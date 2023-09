Disney+ im Oktober: Das kommt auf dich zu

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Disney+ kostet derzeit 8,99 Euro im Monat, ab November gibt es neue Preise.

Der Oktober bei Disney+: Halloween steht vor der Tür

Der Sommer geht zu Ende und die gespenstische Jahreszeit steht vor der Tür und Disney+ bietet jede Menge Grusel-Highlights für Halloween-Fans. Von der neuen Serie „Gänsehaut“, die auf den schaurigen Bestellern von R.L. Stines basiert, über den starbesetzten Film „Geistervilla“, der von der klassischen Vergnügungspark-Attraktion inspiriert wurde, bis hin zu den gruseligen Alltime-Favorites wie „Hocus Pocus“ und „The Nightmare Before Christmas“ (beide feiern in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum!) gibt es in diesem Oktober so viel auf Disney+ zu entdecken. Diesen Herbst lädt der Streaming-Service Zuschauer aller Altersgruppen ein, das schaurig-schöne Halloween-Programm mit Filmen, TV-Shows und Specials zu erleben.

Disney+ bietet neben den schaurigen Highlights auch mit neuen TV-Serien, Blockbuster und exklusive Originals von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star für alle etwas. Mit einer umfassenden Auswahl an anspruchsvollen Dokumentationen, von Kritikern gefeierten Dramen bis hin zu klassischen Komödien und zeitlosen Animationsfilmen, können Kunden die neuesten sowie demnächst erscheinenden Titel streamen, darunter: die brandneue deutsche Disney+ Original Serie „Die drei !!!“, die neueste Star Wars Serie „Ahsoka“, die Live-Action-Neuinterpretation von „Arielle, die Meerjungfrau“, die zweite Staffel der Marvel Kurzfilmreihe „I Am Groot“ mit dem schelmischen kleinen Zweig in der Hauptrolle, Disney Pixar neuester Animationsfilm „Elemental“, „Tiere Hautnah mit Bertie Gregory“ von National Geographic sowie die Fortsetzungen der preisgekrönten Serien „Only Murders in the Building“ und FX’s „The Bear: King of the Kitchen“.

Geistervilla: Ab 4. Oktober

Inspiriert von der klassischen Vergnügungspark-Attraktion, erzählt „Geistervilla“ die Geschichte von Gabbie, einer alleinerziehenden Mutter, die entdeckt, dass die Villa, die sie und ihr Sohn bewohnen wollen, von lästigen Geistern heimgesucht wird. In der Hoffnung, die häusliche Ruhe wiederherzustellen, heuert Gabbie eine bunt zusammengewürfelte Truppe sogenannter spiritueller Experten an, die helfen sollen, ihr Zuhause von den übernatürlichen Hausbesetzern zu befreien. Disneys „Geistervilla“ ist eine unterhaltsame Mischung aus Action, Abenteuer und Komödie mit einer Starbesetzung, zu der LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Dan Levy, Jamie Lee Curtis und Jared Leto gehören. Das Drehbuch stammt von Katie Dippold, Regie führte Justin Simien. Die Produzenten des Films sind Dan Lin und Jonathan Eirich, Nick Reynolds und Tom Peitzman fungieren als ausführende Produzenten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Alle Neustarts bei Disney+ im Oktober im Überblick

4. Oktober

Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 2 (National Geographic)

FX’s „Dear Mama“

Geistervilla

6. Oktober

Die Biene Maja – Freundschaft ist dicker als Honig (Star)

Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele (Star)

Carpool – Mit dem Gangster auf der Flucht (Star)

Campingfreuden (Disney)

Chip und Chap auf hoher See (Disney)

Das Geigenkonzert (Disney)

Donald, der Hobbytapetierer (Disney)

Old MacDonald hat ’ne Farm (Disney)

Ist die Katze aus dem Haus … (Disney)

Das Zauberschiff (Disney)

Nashorn im Galopp (Disney)

Marvel Studios‘ „Loki“ – Staffel 2

11. Oktober

Kiya & die Kimoja Helden – Staffel 1 (Disney)

4Ever – Staffel 1 (Disney)

Algiers, America – Staffel 1 (Star)

Death in Paradise – Staffel 12 (Star)

The Boogeyman

13. Oktober

Die Noobs – Klein aber gemein (Star)

Probezeit (Star)

Gänsehaut

That Night – Ein heißer Sommer (Star)

18. Oktober

Homeland – Staffel 1-8 (Star)

Appendage (Star)

20. Oktober

Goodbye Lover (Star)

Beilight – Biss zum Abendbrot (Star)

A Marvel Studios Special Presentation: Werewolf By Night in Color (Marvel)

25. Oktober

Distances (Star)

The Way of Tea (Star)

Censor of Dreams (Star)

Rise of a Star (Star)

Chuchotages (Star)

Praise Petey – Staffel 1 (Star)

Die Löwen von Sizilien

Timecode (Star)

Wave (Star)

Wohnfläche: Null Quadratmeter (Star)

27. Oktober

Q & A (Star)

Trap Jazz (Star)

Micky Maus: Die gruseligste Geschichte aller Zeiten (Disney)