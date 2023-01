iOS 16.3: iPhone-Update löst nervige Fehler

Bereits in der vergangenen Woche hatte sich das Releasedatum der nun verfügbaren Betriebssysteme angekündigt. Der neuen Hardware in Form von MacBook Pro, Mac mini und HomePod (2. Generation) sei Dank. In den entsprechenden Pressemitteilungen hatte Apple darauf hingewiesen, dass wir in dieser Woche mit den Updates rechnen durften. Gleichzeitig nannte man auch Details der neuen Features. Nun ist es so weit und du kannst ab sofort iOS 16.3, iPadOS 16.3, macOS Ventura 13.2 und watchOS 9.3 installieren.

iOS 16.3: Sicherheitsfeatures und Problembeseitigung fürs iPhone

Wie so oft ähneln sich die Updates von iOS und iPadOS in vielen Details. Eine hilfreiche Neuheit in iOS 16.3 ist die Unterstützung von sogenannten Sicherheitsschlüsseln, wie sie etwa von YubiKey angeboten werden. Damit kannst du die Sicherheit deines Accounts verbessern, da bei der Anmeldung ein physischer Schlüssel als Teil der Authentifizierung vorhanden sein muss. Das Feature wird auch im seit heute verfügbaren macOS Ventura 13.2 unterstützt.

Eine weitere Gemeinsamkeit von iOS 16.3 und iPadOS 16.3 ist die notwendige Grundlage für den kommenden HomePod (2. Generation). Damit du diesen nutzen kannst, musst du also dein iPhone oder iPad updaten.

Unterschiede zeigen sich jedoch bei behobenen Problemen. Während die Freeform-App noch sowohl auf iPad und iPhone aktualisiert wurde, beinhaltet iOS 16.3 diverse spezifische Lösungen. So behebt das Update beispielsweise einen Fehler beim iPhone 14, welches beim Beenden des Ruhezustands horizontale Linien anzeigte.

Wichtig ist eine Änderung bei der Notruf-Funktion des iPhone. Um Apples „Notruf SOS“ nutzen zu können, musst du ab sofort die Seitentaste zusammen mit einer der Lautstärketasten gedrückt halten und dann loslassen. Dadurch sollen versehentliche Notrufe verhindert werden.

Des Weiteren soll es jetzt nicht mehr vorkommen, dass ein Hintergrundbild auf dem Sperrbildschirm schwarz angezeigt wird. Beim Home-Widget auf dem Sperrbildschirm konnte es passieren, dass der Status der Home-App nicht korrekt dargestellt wurde. Zusätzlich nennt Apple noch zwei Verbesserungen für Siri. iOS 16.3 soll einen Fehler beheben, bei dem der Assistent auf Musikanfragen nicht korrekt reagiert hat. Auch Siri-Anfragen in CarPlay sollen nun zuverlässiger verstanden werden.

Nutzt du eine Apple Watch bringt dir das Update auf iOS 16.3 in Kombination mit watchOS 9.3 das neue Zifferblatt „Unity Mosaic“. Dies hatte Apple anlässlich des Black History Month veröffentlicht.

Neben den neuen Funktionen und Patches für diverse Probleme hat Apple mit iOS 16.3 und Co. außerdem eine Reihe von Sicherheitslücken geschlossen. Dies betrifft aber nicht nur aktuelle Geräte, wie etwa das iPhone 14, sondern auch deutlich ältere Hardware.

Das Unternehmen bietet beispielsweise iOS 15.7.3, iPadOS 15.7.3, iOS 12.5.7 sowie macOS Monterey 12.6.3 und macOS Big Sur 11.7.3 zum Download an. Dies bedeutet, dass Besitzer eines iPhone 5s ein Sicherheitsupdate für ihr mittlerweile fast 10 Jahre altes Smartphone erhalten.

Ein wenig gedulden müssen sich hingegen alle Apple TV Besitzer. Hier wurde das Update auf tvOS 16.3 allem Anschein nach zurückgezogen und steht im Moment nicht zum Download bereit.