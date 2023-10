100 Jahre Disney: Das sind die 10 erfolgreichsten Disney-Filme aller Zeiten

Disney hat seit seiner Gründung vor nun über 100 Jahren unzählige Filmtitel hervorgebracht, die noch heute groß und klein begeistern können. Obwohl die neusten Produktionen ein wenig des alten Feuers eingebüßt zu haben scheinen, sollte man die Filmmagieschmiede noch keineswegs abschreiben. Im Laufe der Jahre hat Disney viele Filme geschaffen, die noch heute einen Kultstatus unter Disneyfans genießen. Die 10 erfolgreichsten Disney-Filme aller Zeiten nach Publikumsbewertungen und Zuschauerzahlen haben wir hier für dich zusammengefasst.

100 Jahre Disney: Diese Titel sind die 10 erfolgreichsten Disney-Filme aller Zeiten

Disneys Filmgeschichte darf sich heute noch großer Erfolge rühmen. Rund 7 der 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten entstammen dem Medienkonzern. Dazu zählt das Unternehmen zu den fünf größten Medienkonzernen weltweit und weist einen beeindruckenden Umsatz von rund 74,8 Milliarden US-Dollar auf. Dabei begann Disneys Erfolgsgeschichte ursprünglich in einer unscheinbaren Garage. Mit einem Startkapital von lediglich 500 Dollar, das der Trickfilmzeichner Walt Disney von seinem Bruder erhalten hatte. Zu den 10 erfolgreichsten Filmen, die das Unternehmen je hervorbrachte, zählen noch heute vorrangig ältere Werke des Unternehmens. Die neuste Veröffentlichung auf der Liste ist somit zugleich mit Platz 10 der letzte Kandidat der Aufzählung.

#10 Toy Story 3 (2010)

Die „Toy Story“-Filme besitzen eine eigene Geschichte. 1995 war der erste Film der Reihe zugleich der erste komplett am Computer geschaffene Spielfilm. Rund 11 Jahre, bevor Disney das Computeranimationsunternehmen Pixar kaufte. Der dritte Teil erreichte unter „Findet Nemo“-Co-Regisseur Lee Unkrich jedoch besondere Beliebtheit und spielte mehr als 480 Millionen US-Dollar ein. Die Geschichte um Andy, der dem Kindesalter entwachsen ist, kombiniert Gesellschaftskritik mit der richtigen Portion an Humor.

#9 Findet Nemo (2003)

Der Erfolgshit „Findet Nemo“ stammt aus Pixars Kreativschmiede, sodass der Erfolg nicht vollständig unter Disney zu verbuchen ist. Genau genommen erwarb der Disney-Konzern das Unternehmen erst knapp 3 Jahre nach dem Erscheinen des Animationsfilms. Dennoch zählt Pixar heute zum Disney-Konzern und so darf die Geschichte um den Clownfisch, der den Ozean durchquert, um seinen verschwundenen Sohn Nemo wiederzufinden, in dieser Auflistung nicht fehlen. Der Film spielte bis heute mehr als 554 Millionen US-Dollar ein.

#8 Bambi (1942)

„Bambi“ hat gewiss zahlreiche Generationen an Kindern weltweit geprägt. Die Inszenierung rund um das junge Rehkitz, dem man seine Mutter raubt, weckt noch heute Sympathien in Menschen. Die Erzählung des jungen Rehs, das mithilfe seiner Freunde schafft, zu einem staatlichen Hirsch heranzuwachsen, hat auch in der heutigen Zeit nicht an Aktualität verloren. Dabei geht die Geschichte ursprünglich geht auf das gleichnamige Buch des österreichischen Schriftstellers Felix Salten aus dem Jahr 1922 zurück. Bambis Geschichte ist somit sogar ein Jahr älter als der Disney-Konzern.

#7 Dornröschen (1959)

Die Geschichte der schlafenden Prinzessin, die nur durch den Kuss der wahren Liebe geweckt werden kann, ist sogar noch älter. Ursprünglich wurde die Geschichte der „Sleeping Beauty“ als Märchen von den Gebrüdern Grimm im Jahr 1812 veröffentlicht. Im Jahr 1959 entwickelte sich der Film zu einer besonderen Erfolgsgeschichte für die The Walt Disney Company. Insgesamt konnte der Titel mehr als 654 Millionen US-Dollar einspielen.

#6 Mary Poppins (1964)

„Mary Poppins“ ist die einzige Erfolgsgeschichte in Disneys Top-10-Liste, bei der es sich nicht um einen Animationsfilm handelt. 1964 war das Musical ein Publikumsmagnet, der Alt und Jung gleichermaßen zu begeistern wusste. Mehr als 704 Millionen US-Dollar und fünf Oscars konnte „Mary Poppins“ für Disney sichern. Noch heute hat die Geschichte über das namensgebende Kindermädchen, das mit dem Regenschirm fliegen kann, nicht an Kultstatus verloren.

#5 Pinocchio (1940)

Noch heute weiß wohl jedes Kind, was damit gemeint ist, wenn man von einer länger werdenden Nase bei Lügen spricht. Denn die zum Leben erweckte Holzpuppe „Pinocchio“ verdeutlichte damit, dass keine Lüge dauerhaft unerkannt bleibt. Auch sie zählt zu einer der ältesten Geschichten, die Disney zum Leben erweckt hat. Das ursprüngliche Buch wurde von Carlo Collodi bereits im Jahr 1881 verfasst.

#4 Der König der Löwen (1994)

Nach wie vor bewegt die Geschichte von Mufasa und seinem Sohn Simba Kinder und Erwachsene. Selbst knapp 30 Jahre nach Erscheinen des Animationsfilms, gilt er noch immer als Meisterwerk unter seinesgleichen, inspiriert zahlreiche Shows und Musicals, die noch heute in Disneyparks aufgeführt werden. Rund 803 Millionen US-Dollar spielte „Der König der Löwen“ als viert-erfolgreichste Film aller Zeiten für den Konzern ein.

#3 101 Dalmatiner (1961)

Die herzerwärmende Geschichte rund um die besten Freunde des Menschen zählt noch heute zu den größten Erfolgen für die The Walt Disney Company. Das Original spielte 900 Millionen US-Dollar ein und inspirierte viele weitere Filmadaptionen sowie Zeichentrickserien in den vergangenen Jahren. Die Erzählung über die gewissenlose Modeschöpferin Cruella de Vil, die einen Mantel aus dem Fell unschuldiger Dalmatinerwelpen anfertigen will, lässt noch immer zahlreiche Kinder weltweit um das Schicksal der entführten Welpen bangen.

#2 Fantasia (1940)

Die wohl berühmteste Cartoon-Figur aus Disneys Werken stellt Micky Maus dar. Im Film „Fantasia“ 1940 bekam die animierte Maus eine besondere Gelegenheit zum Glänzen. Die gesamte Dauer des Spielfilms über begleitete klassische Musik den Animationsfilm. Durch die Kombination aus klassischem Konzert und dargestelltem Film auf der Leinwand sollte das Publikum einen anderen Zugang erhalten. Zunächst schien dieser Plan jedoch keineswegs aufzugehen und „Fantasia“ verwandelte sich zu einer bitteren Niederlage für den Disney-Konzern. Erst fast 30 Jahre später erfuhr er eine unerwartete Wiederbelebung zu Hochzeiten der Hippie-Szene. Sagenhafte 748 Millionen US-Dollar konnte der ehemalige Reinfall für Disney einspielen – und katapultierte sich so auf Platz 2 der erfolgreichsten Disneyfilme.

#1 Schneewittchen und die sieben Zwerge (1937)

Mit einem Einspielergebnis von satten 982 Millionen US-Dollar gilt „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ noch immer als der erfolgreichste Disneyfilm aller Zeiten. Auch dieses verfilmte Märchen geht ursprünglich auf die Sammlung der Gebrüder Grimm zurück. Der Film war das erste Animationsprodukt aus Disneys Studios und schuf somit eine Sensation in der Filmgeschichte. Noch heute gebührt ihm unverändert der Platz 1 unter den 10 erfolgreichsten Disney-Filmen aller Zeiten. Offenbar möchte sich Disney an diese Erfolge erinnern, weshalb eine Neuverfilmung des altbekannten Klassikers geplant ist. Allerdings soll es sich dabei um eine Realverfilmung handeln, die sich bereits großer Kritiken im Netz ausgesetzt sieht.