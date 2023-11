Streaming-Gigant will Konkurrent im Milliarden-Deal vereinnahmen

Der Disney-Konzern besitzt bereits jetzt den größten Anteil an Hulu, einem US-Streaming-Dienst. Dessen Inhalte sind bereits zum Teil über Disney+ in Deutschland zu sehen, in den USA hingegen ist der Dienst separat verfügbar. Disney stieg bereits 2009 bei Hulu ein, die Mehrheit sicherte sich der Streaming-Anbieter jedoch erst 10 Jahre später. Jetzt will der Streaming-Gigant den Konkurrenten im Milliarden-Deal vollständig übernehmen.

Disney will Hulu komplett übernehmen – für wenigstens 8,6 Milliarden US-Dollar

Aktuell gehören die restlichen 33 Prozent an Hulu der Comcast-Tochter NBCUniversal. Bereits 2019 hatten Comcast und Disney bekannt gegeben, dass die verbleibenden Anteile bis 2024 ebenso zu Disney wandern sollten. Nach damaliger Schätzung stünden NBCUniversal 8,6 Milliarden US-Dollar für die verbleibenden Anteile zu. Mittlerweile könnte der tatsächliche Wert für den Deal sogar noch höher liegen. Für den Disney-Konzern bleibt er besonders interessant, da er die Türen für einen internationalen Start von Hulu öffnen würde. Bisher vermutet man, dass Disney Hulu bewusst aus internationalen Märkten herausgehalten hat, da sich der Wert des Unternehmens so vor der Übernahme noch stärker erhöht hätte. Disney hatte also ein berechtigtes Interesse daran, die Kosten der Übernahme so gering wie möglich zu halten.

Internationaler Launch könnte 2024 erfolgen

Sobald der Streaming-Gigant den Konkurrenten komplett gekauft hat, spricht nichts mehr dagegen, Hulu mit allen Inhalten international zur Verfügung zu stellen. Disney-Chef Bob Iger liebäugelte bereits in der Vergangenheit mit einem internationalen Launch für den Streaming-Dienst. Beide Dienste ergänzen sich in den USA bisher hervorragend. Disney+ steht dabei vordergründig für familienfreundliche Inhalte, während Hulu sich auf ein erwachseneres Publikum ausrichtet. Dabei stellt Hulu nicht nur zahlreiche Eigenproduktion bereit. Auch Fernsehserien und Spielfilme von amerikanischen Medienkonzernen wie FOX, ABC und NBC sind über den Streaming-Dienst verfügbar. Darunter zählt unter anderem Titel wie die Horror-Anthologie „American Horror Stories“, einem Spin-off der bekannten Horrorserie „American Horror Story“ sowie „Only Murders in the Building“, einer Fernsehserie über Bewohner eines Apartmenthauses in New York City, in dem ein Mord passiert.

Eine ähnliche Aufteilung könnte der Disney-Konzern auch international mit Disney+ und Hulu anstreben. Bisher sind lediglich vereinzelte Inhalte aus Hulus Streaming-Sortiment über Disney+ abrufbar. Die komplette Bandbreite des Streaming-Dienstes umfasst viel mehr Serien und Filme, die mit Abwicklung des Dienstes auch in Deutschland zur Verfügung stehen dürften. Ob Hulu dann tatsächlich als separates Angebot erscheint oder lediglich mehr der Inhalte bei Disney+ angeboten werden, ist jedoch unklar. Da sich die Praktik in den USA bisher für den Disney-Konzern jedoch gelohnt hat, ist ein ähnliches Vorgehen in Deutschland wahrscheinlich. In den USA kostet der Streaming-Dienst rund 7,99 US-Dollar für die werbeunterstützte Variante und 17,99 US-Dollar im werbefreien Abonnent.