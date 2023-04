Nächster Disney-Klassiker erhält vielversprechende Realverfilmung

Disney hat in den vergangenen Jahren vielen bekannten Klassikern neues Leben eingehaucht. So zählen unter bisherige Neuauflagen Titel wie „Der König der Löwen“, „Aladdin“ oder „Pinocchio“. Allen gemeinsam ist, dass sie den ehemaligen Animationsfilmen einen realen Anstrich oder eine vollständige Realverfilmung verpassen. In diese Liste der Disney-Klassiker soll sich jetzt ebenso eine Live-Action-Hybridverfilmung von „Aristocats“ eingliedern.

Disney-Klassiker „Aristocats“ wird neu aufgelegt – das ist bisher bekannt

Besonders erfreulich ist die Wahl des Regisseurs, den Disney für sein Remake auserkoren hat. Oscar-Preisträger Ahmir „Questlove“ Thompson soll nämlich nicht nur den Film mitproduzieren, sondern ebenso für die Musik verantwortlich sein. „Aristocats“ überzeugt im Animationsfilm wegen der gekonnten Jazz-Musical-Einlagen, die Fans sicherlich auch im Remake sehen möchten. Questlove eignet sich als Musikexperte hervorragend für diese Aufgabe, da er nicht nur für Musiker wie Jay-Z, Amy Winehouse oder John Legends Songs produzierte, sondern auch selbst Musiker ist. Seit Jahren ist er als Schlagzeuger Teil der Rap-Gruppe „The Roots“. Unterstützt wird Thompson bei seinem Spielfilm-Regiedebüt mit einem Drehbuch von Will Gluck und Keith Bunin. Beide sind bereits als Drehbuchautoren anderer Animationsfilme wie „Onward: Keine halben Sachen“ (Keith Bunin) oder „Peter Hase“ (Will Gluck) bekannt.

Der Disney-Klassiker„Aristocats“ handelt von Katzendame Duchesse, die mit ihren drei Kätzchen Marie, Berlioz und Toulouse ein gutes Leben bei der reichen Dame Adelaide Bonfamilie führt. Adelaide ist so vernarrt in ihre Katzen, dass sie diese sogar in ihrem Testament bedenkt – sehr zum Leidwesen ihres Butlers, der fest mit dem Erbe gerechnet hatte. Um die Katzen loszuwerden, betäubt er sie kurzerhand und setzt sie weit außerhalb der Stadt aus, in der Erwartung sie nie wiederzusehen. Fernab allem Bekannten müssen sich Duchesse und ihre Kätzchen vielen Herausforderungen auf der Straße stellen. Doch womöglich kann der Straßenkater Thomas O’Malley den Katzen helfen, sich in dem fremden Terrain zurechtzufinden?

Startdatum noch nicht bekannt

Bisher ist noch nicht bekannt, ob das „Aristocats“-Remake zunächst in den Kinos zu sehen sein, oder direkt auf dem Disney-Streamingdienst Disney+ erscheinen wird. Noch befindet sich der Film in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung, weshalb sicherlich mit einer Veröffentlichung nicht vor Mitte oder Ende 2024 zu rechnen ist. Als nächste Neuverfilmung eines alten Disney-Klassikers wird sich „Arielle, die Meerjungfrau“ am 25. Mai 2023 in den Kinos einfinden.