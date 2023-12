Neuer Diebstahlschutz im iPhone: Apple enthüllt Geheimwaffe

Nur kurz nachdem Apple die finale Version von iOS 17.2 für das iPhone veröffentlicht hatte, folgt nun die Vorschau auf das nächste Update. Auch hier gibt es wieder einmal eine wichtige Neuerung, die im Mittelpunkt der neuen Software stehen wird. Was die Journal-App in 17.2 war, wird in 17.3 vermutlich der verbesserte Schutz beim und gegen den Diebstahl sein. Damit will Apple einen Trick der Diebe aus der Welt schaffen, der nicht nur Zugang zum Smartphone selbst, sondern auch zur Apple ID und damit deinen in der Cloud gespeicherten Daten gab.

iOS 17.3 zeigt neuen Diebstahlschutz

Vor einigen Monaten sorgte ein Bericht von Joanna Stern des Wall Street Journal für Aufsehen bei Smartphone-Besitzern. Hier wurde beschrieben, wie Betrüger zunächst ihre Opfer beim Eintippen der PINs beobachten, um danach die Smartphones zu stehlen. Mit PIN und Handy haben sie allerdings nicht nur Zugang zum Gerät. Sie nutzen den Code dazu, um etwa das Passwort der Apple ID unmittelbar nach dem Diebstahl zu ändern. Damit hast du nicht nur dein Smartphone verloren, sondern auch den Zugang zu deinen iCloud-Daten.

Diese Lücke will Apple mit einer cleveren Einstellung in iOS 17.3 beheben. Der „Schutz für gestohlene Geräte“ kann auf Wunsch in Einstellungen > Face ID & Code nach der Installation der Beta aktiviert werden. Befindet sich dein iPhone nicht an einem vertrauten Ort, beispielsweise deinem Zuhause oder Arbeitsplatz, wird für den Zugriff auf bestimmte Daten und Einstellungen das Entsperren mithilfe von Face ID oder Touch ID zur Pflicht. Die PIN allein genügt also nicht, es muss auch ein biometrisches Merkmal vorhanden sein. Dies allein wird Diebe vor eine neue Herausforderung stellen.

iOS 17.3 Beta 1 enthält den neuen Schutz für gestohlene Geräte

Doch Apple geht noch einen Schritt weiter. Schnelle Änderungen an wichtigen Sicherheitseinstellungen sind ebenfalls nicht länger möglich. Eine eingebaute Verzögerung in iOS 17.3 sorgt dafür, dass Face ID oder Touch ID nicht nur einmal fällig werden. Nach dem ersten Entsperren musst du eine Stunde warten. Dann fragt das Gerät erneut nach deinem Gesicht oder Fingerabdruck. Dieser zusätzliche Schutz ist nicht notwendig, wenn sich das iPhone an einem vertrauten Ort befindet.

Diese Aktionen erfordern Face ID oder Touch ID

Laut MacRumors erfordern die folgenden Aktionen nach der Aktivierung des Features ein Entsperren mittels Face ID oder Touch ID:

Anschauen oder Nutzen von Passwörtern oder Passkeys, die in iCloud gespeichert sind

Ein verlorenes Gerät nicht länger als verloren markieren

Löschen aller Inhalte und Einstellungen

Verwenden des iPhones, um ein neues iPhone einzurichten

Nutzen von Bezahlungsmitteln, die in Safari gespeichert sind

Bei folgenden Aktionen wird eine Verzögerung und das doppelte Entsperren mit einem biometrischen Merkmal fällig:

Ändern des Passworts der Apple ID

Ändern diverser Einstellungen der Apple ID, inklusive Hinzufügen oder Entfernen eines vertrauten Geräts, einer vertrauten Telefonnummer, eines Wiederherstellungskontakts oder -schlüssels

Ändern der iPhone-PIN

Hinzufügen oder Löschen von Face ID oder Touch ID

Deaktivieren von „Wo ist?“

Deaktivieren des Schutzes für gestohlene Geräte

Weitere Neuheiten in iOS 17.3

Neben dem neuen Schutz enthält iOS 17.3 erneut die Möglichkeit, Wiedergabelisten in der Musik-App mit Freunden zu teilen. Dieses Feature hatte Apple bereits in der Beta von 17.2 getestet. Es wurde jedoch im Laufe der Testphase wieder entfernt und war nicht Teil der finalen Version.

Apple sagt, dass man in Zukunft weitere Details zur Funktionsweise der neuen Funktion nennen wird. Das Feature wird auf allen iPhones verfügbar sein, die mit iOS 17 kompatibel sind. Das Update auf 17.3 wird voraussichtlich im Januar oder Februar 2024 der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.