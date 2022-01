Apple löst massives Problem: iPhone erkennt dich bald auch mit Maske

Nur wenige Stunden nach der öffentlichen Verfügbarkeit von iOS 15.3 hat Apple nun zum Test der nächsten Version des iPhone-Betriebssystems gerufen. Die erste Beta von iOS 15.4 verspricht dabei Abhilfe für ein schon lange andauernden Problem, das Besitzer eines aktuellen iPhones mit Face ID betrifft.

Neben iOS 15.4 hat Apple aber auch Updates für iPadOS, watchOS, macOS Monterey und tvOS veröffentlicht. Insbesondere Mac- und iPad-Besitzer dürfte das Vorhandensein von Universal Control erfreuen. Diese Funktion war Apple seinen Fans seit der ersten Präsentation im vergangenen Juni bislang noch schuldig.

iOS 15.4: Beta soll Maskenprobleme mit Face ID lösen

Schon kurz nach der Vorstellung von iOS 15.4 stellten die Beta-Tester eine wichtige Neuheit fest. War es bislang schon möglich, beim Tragen einer Maske die Apple Watch zum Entsperren des iPhones zu nutzen, geht der iPhone-Hersteller nun noch einen Schritt weiter.

Im Gegensatz zur bisherigen Abhilfe, die eine zusätzliche Apple Watch erforderte, funktioniert Apples neue Lösung ganz allein nur mit dem iPhone. Erste Versuche von 9to5Mac zeigen jedoch, dass ein iPhone 12 oder neuer vorausgesetzt wird. Dies kann sich jedoch möglicherweise bis zur finalen Vorstellung von iOS 15.4 noch ändern.

Direkt nach der Installation fragt iOS 15.4, ob du Face ID mit einer Maske nutzen möchtest. Das Feature kannst du dann direkt aktivieren. Alternativ kannst du es auch später in Einstellungen > Face ID & Code einschalten. Laut der Beschreibung in den Einstellungen nutzt das iPhone „einzigartige Merkmale im Bereich um die Augen“, um dich zu erkennen.

Die Einstellungen für Face ID mit Maske in iOS 15.4 Beta 1

Dazu wird Brillenträgern des Weiteren geraten, passende Identitäten anzulegen – Sonnenbrillen werden aber nicht unterstützt. Apple weist gleichzeitig jedoch darauf hin, dass die Erkennung am präzisesten ist, wenn das gesamte Gesicht für die Erkennung mittels Face ID konfiguriert wurde.

Die erste Beta von iOS 15.4 steht aktuell nur Apples Entwicklern zur Installation parat. In Kürze dürften aber auch Teilnehmer des öffentlichen Beta-Programms Zugriff erhalten.

Weitere Neuheiten in iOS 15.4 und iPadOS 15.4

Eine weitere Neuheit in iOS 15.4 und iPadOS 15.4 ist die Möglichkeit im integrierten Passwortmanager Notizen zu Passwörtern zu hinterlegen. Dieses Feature findest du in Einstellungen –> Passwörter.

Laut Apples Release Notes unterstützt iOS 15.4 außerdem nun die Möglichkeit, das digitale COVID-Zertifikat der EU („EU DCC“) in der Health-App zu hinterlegen. Bislang unterstützte Apple nur das „SMART Health Card“-Framework, welches zum Beispiel in den USA mittlerweile weitverbreitet ist.

iPad-Nutzer können nun außerdem die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung von Apples Magic Keyboard über das Kontrollzentrum steuern. Dazu musst du die „Tastaturhelligkeit“ über Einstellungen > Kontrollzentrum hinzufügen.

Universal Control ist da: Die große Neuheit für iPadOS 15.4 und macOS Monterey 12.3

Bereits im Juni 2021 präsentierte Apple im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz Universal Control. In Deutschland nennt Apple es „Nahtlose Steuerung“. Sie ermöglicht die nahtlose Nutzung von Mac und iPad mit nur einer Tastatur und einer Maus oder Trackpad.

Nach dem Update auf macOS Monterey 12.3 auf dem Mac und iPadOS 15.4 auf dem Tablet kannst du beide Geräte nebeneinander direkt von Mac oder iPad aus nutzen. Dazu musst du lediglich den Mauszeiger an den Displayrand bewegen. Danach erscheint ein visueller Hinweis am entsprechenden Rand des Bildschirms. Bewegst du den Cursor jetzt weiter in diese Richtung, erscheint er auf dem Bildschirm des benachbarten Geräts. Danach sind die Geräte miteinander verbunden und du kannst sie wie normale Displays nutzen – mit dem Unterschied, dass du ein iPad und einen Mac von derselben Tastatur aus steuerst.

Das neue Feature ist auf Mac und iPad standardmäßig nach der Installation der neuen Betriebssysteme aktiviert.