Filme aus den 40er Jahren: Wusstest du, dass diese Top 15 schon so alt ist?

Roberto Rosselini, Michael Curtiz, Alfred Hitchcock. Sie sind nicht nur allesamt Regisseure, sondern auch Größen der Filmbranche der 1940er Jahre. Das Jahrzehnt ist zwar geprägt vom Zweiten Weltkrieg. Jedoch hat das die Filmindustrie nicht davon abgehalten, Filme zu produzieren, die bis in die heutige Zeit bekannt sind. Neben einigen Kriegsfilmen wie „Rom, offene Stadt“ gibt es auch lustige Filme aus dem Jahrzehnt. Die Filmbewertungsseite IMDb hält dabei diese fünf Filme für die besten aus den 40er Jahren:

Ist das Leben nicht schön? (1947)

Casablanca (1942)

Der große Diktator (1940)

Citizen Kane (1941)

Fahrraddiebe (1948)

Doch nicht nur der absolute Klassiker „Casablanca“ stammt aus den 40er Jahren, auch Walt Disney-Filmproduktionen, wie der bekannte „Bambi“-Film stammt aus der Zeit. So wie viele andere spannende Filme, von denen man nicht dachte, dass sie schon so alt sind. Wir zeigen dir eine Auswahl im Folgenden.

Bambi (1942)

Einer der bekanntesten Zeichentrickfilme stammt aus den 40er Jahren. In der Walt Disney-Produktion dreht sich alles um das Leben vom Bambi. Der junge Hirsch lebt zusammen mit seinen Freunden in einem Wald, der durch Jäger bedroht wird. Noch während seiner Kindheit verliert Bambi deswegen seine Mutter. Jahre nach dem Tod ist die Bedrohung wieder da und Bambi und seine Freunde müssen vor den Jägern fliehen.

Es war einmal (1946)

Der französische Märchenfilm „Es war einmal“ erzählt die Geschichte des Märchens „Die Schöne und das Biest“. Die Handlung bleibt dabei gleich: Die Tochter eines Kaufmanns geht als Tausch für ihren Vater zum gefürchteten Biest, das in den Wäldern in einem verborgenen Schloss wohnt. Doch statt die Tochter des Kaufmanns zu töten, lässt das Biest das Mädchen bei sich wohnen und fragt sie jeden Abend, ob sie ihn heiraten möge. Doch das Mädchen lehnt jeden Abend ab. Das Märchen wurde im Laufe der Zeit noch mehrfach verfilmt. Zuletzt 2017 mit Emma Watson als Belle.

Die roten Schuhe (1948)

Victoria ist Ballerina und lernt auf der Party ihrer Tante den Ballettmanager Lermontov kennen. Nach einem Vortanzen lässt Lermontov die junge Tänzerin in ein Ensemble. Ebenfalls neu mit dabei im Team ist der Musikstudent Julian Craster. Nachdem die eigentliche Haupttänzerin heiratet und aussteigt, bekommt Victoria ihre Chance und soll die Titelrolle des neuen Stückes „Die roten Schuhe“ tanzen, in der ein Mädchen nicht aufhören kann zu tanzen und schließlich stirbt. Doch Victoria verliebt sich bei den Proben in Julian. Jedoch verbietet Lermontov jegliche romantische Beziehung zwischen den beiden.

Rebecca (1940)

Maxim de Winter hat vor einem Jahr seine Frau Rebecca verloren. In Monte Carlo trifft er eine junge Gesellschafterin in die er sich verliebt und schließlich heiratet. Die zweite Mrs. de Winter fühlt sich auf dem Anwesen ihres Mannes jedoch nicht wohl, denn die Haushälterin macht ihr unmissverständlich klar, dass niemand Rebecca ersetzen könne. Mit der Zeit findet die neue Mrs. de Winter heraus wer Rebecca wirklich gewesen ist. Ein Meisterwerk von Alfred Hitchcock mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle.

Die Nacht vor der Hochzeit (1940)

Am Tag vor der Hochzeit von Tracy und George werden zwei Reporter auf die Feierlichkeiten eingeschleust, um über die Hochzeit zu berichten. Tracy findet heraus, das ihr Ex-Ehemann für die Reporter verantwortlich ist. Doch dieser hat eine gute Erklärung für seine Taten. Tracy unterhält sich im angetrunkenen Zustand mit einem der beiden Reporter, der zufällig Gefühle für sie hat. Eine lustige Komödie bei der die Hochzeitsfeierlichkeiten nicht wie geplant verlaufen.

Die Feuerzangenbowle (1944)

In der Komödie erzählen sich vier ältere Herren bei einer Feuerzangenbowle lustige Geschichten aus der Schulzeit. Jedoch ist Johannes Pfeiffer neidisch auf die Geschichten seiner Freunde, denn er selbst hatte stets immer nur einen Hauslehrer. Ermutigt durch die anderen verkleidet er sich als Oberschüler und besucht ein Jungengymnasium. Dort erlebt er endlich, wie es ist Streiche zu spielen und einem normalen Unterricht zu folgen. Dabei begegnet er unter anderem auch der Tochter des Schuldirektors, in die er sich verliebt. Der Film war in den 40er Jahren ein Erfolg und wurde schließlich in den 70er Jahren neu verfilmt. Das Original wird aber bis heute jeden Herbst und Winter traditionell geguckt.

Die Spur des Falken (1941)

In dem Detektiv- Klassiker aus den 40er Jahren haben die beiden Partner Sam Spade und Miles Archer mit einem neuen Fall zu tun. Eine Frau sucht ihre Schwester, die mit einem Mann namens Floyd Thursby nach San Francisco verschwunden ist. Der skeptische Spade sollte mit seinem unguten Gefühl recht behalten, denn kurz darauf wird sein Partner tot aufgefunden. Alles scheint wesentlich komplizierter zu sein. Zusätzlich gibt es auch noch eine zweite Leiche, bei der es sich um Floyd Thursby handelt. Spade will nun herausfinden was wirklich passiert ist.

Cocktail für eine Leiche (1948)

Brandon Shaw und Phillip Morgan empfinden den perfekten Mord als eine Art Herausforderung. Inspiriert dazu hat sie ihr Lehrer Rupert Candall, der an die Theorie des Übermenschen glaubt. Nach dem Brandon und Phillip erfolgreich einen alten Schulfreund ermordet haben, laden sie einige Gäste ein, um den Mord zu feiern. Unter den Gästen befinden sich ausschließlich Menschen, die eine Verbindung zu dem Toten hatten. Die Abwesenheit des Ermordeten fällt unter den Gästen auf.

Der dritte Mann (1949)

Der amerikanische Autor Holly Martins fliegt nach Wien zu seinem Freund Harry Lime, der ihm einen Job angeboten hat. Bei seiner Ankunft erfährt er jedoch, dass Harry verstorben sei. Bei der Beerdigung findet er heraus, dass Harry in illegale Machenschaften verwickelt war, doch das mag der Autor nicht glauben. So stellt Holly Martins eigene Nachforschungen an, warum sein Freund gestorben ist.

Rom, offene Stadt (1945)

Der Zweite Weltkrieg ist noch nicht zu Ende. Rom ist noch unter deutschem Kommando, jedoch wird der Widerstand stärker. Die Angst in der Stadt ist groß. Doch trotz all den Dingen, die um sie herum passieren, freut sich Pina auf ihre Hochzeit mit Francesco. Jedoch sind sowohl der Priester als auch Francesco Widerstandskämpfer. Da Francesco bedroht wird, suchen sie sich Hilfe bei Manfredi, der ebenfalls ein einflussreicher Widerstandskämpfer ist. Allerdings ist die SS den dreien auf der Spur.