iOS 17.2 ist fertig: Diese Neuheiten für dein iPhone solltest du kennen

Nachdem Apple erst Ende Oktober die finale Version von iOS 17.1 für alle iPhone-Nutzer verteilte, folgt jetzt das nächste Update. Dies beinhaltet eine Reihe von neuen Features sowie eine vollständig neue Anwendung, die vorerst nur für das Smartphone verfügbar sein wird. Mac- und iPad-Nutzer müssen also bis auf Weiteres auf diese App verzichten. Wie bei Apple üblich, findest du auch neue Updates für Watch, TV, Mac, iPad und den HomePod.

iOS 17.2: Neue Journal-App fürs iPhone

Die größte Neuerung in iOS 17.2 ist die neue Journal-App von Apple. Diese wurde bereits im Rahmen der WWDC im Juni angekündigt, fehlte bislang jedoch auf dem Smartphone. Erst nach der Installation des nun verfügbaren Updates wird diese automatisch auf deinem iPhone vorhanden sein.

Die Journal-App aus iOS 17.2 ist ein Tagebuch für dein Smartphone. Du kannst also beispielsweise wichtige Erinnerungen aus deinem Alltag dokumentieren, um dich etwa rückblickend daran zu erinnern.

iOS 17.2 bringt eine neue Journal-App

Im Vergleich zu Apps wie Day One ist Journal in iOS 17.2 aber noch eingeschränkt. So kannst du derzeit nur Texte, Bilder, Sprachmemos und den aktuellen Standort erfassen. Die App wird dir darüber hinaus basierend auf Fotos, Orten, Musik oder Workouts Vorschläge machen, die du dokumentieren könntest. Auf diese Vorschläge können auch andere Apps per Programmierschnittstelle zugreifen, sofern die Entwickler diese integrieren.

Du kannst die App natürlich mit Hilfe von Face ID verschließen, sodass nur du Zugriff darauf hast. Außerdem kannst du dich automatisch täglich daran erinnern lassen, dass du einen Tagebuch-Eintrag schreibst.

Neue Funktion für Apple Music lässt auf sich warten

Apples Entwickler arbeiteten in den vergangenen Wochen auch daran, die eigene Music-App zu verbessern. In der Beta-Phase von iOS 17.2 konnten die Tester noch mit Freunden eine gemeinsame Playlist bearbeiten. Dazu gab es in der Ansicht einer Wiedergabeliste oben rechts ein entsprechendes Symbol, mit dem du Freunde „zum Beitreten einladen“ konntest. Du hattest damit die Möglichkeit, einen Link an die gewünschten Kontakte zu schicken.

Apple hat dieses Feature jedoch noch während der Tests wieder entfernt. Einige Berichte sprachen davon, dass Spam der Grund für die nun verschobene Funktion gewesen ist. Apple sagt, dass das Feature erst im kommenden Jahr verfügbar sein wird.

In der Music-App wirst du in Zukunft Playlisten mit Freunden gemeinsam bearbeiten können – die nun öffentliche Version von iOS 17.2 bietet dieses Feature noch nicht

Eine der nutzbaren Neuheiten in der Music-App ist eine neue automatische Lieblingstitel-Playlist. Diese enthält Songs, die du als Favorit markiert hast. Des Weiteren kannst du nun in einem Fokus den Hörverlauf in Apple Music durch einen Fokusfilter in iOS 17.2 deaktivieren. Das bedeutet, dass wiedergegebene Songs keine Auswirkungen auf deine Empfehlungen oder Mixe hat. Außerdem werden diese Songs nicht als zuletzt gespielt angezeigt.

Verbesserungen für die Nachrichten-App

Eine ebenfalls bereits angekündigte Neuheit ist die sogenannte Kontaktschlüsselbestätigung für iMessage. Das Feature richtet sich primär sich an Personen, die Ziel für digitale Angriffe sein könnten. Dazu gehören etwa Politiker, Aktivisten oder Journalisten. Die Kontaktschlüsselbestätigung hilft dabei, einen Kontakt zu verifizieren, mit dem du dich unterhältst. Wird etwa ein unbekanntes Gerät in der Unterhaltung aktiv, wirst du darüber informiert, dass möglicherweise ein Angreifer mitlesen könnte.

Voraussetzung für die Aktivierung der Kontaktschlüsselbestätigung ist, dass auf all deinen Geräten mindestens iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2 oder macOS Sonoma 14.2 installiert ist. Alternativ kannst du iMessage auf nicht unterstützter Hardware deaktivieren, um die Funktion nutzen zu können.

Eine weitere Neuheit für Apples Nachrichten-App betrifft die Einstellungen in deiner Apple ID in iOS 17.2. Hier kannst du nun manuell eine Synchronisation forcieren. Außerdem wird dir angezeigt, wie viel Speicher die Nachrichten in iCloud belegen und wie viele Nachrichten insgesamt dort gespeichert sind.

In der Nachrichten-App selbst hat Apple zudem jetzt das Hinzufügen von Stickern, Memojis und Emojis als Reaktion aktiviert. Es erfordert jedoch mehr Schritte als das Verschicken der bereits bekannten sechs Reaktionen. Außerdem verdecken die Sticker nach dem Absenden auch Teile der Nachricht. Diese Umstände zeigen, dass es hier noch Verbesserungsbedarf gibt. Du findest das neue Feature in iOS 17.2, indem du eine Nachricht lange antippst und dann „Sticker hinzufügen“ wählst. Danach kannst du den gewünschten Sticker auswählen. Apple erlaubt dir in iOS 17.2 zusätzlich weitere Körperteile deines Memoji anzupassen. Du kannst jetzt die Taille, Brust, Schultern und Arme auswählen.

In iOS 17.2 kannst du nun neue Körperteile für dein Memoji anpassen

Weitere Neuheiten in iOS 17.2

Teil von iOS 17.2 sind darüber hinaus noch diverse kleine Neuerungen. So kannst du nun beim iPhone 15 Pro den Action Button mit dem Übersetzungsfeature belegen. Des Weiteren gibt es diverse neue Wetter-Widgets und eine digitale Uhr als Widget. Die Wetter-App an sich bietet aber noch einige Verbesserungen. So werden laut Apple nun auch Niederschlagsmengen von Regen und Schnee für einen bestimmten Tag in den kommenden 10 Tagen angezeigt. Außerdem erhältst du in einer Windkarte einen Ausblick auf die kommenden 24 Stunden. Ein interaktiver Mondkalender zeigt dir die Mondphasen für den kommenden Monat an.

Besitzer eines iPhone 15 Pro und Pro Max können mit Hilfe von iOS 17.2 des Weiteren räumliche Videos aufzeichnen. Diese wirst du in Zukunft auf dem Vision Pro ansehen können. Auf dem Smartphone kannst du die Clips als traditionelle 2D-Videos ansehen. Aktuell ist die Auflösung allerdings auf 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde eingeschränkt. Das Smartphone nutzt für die Aufzeichnungen die Haupt- und Ultraweitwinkel-Kamera auf der Rückseite.

Neben iOS 17.2 stehen ab sofort auch iPadOS 17.2, macOS Sonoma 14.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2 und die HomePod-Software 17.2 zum kostenlosen Download bereit.