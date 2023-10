Apple mit kräftiger Preiserhöhung: Diese Dienste werden erneut teurer Holger Eilhard 2 Minuten

Der iPhone-Hersteller zieht die Preise an. Diesmal geht es aber nicht um neue iPhones, sondern um die diversen Software-Angebote von Apple, die nun teurer werden. Ihr müsst also bald tiefer in den Geldbeutel greifen.