Apple will mehr Geld: iPhone-Nutzer sehen Preiserhöhungen und Werbung

Bereits im Juli kündigte Apple an, dass man in Zukunft mehr Werbung im iPhone schalten werde. Konkret treffen die Anpassungen den App Store, in dem das Unternehmen nun weitere Werbeeinblendungen darstellen will. In einer Mail an seine Entwickler sagte der iPhone-Hersteller in der vergangenen Woche laut MacRumors, dass die Änderungen am 25. Oktober aktiv werden. Dies gilt für alle Länder mit Ausnahme von China. Gleichzeitig werden aber auch der TV– und Musik-Streaming-Dienst teurer.

Werbung im App Store: Mehr Geld für Apple

Die neuen Werbebanner sollen an zwei Stellen im App Store zu finden sein. Die unauffälligere der beiden Positionen ist in der Detailansicht einer App sichtbar. Ganz unten unter dem Bereich „Das gefällt dir vielleicht auch“ wird in Zukunft eine weitere blau hinterlegte App zu sehen sein, die Apple als Anzeige verkauft hat.

Die prominentere Werbefläche wird Apple in der „Heute“-Ansicht schalten. Bislang wurde die Startseite des App Stores von den eigenen Redakteuren bestückt. Nun können Entwickler für den Platz im App Store zahlen, um ihre App hervorzuheben. Auch hier wird es eine Kennzeichnung geben, die auf die Werbung hinweist.

So soll die Werbung auf dem iPhone im App Store aussehen

TV- und Musik-Dienste werden ebenfalls teurer

Wurden zuletzt iPhone und iPad sowie diverses Zubehör teurer, trifft eine nun angekündigte Preissteigerung auch die Softwareangebote des Unternehmens. So müssen Abonnenten von Apple Music, Apple TV+ oder Apple One ab sofort tiefer in den Geldbeutel greifen. YouTube hatte jüngst ähnliche Änderungen angekündigt.

So kostet Apple Music für Einzelpersonen ab sofort 10,99 Euro pro Monat – zuvor waren es 9,99 Euro. Für das Familienabo, welches bislang für 14,99 Euro im Monat erhältlich war, werden nun 16,99 Euro fällig. Die Preise für das Voice- und Studenten-Abo ändern sich nicht. Wer Filme und Serien von Apple TV+ sehen will, muss in Zukunft 6,99 Euro im Monat hinblättern, früher waren es 4,99 Euro.

Noch etwas teurer wird es bei Apple One, dem Sammel-Abo des iPhone-Herstellers. Einzelpersonen zahlen ab sofort 16,95 Euro im Monat, während der Preis für das Familien-Abo auf 22,95 Euro pro Monat steigt. Das Premiumangebot kostet ab sofort 31,95 Euro im Monat. Zuvor kosteten diese Abos 14,95 Euro, 19,95 Euro beziehungsweise 28,95 Euro im Monat.

Gegenüber 9to5Mac begründete ein Apple-Sprecher die steigenden Kosten unter anderem mit gestiegenen Lizenzkosten für die Musikangebote. Beim TV-Dienst hatte man den Preis zunächst niedriger angesetzt, weil man anfangs nur wenige Serien und Filme im Angebot hatte.