung von 7,18 von 10 für 2024 darf sich Apple TV+ als Sieger dieser Untersuchung betrachten. Dabei ermittelte Self Financial jedoch nicht nur die Bewertung für dieses Jahr, sondern warf auch einen Blick auf die durchschnittliche Bewertung des Jahres 2022 zurück. So zeigte sich, dass Apple TV+ sich sogar in den vergangenen zwei Jahren verbessert hat. 2022 lag die Bewertung noch bei 7,08 von 10. Streaming-Gigant Netflix hingegen verschlechterte seine Werte von 2022 zu 2024. Konnten 2022 alle Inhalte noch durchschnittlich 6,62 von 10 erreichen, sah es 2024 mit 6,53 von 10 bereits marginal schlechter aus.

Die schlimmsten Einbußen in den Vergleichswerten fanden sich jedoch bei den Streaming-Diensten Peacock (von 6,76 zu 6,04) und Prime Video (von 6,62 zu 5,93). Damit sichert sich Prime Video sogar den letzten Platz unter allen verglichenen Diensten. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass Prime Video mit über 12.500 Inhalten mehr als doppelt so viele in die Bewertung einbrachte, als andere Streaming-Anbieter des Vergleichs. Das verwässerte die exzellenten Bewertungen, die immerhin 817 Serien und Filme erhielten. Apple TV+ hat hingegen insgesamt bereits weniger Inhalte als die Summe der bestbewerteten auf Prime Video.

Durchschnittliche IMDb-Bewertung der Streaming-Dienste im Vergleich von 2022 zu 2024

Neun Streaming-Dienste, fünf Verschlechterungen

Von insgesamt neun untersuchten Streaming-Anbietern konnten lediglich drei ihre Bewertung verbessern, fünf verschlechterten sie. Für einen Streaming-Dienst, Hulu, lagen keine Vergleichsdaten für 2022 vor. Ein Anbieter stach jedoch mit einer deutlichen Verbesserung von 2022 zu 2024 hervor. Paramount+ startete 2022 mit durchschnittlich 6,0 von 10 für seine Serien und Filme. In diesem Jahr erreichte der Streaming-Dienst 6,54 von 10 Punkten für seine Streaming-Inhalte, was sogar knapp über Netflix‘ Beurteilung liegt.

Auf Platz 2 der Gesamtwertungen findet sich HBO Max mit 6,91 von 10. Hierzulande sind Inhalte des Streaming-Anbieters unter Sky beziehungsweise WOW zu finden. Den dritten Platz sicherte sich Disney+ mit einer Benotung von 6,62 von 10 Punkten. Dass sich insgesamt in der Ermittlung aller durchschnittlichen IMDb-Wertungen jedoch ein Abwärtstrend in den Inhalten zeigt, lässt sich nicht übersehen. Das mag damit zusammenhängen, dass viele Streaming-Anbieter wie Netflix auf Masse setzen und nicht in alle Serien oder Filme von Anfang an das gleiche Budget investieren. Dadurch finden sich vereinzelte Inhalte, die eine besonders gute Bewertung erhalten, neben vielen mit durchschnittlichen und schlechteren Wertungen.