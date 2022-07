iOS 16: So richtest du Erinnerungen für deine Medikamente ein

Neben grundlegenden Verbesserungen am Sperrbildschirm hat Apple auch wieder einmal an den Gesundheitsfeatures von Smartphone und Smartwatch gearbeitet. iOS 16 bringt hier neue Software-Features, die keine neuen Sensoren in der Hardware voraussetzen und damit auch mit den unterstützten iPhones und Apple-Watch-Modellen kompatibel sind.

iOS 16 und watchOS 9 erinnern dich an deine Medikamente

Mit iOS 16 erfüllt Apple vielen Nutzern einen lang ersehnten Wunsch, für den bislang separate Apps notwendig waren. So kannst du in der Health-App nicht nur alle Medikamente hinterlegen, sondern dich auch an diese erinnern lassen. Diese Erinnerungen erscheinen natürlich auch auf deiner Apple Watch.

Dort kannst du – wie am iPhone – auch manuell die Einnahme eines zuvor eingepflegten Medikaments loggen. Dies kann etwa bei einem späteren Arztbesuch helfen, um zu sehen, wann du welche Tablette eingenommen hast.

Die Medikamentenübersicht in iOS 16

Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um eine Tablette, Kapsel, Creme oder Gel handelt. Apples Health-App bietet eine Vielzahl von Arten und kann auch mithilfe der Kamera ein Medikament erkennen. Du kannst den Eintrag also manuell anlegen oder dich vom System unterstützen lassen, sofern das Medikament bekannt ist.

Medikamente hinzufügen – so geht’s

Die neuen Funktionen hat Apple in der Health-App von iOS 16 eingepflegt. Dort findest du im Reiter Entdecken den Menüpunkt Medikamente. Der Zeitstrahl oben listet die am entsprechenden Tag aufgenommenen Tabletten etc. auf. Darunter findest du eine Liste deiner Medikamente.

Weiter unten ist auch eine Option vorhanden, die bekannte Wechselwirkungen zwischen den eingepflegten Arzneimitteln auflistet. Diese Liste ist natürlich nicht allumfassend, du solltest also bei Fragen mit deinem Arzt oder Apotheker sprechen.

iOS 16 kann einige Medikamente auch am Bild erkennen

Um ein neues Medikament einzupflegen, musst du die Option „Medikament hinzufügen“ nutzen. Ein Assistent führt dich hier durch die Option. Den Anfang macht eine Suche nach dem Arzneimittel. Hier kannst du auch die Kamera nutzen, um die Verpackung zu scannen. Kennt iOS das Medikament nicht, kannst du es manuell anlegen.

Das manuelle Einpflegen eines Arnzeimittels ist aber ebenfalls möglich

Nach dem Namen fragt dich der Assistent nach der Art des Medikaments. Hier stehen beispielsweise Kapseln, Tabletten, Creme oder Gel zur Auswahl. Im nächsten Schritt kannst du optional die Stärke in verschiedenen Einheiten, zum Beispiel mg oder Prozent, hinterlegen. Als Nächstes hast du die Möglichkeit, einen Zeitplan anzugeben. Dies ist ebenfalls optional, du kannst also auch „Nach Bedarf“ angeben.

Du kannst auch angeben, ob es sich um eine regelmäßige Einnahme handelt und die Form und Farbe ändern

In den zwei kommenden Schritten kannst du die Form und Farben des Medikaments auswählen. Dies kann etwa dabei helfen, die richtige Tablette einzunehmen, wenn es um ein regelmäßiges Arzneimittel geht. Im letzten Schritt kannst du noch weitere Details wie den angezeigten Namen oder Hinweise hinterlegen.

Nach der Einrichtung kannst du entweder am iPhone oder der Apple Watch die Einnahme des jeweiligen Medikaments manuell speichern. Wenn du eine regelmäßige Einnahme angegeben hast, werden dich iOS 16 oder watchOS 9 in Zukunft daran erinnern.