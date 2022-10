Apple präsentiert günstigeren Apple TV – mit diesem Haken

Die von Apple vor langer Zeit als Hobby-Projekt beschriebene Set-Top-Box geht in eine weitere Generation. Unter dem mittlerweile altbekannten Namen Apple TV 4K hat das Unternehmen vor einigen Stunden erneut zwei neue Modelle vorgestellt, die sich in einigen möglicherweise wichtigen Details unterscheiden. Bei beiden Varianten dürfte jedoch ein Performancesprung im Vergleich zu den Vorgängern spürbar sein.

Mehr Performance für Apples Set-Top-Box

Äußerlich handelt es sich weiterhin um eine kleine schwarze Box im leicht geschrumpften Format. Die Änderungen des Apple TV 4K (2022) sind primär im Inneren zu finden. Lediglich ein Blick auf die Rückseite offenbart, dass es sich um eines der neuen Modelle handeln könnte.

So verzichtet das nun verfügbare Einsteigermodell mit ab sofort 64 GB auf den Ethernet-Anschluss am Heck. Die Daten werden hier also nur per Wi-Fi 6 übertragen. Wer zum teureren Apple TV 4K greift, bekommt weiterhin Gigabit Ethernet und obendrauf auch noch 128 GB Speicher. Der günstigeren Variante fehlt außerdem die Unterstützung des Thread-Standards.

Diese Unterscheidung könnte für einige Besitzer von entsprechendem Smart-Home-Zubehör eine wichtige Einschränkung sein. Die direkten Vorgänger unterstützten Thread noch ohne derartige Unterschiede.

Die Unterschiede zwischen den beiden Modellen des Apple TV 4K (2022)

Im Inneren kommt ab sofort ein A15 Bionic zum Einsatz, welcher den A12 ablöst. Dieses Upgrade sollte für eine flüssigere Bedienung von tvOS und den dazugehörigen Apps sorgen.

Bei der Unterstützung der Videoformate des Apple TV 4K gibt es kleine Verbesserungen. SDR-Video und Dolby Vision können weiterhin in 2160p mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde wiedergegeben werden. Gleiches gilt für HDR10 und HLG mit HEVC (Main 10 Profile). Neu ist jedoch die Unterstützung von HDR10+. Der HDMI-Port ist zwar in Version 2.1 ausgelegt, aber wie im Vorgänger weiterhin auf 4K mit nur 60 fps beschränkt.

Eine kleine Verbesserung ist bei der Siri Remote zu finden. Diese nutzt nun nicht länger Lightning zum Laden des integrierten Akkus. Stattdessen hat Apple einen USB-C-Anschluss verbaut. Ein passendes Kabel zum Laden der Fernbedienung gehört jedoch nicht länger zum Lieferumfang.

Apple TV 4K: Preis und Verfügbarkeit

Der neue Apple TV 4K (2022) kann ab sofort bei Apple bestellt werden, ausgeliefert wird er jedoch erst ab dem 4. November 2022. Das Wi-Fi-Modell mit 64 GB Speicher kostet 169 Euro. Wer Ethernet, Thread-Unterstützung und 128 GB wünscht, muss 189 Euro hinlegen. Zum Vergleich: Für den Vorgänger mit nur 32 GB verlangte Apple offiziell 199 Euro.

Die neue Siri Remote mit USB-C ist erneut separat für 69 Euro erhältlich. Sie ist mit dem Apple TV 4K (1. bis 3. Generation) und dem Apple TV HD kompatibel.