Diese Sky-Kunden bekommen neuen Gratis-Dienst

Seit dem heutigen 25. Januar haben Sky und NBC Universal den neuen Dienst Peacock in Deutschland an den Markt gebracht. Bereits im November war Peacock in Großbritannien und Irland gestartet. Um den Deutschlands-Start machte man – wie so – oft ein großes Geheimnis. Für viele Sky-Kunden ist der Dienst kostenlos dabei.

Doch ab sofort können Sky Q- und Sky Ticket-Kunden in Deutschland auf das neue Peacock-Angebot zugreifen. Dieses umfasse „einen wachsenden Katalog von erstklassigen Peacock Originals und Serienklassikern von NBC Universal“, wie Sky mitteilte. Peacock wird bei Sky Q und Sky Ticket integriert, was dem neuen Dienst vom Start weg eine vergleichsweise große Reichweite beschert. Gleichzeitig bietet Sky seinen Kunden einen Mehrwert. Dieser Mehrwert war in der Vergangenheit zusehends ins Hintertreffen geraten – so sehr, dass man mittlerweile ein Netflix-Abo an ein Standard-Sky-Abo zwangs-bündelt.

Peacock wird für alle Sky Kunden mit den Paketen Entertainment, Entertainment Plus oder Ultimate TV enthalten sein. Dabei ist es unerheblich, ob sie über Sky Q, Sky Ticket oder unterwegs über Sky Go schauen.

Diese Inhalte gibt es bei Peacock

Inhaltlich bietet Peacock verschiedenste Titel und Inhalte, die bereits jetzt verfügbar sind. Doch in den kommenden Monaten sollen auch weitere Titel nach und nach dazukommen. Darunter seien beispielsweise exklusive Peacock Originals wie die Serien Saved by the Bell, Rutherford Falls and Girls5ev sowie die erst noch kommenden Serien „The Girl in the Woods“, „MacGruber“, „Joe vs. Carole“, „Bel-Air“, and „The Resort“. Auch alle Staffeln von Serien wie „The Office“, „Monk“, „30 Rock“, „Psych“ und „Will & Grace“ aber auch „Downton Abbey“, „Dr. House”, „Battlestar Galactica“, „Bates Motel“ und „Heroes“ sind über Peacock verfügbar. Ebenfalls verfügbar: Chicago Fire, Chicago P.D. und Chicago Med und Reality-TV-Shows wie “Keeping Up With the Kardashians”, “Below Deck” und “Botched”.

Wer lieber auf Filme setzt, der findet bei NBC Universal und somit jetzt auch bei Peacock “American Pie 2”, ”Brüno”, “Bulletproof”, “Children of Men”, “Erin Brockovich”, “The Game”, “Gladiator”, “The Green Mile”, “The Holiday”, “Jason Bourne”, “Identity Thief”, “Lucy”, “MacGruber”, “Mamma Mia!”, “Meet Joe Black”, “Notting Hill”, “Pitch Perfect”, “The Purge”, “The Secret Life of Pets”, “Shaun of the Dead”, “Snow White and the Huntsman”, “Out of Sight”, “Tower Heist”, “Tremors” und “Van Helsing”.