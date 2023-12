iPhone-Features für 2024: Diese Neuheiten erwarten dich im nächsten Jahr

Es ist üblich, dass Apple bei der jährlichen Vorstellung der neuen Betriebssysteme im Herbst einen kleinen Fahrplan mit bald kommenden Features veröffentlicht. Dabei kommt es immer wieder vor, dass sich der angepeilte Zeitplan verändert. Einige Funktionen erfordern mehr Arbeit als ursprünglich geplant. Diese verschieben sich dann ins nächste Jahr. Hinzukommen aber auch vollständig neue Features, die Apple uns erst im Rahmen neuer Beta-Versionen der iPhone-Software präsentiert. In wieder anderen Fällen kündigt das Unternehmen eine Neuheit völlig unabhängig von einem zeitnahen Update an.

Eine der Überraschungen im vergangenen Dezember war ein Feature zum „Schutz für gestohlene Geräte“. Hier ist es das Ziel, dass das iPhone für Diebe weniger interessant wird. Der neue Schutz soll unter anderem dabei helfen, dass die Betrüger nicht mehr in der Lage sind, mit der Geräte-PIN deine gesamte Apple-ID zu übernehmen.

Außerdem wird für eine Reihe anderer Funktionen ein biometrisches Merkmal zur Pflicht. Du musst also Face ID oder Touch ID nutzen, um etwa die in iCloud gespeicherten Passwörter anzuzeigen. Für kritische Aktionen wird außerdem eine Verzögerung eingebaut, die eine mehrfache Autorisierung notwendig macht. Dazu zählt etwa die Änderung der PIN oder des Apple-ID-Passworts.

iOS 17.3 Beta 1 enthält den neuen Schutz für gestohlene Geräte

Das Feature ist derzeit Teil der Beta von iOS 17.3. Es wird erwartet, dass dieses iPhone-Update im Januar oder Februar für alle Nutzer verfügbar sein wird. Derzeit ist geplant, dass du den neuen Diebstahlschutz explizit aktivieren musst.

Gemeinsame Wiedergabelisten und besseres AirPlay

Zwei bereits angekündigte Funktionen von iOS 17 sind gemeinsame Wiedergabelisten für Apple Music sowie AirPlay für Fernseher in Hotelzimmern. Diese sollten schon im Jahr 2023 erscheinen – der iPhone-Hersteller konnte den Zeitplan jedoch nicht einhalten. Mit den gemeinsamen Wiedergabelisten wirst du in der Lage sein, deine Playlisten nicht einfach nur mit Freunden zu teilen, sondern auch gemeinsam bearbeiten zu können.

Die neue AirPlay-Funktion soll hingegen bei Hotelbesuchen hilfreich sein. Auf dem Fernseher im Zimmer wird dir ein QR-Code angezeigt, den du mit dem iPhone oder iPad scannen kannst. Damit verbindest du dein Smartphone oder Tablet mit dem TV, um dann kabellos Videos, Music oder Fotos auf diesen übertragen zu können. Apple hat bereits angekündigt, dass IHG Hotels & Resorts eine der ersten Hotelketten sein wird, mit der man zusammenarbeitet.

Sideloading in der EU

Schon seit langer Zeit gibt es Gerüchte dazu, dass Apple aufgrund des Digital Markets Act der EU ein Sideloading für Apps auf dem iPhone erlauben muss. Im Jahr 2024 werden die Regelungen für Unternehmen zur Pflicht. Apple wird hier also Anpassungen vornehmen müssen, um dem Vorgaben zu folgen.

Durch das Sideloading wird es dir möglich sein, Apps auch außerhalb von Apples App Store auf deinem iPhone installieren zu können. Außerdem sind vollständig unabhängige App Stores denkbar. Wie Apple das Feature genau umsetzen wird, ist aber derzeit noch unbekannt. Es wird erwartet, dass das Feature in der ersten Jahreshälfte 2024 in der EU verfügbar sein wird.

iPhone mit Pannenhilfe per Satellit

In den USA ist die Pannenhilfe für das Auto über die Satellitenverbindung im iPhone 14 und 15 bereits verfügbar. Wenn du mit deinem Auto liegen bleibst und keinen Mobilfunkempfang hast, kann dieses Feature dabei helfen, dich wieder mobil zu machen. Außerhalb der Vereinigten Staaten soll das Feature im Jahr 2024 eine weitere Verbreitung finden. Ob und wann genau auch Deutschland dazu gehören wird, ist aber noch nicht bekannt.

Für das Auto hat Apple aber noch eine weitere Neuheit in Vorbereitung. Die nächste Generation von CarPlay hatte das Unternehmen bereits im Juni 2022 vorgestellt. Das System übernimmt dabei nicht nur das Entertainment, sondern alle Teile des Armaturenbretts.

Das neue CarPlay bei Porsche

Damals hieß es, dass erste Autos mit dem neuen CarPlay bis Ende 2023 vorgestellt werden. Anfang Dezember 2023 machten dann Aston Martin und Porsche eine entsprechende Ankündigung. Die Autos sollen aber erst im Jahr 2024 verfügbar sein.

RCS und AI-Siri

Bei den folgenden zwei Features müssen wir uns möglicherweise bis iOS 18 gedulden. Neben der RCS-Unterstützung in Apples Nachrichten-App erwartet uns laut diversen Gerüchten eine AI-Integration in Siri. Wenn Apple RCS im iPhone freischaltet, kannst du ohne Zusatz-Apps wie WhatsApp oder Signal viele mittlerweile gewohnte Messaging-Funktionen mit Android-Anwendern nutzen. Dazu gehört etwa das Versenden von hochauflösenden Bildern und Videos. Gruppennachrichten zerschellen ebenfalls nicht mehr an Problemen der unterschiedlichen Plattformen.

Bei der AI-Unterstützung in Siri und möglicherweise auch diversen anderen iPhone-Apps wie Apple Music, Pages oder Keynote sind noch viele Details offen. Es ist denkbar, dass Apple eine ähnliche Lösung wie ChatGPT plant. Diese könnte dir beispielsweise dabei helfen, Texte zu verfassen. Wie MacRumors in Berufung auf The Information schreibt, könnte Siri in Zukunft in der Lage sein, komplexe Aufgaben zu automatisieren.

Als Beispiel nennt man etwa einen Siri-Befehl, der die Aufnahme von fünf Fotos fordert, welche dann als animiertes Gif an einen Freund verschickt werden sollen. All dies soll in Zukunft in einer Aktion möglich sein. Dieses Feature wird aber nicht Teil von iOS 17 sein – wir müssen hier also auf iOS 18 im Jahr 2024 hoffen.