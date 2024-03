Schon heute bieten unter anderem Netflix oder Prime Video von Amazon durch Werbung unterstützte Abos an. Damit will man dir einen günstigeren Streaming-Dienst anbieten, du musst dafür allerdings Einblendungen von Werbung über dich ergehen lassen. Ein neuer Bericht von Business Insider weist nun darauf hin, dass auch die Fans von Apple TV+ in Zukunft ein derartiges Angebot erhalten könnten. Im Oktober 2023 hatte der iPhone-Hersteller – wie viele andere Streaming-Plattformen – seine Preise für das Abo erhöht.

Apple TV+: Neue Manager könnten beim Werbe-Abo helfen

Wie Business Insider schreibt, hat Apple jüngst eine Reihe von neuen Mitarbeitern eingestellt, die sich besonders gut mit dem Verkauf von Werbung im TV-Segment auskennen. Im aktuellen Fall geht es um Joseph Cady, der zuvor für 14 Jahre bei NBC Universal (NBCU) tätig war. Er hatte dort unter anderem die Verantwortung für „datengesteuerte und zielgerichtete TV-Werbung“. Gleichzeitig war Cady auch für die Partnerschaften zwischen NBCU und Amazon, Google, TikTok und anderen Unternehmen verantwortlich.

Cady ist dabei aber nicht der einzige noch relativ neue Manager in diesem Bereich bei Apple. So wurde im September 2023 mit Winston Crawford ein neuer Chef für die globalen Werbeverkäufe ernannt. Der Bericht nennt noch eine Reihe weiterer Neuanstellungen, die in den vergangenen Monaten in diesem Bereich beim iPhone-Hersteller tätig wurden.

All das weist darauf hin, dass es möglicherweise Pläne für ein durch Werbung unterstütztes Apple TV+ gibt. Wie bereits erwähnt, haben die anderen großen Anbieter ein derartiges Abo längst im Angebot. Deshalb sehen viele Beobachter es als unausweichlich, dass auch das Unternehmen aus Cupertino Ähnliches plant. Apples Manager hatten bereits für die Spiele der Major League Soccer (MLS) im Jahr 2023 einige Werbepakete zusammengestellt.

Neue Abo-Preise schaffen Luft

Im vergangenen Oktober hatte Apple die Preise für TV+ von 6,99 auf 9,99 Euro pro Monat erhöht. Die erste Preissteigerung für den Dienst gab es im Oktober 2022, davor wurden nur 4,99 Euro/Monat fällig. Das sorgt dafür, dass es Platz im unteren Preissegment gibt. Es ist also denkbar, dass du vielleicht in Zukunft für 5 oder 7 Euro im Monat den Streaming-Dienst von Apple mit Werbung nutzen kannst.