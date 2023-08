Massive Preiserhöhung: So viel musst du ab November für Disney+ zahlen

Nach einer mehrjährigen Auszeit wurde der ehemalige Disney-CEO Bob Iger Ende 2022 erneut in seine alte Position gehievt. Daraufhin begann Iger praktisch unmittelbar damit, zahlreiche Konzepte zu überarbeiten. Der Lizenzverkauf an Konkurrenten rückte wieder ins Gespräch, während der Verkauf von DVDs und Blu-rays eingestellt wurde – vorerst jedoch in lediglich zwei Ländern. Nun feilt Iger an zwei weiteren Baustellen: einem Account-Sharing-Verbot à la Netflix und einer saftigen Preiserhöhung in Kombination mit neuen Abo-Modellen. Deutsche Disney+-Kunden müssen sich auf eine gewaltige Preissteigerung ab dem 1. November 2023 einstellen.

Disney setzt auf ein Drei-Abo-Modell samt Preiserhöhung

Aktuell existiert in Deutschland ein einziges Disney+-Abo. Das legt 8,99 Euro monatlich auf die Preiswaage und umfasst sowohl den Zugriff auf alle Inhalte als auch eine 4K-UHD-Bildqualität. Wer sparen möchte, kann auch zum Jahres-Abo im Wert von 89,90 Euro greifen. Das war’s dann allerdings auch schon. Ab dem 1. November setzt Disney jedoch auf ein Drei-Abo-Modell. Dieses besteht aus einem Premium-Abo (das aktuelle Abo), einem Standard-Abo mit Full-HD-Auflösung und zwei gleichzeitigen Streams sowie einem Abo mit Werbung – ebenfalls mit Full HD und zwei Streams. Die Preisgestaltung sieht dabei wie folgt aus:

Premium-Abo: 11,99 Euro pro Monat / 119,90 Euro pro Jahr

11,99 Euro pro Monat / 119,90 Euro pro Jahr Standard-Abo: 8,99 Euro pro Monat / 89,90 Euro pro Jahr

8,99 Euro pro Monat / 89,90 Euro pro Jahr Abo mit Werbung: 5,99 Euro pro Monat

Da Disney aus dem aktuellen Abonnement das Premium-Abo strickt, steigt der Preis für Nutzer von 8,99 auf 11,99 Euro. Das entspricht einer Preiserhöhung von rund 33 Prozent.

Account-Sharing-Verbot bahnt sich an

Viele Monate lang wurde Netflix für seine Pläne, das Teilen von Konten zu unterbinden, vehement kritisiert. Zahlreiche Nutzer drohten mit einer Kündigung. Doch als es dann endlich so weit war, führte das Account-Sharing zu knapp 6 Millionen Neukunden. Ein voller Erfolg also, den Disney-CEO Bob Iger nun zu übernehmen plant. So soll Iger Medienberichten zufolge kürzlich gesagt haben, das Unternehmen suche „aktiv nach Möglichkeiten, das Teilen von Konten zu verhindern“. Disney werde die Nutzungsbedingungen noch in diesem Jahr entsprechend anpassen. Umgesetzt wird das Vorhaben allerdings erst im Jahr 2024. Konkretere Angaben zur Durchführung sind noch nicht bekannt.