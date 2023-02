iOS 16.4: Diese Revolution steckt im nächsten Update für dein iPhone

Nachdem Apple die Veröffentlichung von iOS 16.3 vor mittlerweile fast vier Wochen präsentiert hatte, zeigt das Unternehmen nun die langersehnte erste Vorschau auf das nächste Update. iOS 16.4 Beta 1 kann wie gehabt von Entwicklern und in naher Zukunft auch von Teilnehmern am öffentlichen Beta-Programm installiert werden. Das Update beinhaltet schon jetzt diverse Neuigkeiten und Verbesserungen, die für eine schnelle Verbreitung sorgen dürften. Wie bei Apple üblich, steht aber nicht nur eine neue iOS-Version fürs iPhone zum Test parat. Auch iPadOS 16.4, macOS Ventura 13.3, watchOS 9.4 und tvOS 16.4 können ab sofort getestet werden.

Es hat schon fast Tradition, dass Apple mit aktualisierten Emojis die Nutzer zum zeitnahen Upgrade lockt. So ist es nicht verwunderlich, dass auch iOS 16.4 eine Reihe neuer Grafiken beinhaltet. Die nun verfügbaren Emojis wurden bereits im Juli 2022 erstmals gezeigt.

Die wirklich große Neuheit ist zum aktuellen Zeitpunkt die Integration von Push-Mitteilungen für Webseiten. Während beispielsweise Browser auf dem Desktop bereits seit gefühlten Ewigkeiten die Möglichkeit bieten, Nachrichten von Webseiten an dich zu schicken, ist dieses Feature erst jetzt Teil von iOS 16.4.

Die Entwickler der Browser-Engine WebKit erklären in einem Blog-Post die genaue Funktionsweise. Zu beachten ist in der von Apple gewählten Implementation, dass nur Webseiten das Feature anbieten dürfen, nachdem du sie zum Home-Bildschirm hinzugefügt hast. Dies hat die Auswirkung, dass etwaiger Spam in der Nachrichtenzentrale minimiert wird.

iOS 16.4 unterstützt ab sofort auch Push-Nachrichten von Webseiten – du musst diese jedoch zuvor als App auf dem Home-Bildschirm hinterlegt haben

Einmal eingerichtet, kannst du die Push-Mitteilungen von Webseiten in iOS 16.4 genauso benutzen, wie von Apps gewohnt. Die Nachrichten erscheinen auf iPhone, iPad und auf deiner Apple Watch. Die Konfiguration der eingerichteten Seiten findest du in den Einstellungen von iOS. Dort kannst du dann auch nach der ersten Installation wählen, wann und wie du die Nachrichten sehen willst.

HomeKit-Upgrade kehrt zurück

In iOS 16.4 zeigt sich außerdem die Rückkehr des Upgrades zur neuen HomeKit-Architektur. Apple hatte dies bereits in einem früheren Update angeboten, musste es jedoch aufgrund von Problemen wieder deaktivieren. Das Upgrade, welches du manuell in der Home-App starten musst, soll für eine bessere Kommunikation zwischen Smart-Home-Zubehör und Apples Geräten sorgen.

Bei Apples erstem Anlauf zeigte sich jedoch, dass Anwender unter anderem über fehlendes Zubehör klagten oder das Upgrade auf halbem Weg steckenblieb. In anderen Fällen schlugen Einladungen zum Teilen eines Smart-Home fehl. Des Weiteren funktionierte auch Apples „HomeKit Secure Video“ bei manchen Nutzern nach dem Upgrade nicht mehr. iOS 16.4 soll hier nun offenbar für Besserung sorgen.

Verbesserungen an der Podcasts-App

Apple hat aber auch diverse Verbesserungen an der hauseigenen Podcasts-App vorgenommen. So hat Apple eine neue Kanäle-Übersicht eingeführt. Folgst du einem Podcast, der Teil eines Kanals ist, findest du hinter dieser Option eine Liste aller Podcasts des Anbieters. Deine abonnierten Podcasts erscheinen ganz oben in der Ansicht, gefolgt von allen Topsendungen und Topfolgen des Kanals.

„Kanäle“ sind eine der Neuerungen in Apples Podcasts-App

Apple spricht des Weiteren davon, dass man die „Als Nächstes“-Liste verbessert hat. Hier sollen in Zukunft auch Episoden von Podcasts erscheinen, denen du noch nicht folgst. Wenn du also etwa nur eine Folge ausprobieren willst, wird diese dann in „Als Nächstes“ gelistet, bis du sie zu Ende gehört oder manuell entfernt hast. CarPlay-Nutzer finden diese Liste und auch „Entdecken“ in ihrem Autoradio.

Viele neue Kleinigkeiten in iOS 16.4

iOS 16.4 bietet aber auch eine Reihe vieler kleiner Neuheiten. So findest du in Einstellungen > Allgemein > Info > Abdeckung eine Übersicht des AppleCare-Schutzes deines iPhones und der damit verbundenen Geräte.

In den Einstellungen von iOS 16.4 findest du ab sofort auch den Status des AppleCare-Schutzes

Wenn du die Kurzbefehle-App für Automatisierungen verwendest, hat Apple ebenfalls einige Erweiterungen verbaut. So kannst du jetzt das Always-On-Display über einen Shortcut steuern. Dies ermöglicht es beispielsweise, dass du beim Aktivieren des Fahren-Fokus das Always-On-Display automatisch ausschalten lassen kannst. iPad-Nutzer können außerdem Stage Manager per Shortcut aktivieren und deaktivieren.

Für Mastodon-Nutzer bringen die Updates nun außerdem die direkte Darstellung von Inhalten in Apples Nachrichten-App. Es wird also nicht mehr nur ein Bild mit einem Link angezeigt. Du kannst damit den Text eines Beitrags lesen, ohne den Browser öffnen zu müssen.

Verbesserungen gibt es auch beim 5G-Support. Wie MacRumors berichtet, ist der Mobilfunkstandard ab sofort auch in der Türkei aktiv. „5G Standalone“ ist des Weiteren eine neue Option, die Nutzer bestimmter Provider aktivieren können. Dies ist etwa bei T-Mobile in den USA möglich.

Es ist derzeit nicht bekannt, wann genau iOS 16.4 und alle anderen Updates für alle Nutzer in der finalen Version verfügbar sein werden. Apple spricht lediglich vom Frühling 2023. Dieser beginnt am 20. März.