Apple-Event: Diese Neuigkeiten hast du möglicherweise verpasst

Während wir großen Neuheiten der WWDC-Ankündigung in Form von iOS 17, iPadOS 17, neuen Macs und natürlich Vision Pro bereits erwähnt haben, zeigten sich in den vergangenen Tagen noch viele kleine Details. Erwartungsgemäß konnte Apple nicht alle neuen Features seiner Hard- und Software in das rund zweistündige Event am Montag quetschen. Wie sich zeigt, verstecken sich in den diversen Updates für iPhone, iPad, Apple Watch oder auch Apple TV noch einige nützliche Funktionen, die eine Erwähnung wert sind.

Viele hilfreiche Kleinigkeiten in iOS 17

Eine der nützlichsten Funktion für iPhone und iPad in den vergangenen Jahren war die Fähigkeit, Zwei-Faktor-Codes aus Textnachrichten automatisch zu erkennen. Diese erscheinen dann im virtuellen Keyboard und sich leicht auswählbar. Wie Apple nun im Kleingedruckten zur iOS-17-Vorschau schreibt, werden im kommenden Betriebssystem diese Codes auch in Mails erkannt und entsprechend an die Tastatur weitergereicht.

Passend zu dieser Funktion hat Apple in den Passworteinstellungen von iOS 17 auch die Möglichkeit geschafft, diese Bestätigungscodes automatisch aus der Nachrichten-App und Mail zu löschen. Dies geschieht jedoch erst dann, nachdem du sie benutzt hast.

In den Einstellungen zu den Passwörtern kannst du nun auch Gruppen erstellen, um diese mit Freunden oder Familie zu teilen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Gruppenmitglieder ein unterstütztes Gerät besitzen. Dazu gehört etwa ein iPhone mit iOS 17. Du kannst mit diesem Feature nicht nur Passwörter, sondern auch die noch vergleichsweise neuen Passkeys teilen.

Mit iOS 17 kannst du unter anderem deine AirTags mit Freunden teilen

Mit iOS 17 erlaubt Apple dir außerdem, den Zugriff auf den Standort von AirTags mit deinen Kontakten zu teilen. Dies gilt darüber hinaus auch für andere Geräte, die das „Wo ist?“-Netzwerk des iPhone-Herstellers nutzen. Wenn du also beispielsweise einen AirTag in deinem Auto hast, kannst du Apples Gadget in Zukunft mit deinem Partner teilen. Dabei werden auch die Warnungen vor einem unbekannten AirTag für diese Person deaktiviert. Bei Bedarf kann diese auch den Ton abspielen lassen, um AirTag oder sonstiges Gadget zu finden.

Apple Music bekommt gleich eine Reihe von großen und kleinen Neuheiten. So kann das, was bislang schon in der Musik-App für Android verfügbar war, auch in iOS 17 von dir genutzt werden. Die Rede ist vom Cross-Fade zwischen zwei Songs. Ein neues Design gibts darüber hinaus für die „Jetzt läuft“-Leiste, die nun über dem Rest der App schwebt. Wenn du deine Playlisten mit Freunden gemeinsam gestalten willst, darfst du dich ebenfalls auf das kommende Update freuen. Eingeladene Kontakte können Songs hinzufügen, verschieben und entfernen, wenn du eine Wiedergabeliste mit ihnen teilst. Außerdem kannst du mit Emojis auf die Song-Auswahl reagieren.

Neues in Erinnerungen und Apples Karten-App in iOS 17

Apples Todo-App bietet jetzt eine integrierte Einkaufsliste, die die Einträge automatisch kategorisiert. Milch, Chips und Wasser werden also klar getrennt. Dadurch wird der Besuch im Supermarkt hoffentlich etwas organisierter. Die Karten-App von Apple erlaubt es dir, ausgewählte Bereiche für einen Offline-Betrieb herunterzuladen. Wenn du die App auf einer Apple Watch benutzt, stehen diese auch hier zur Verfügung. Smartwatch und iPhone müssen dafür allerdings in der Nähe sein.

Besitzer von Elektroautos können in der Karten-App nun ihren präferierten Anbieter zum Laden hinterlegen. Danach zeigt dir die App in Echtzeit wie ausgelastet die Stationen entlang deiner Route ist.

Privates Surfen in Safari von iOS 17 ist nun mit Face ID oder Touch ID geschützt

Der App Store in iOS 17 zeigt dir jetzt bei längeren Downloads eine ungefähre Zeit an, wann dieser abgeschlossen wird. In Safari hat Apple die Tabs im „Privaten Surfen“ nun via Face ID oder Touch ID abgesichert. Wenn du Apples Erinnerungen für Medikamente benutzt, kannst du nun Folgeerinnerungen aktivieren. Optional kannst du ausgewählte Medikamente mit kritischen Hinweisen versehen. Diese spielen immer einen Ton ab, auch dann wenn du dein iPhone stummgeschaltet hast.

Neues in iPadOS 17 und tvOS 17

Die meisten der Neuheiten von iOS 17 gelten auch für iPadOS 17. Das Tablet hat aber unter anderem eine hilfreiche Erweiterung erhalten, die es noch näher an den Mac rücken. So kannst du jetzt Webcams mit USB-Anschluss auch mit dem iPad nutzen.

Für Apple TV hat das Unternehmen aus Kalifornien ebenfalls einige nützliche Änderungen angekündigt. So kannst du mit iOS 17 und tvOS 17 dein iPhone als Webcam für FaceTime-Anrufe auf dem großen Fernseher nutzen. Das geht aber nicht nur mit dem Smartphone, du kannst auch die Kamera deines iPads verwenden.

Ein nützliches Feature, das Anbieter von Streaming-Diensten nicht mögen werden, ist die Unterstützung von VPNs in tvOS 17. Ist eine Serie oder Film nicht in Deutschland verfügbar, kannst du dich damit virtuell in eine andere Region transportieren lassen.

Die Updates für iPhone, iPad, Apple TV, Mac und Apple Watch werden im kommenden Herbst erscheinen. Die ersten Beta-Versionen der Betriebssysteme stehen bereits zum Test bereit.