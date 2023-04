Mysteriös: Macher einer Kult-Serie verkündet neue Adaption

Nach insgesamt elf Staffeln und 218 Folgen wurde die Mystery-Serie „Akte-X“ beendet. Bis heute ist die Serie ein popkultureller Meilenstein. Sie hat Genres von Sci-Fi über Fantasy bis Horror und viele weitere vereint. Der wahnsinnige Erfolg hat auch vielen Gästen ihren Durchbruch als ernstzunehmender Hollywood-Schauspieler geboten, wie beispielsweise Jack Black, Ryan Reynolds, Bryan Cranston oder Lucy Liu.

„Akte-X“: Immer mehr Fragen sammeln sich

Mit der zehnten und elften Staffel der Kultserie wurde ein letzter Versuch gestartet. Das Duo zusammengesetzt aus Special Agent Fox Mulder (Dave Duchovny) und Dana Scully (Gillian Anderson) sollte zurückgeholt werden. Doch dies sorgte nur für gemischte Reaktionen. Nach fünf Jahren Pause soll es weitergehen, so der „Akte-X“-Schöpfer. Das Magazin Deadline berichtete, dass in einem Podcast des Senders CBC „On the Coast with Gloria Macarenko“ Chris Carter sagte: „Ich habe gerade erst mit einem jungen Mann gesprochen, Ryan Coogler, der ‚Akte-X‘ mit einem diversen Cast neu auflegen wird. Also, er hat eine schwierige Aufgabe vor sich, weil wir bereits so viel abgedeckt haben.“

Der ziemliche bekannte Autor und Regisseur Ryan Coogler, ist für Titel wie „Creed: Rocky’s Legacy“, „Black Panther“ und „Black Panther: Wakanda Forever“ verantwortlich. Von Chris Carter ist bislang nichts bekannt, nicht einmal ein ganz grober Starttermin. Eins sei klar, die neue Serie soll komplett anders werden, so Carter. Da damals das Original für sein realitätsfernes Denken kritisiert wurde, ist somit eine Neuausrichtung nachvollziehbar.

„Akte-X“: Wo könnte die Serie ausgestrahlt werden?

2021 schloss Coogler einen Deal über fünf Jahre mit Disney ab. Bisher laufen derzeitig sämtliche „Akte-X“-Titel auf Disney+, also könnte der Streamingdienst wahrscheinlich auch die neue „Akte-X“-Serie ausstrahlen.