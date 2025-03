E-Autos in Deutschland: Sparsame Limousine bleibt die Nummer 1

Der Volkswagen-Konzern dominiert mit seiner Mehrmarken-Strategie den deutschen Automarkt im Segment der E-Autos. Auf den ersten sechs Plätzen der meistverkauften Elektroautos in Deutschland landeten im Februar 2025 Pkw von Volkswagen-Marken. Gleich drei Autos der Kernmarke VW platzierten sich dabei auf den Podestplätzen, gefolgt von Modellen von Škoda, Audi und Cupra. Erst auf Platz sieben landet gemessen an den Neuzulassungen wie schon im Januar das Tesla Model Y. Es war im vergangenen Jahr noch das am meisten verkaufte E-Auto in Deutschland.

Volkswagen dominiert die E-Auto-Charts in Deutschland

Weiter besonders beliebt ist gegenwärtig die unter anderem wegen ihres niedrigen Verbrauchs mehrfach ausgezeichnete E-Limousine Volkswagen ID.7. Kein anderes Auto wurde in Deutschland im Februar 2025 laut aktuellen Zahlen des KBA häufiger zugelassen. Auf Platz 2 landeten die sich nur äußerlich unterscheidenden Modelle ID.4 und ID.5, am dritthäufigsten wurde der Kompaktwagen ID.3 neu zugelassen. Gefolgt vom Skoda Enyaq, dem Audi Q4 e-tron und dem Cupra Born.

Beliebteste E-Autos in Deutschland im Februar 2025

Tesla wiederum schafft es auch im Februar nicht, an alte Erfolge anzuknüpfen. Ob das tatsächlich daran liegt, dass Tesla-Chef Elon Musk mit zweifelhaften Auftritten in der US-Politik für Aufsehen sorgt, muss man noch abwarten. Denn in den kommenden Wochen starten die ersten Auslieferungen des überarbeiteten Tesla Model Y (2025), was die Marktdominanz von Volkswagen brechen könnte. Klar scheint unterdessen aber zu sein, dass das Tesla Model 3, einst der meistverkaufte Stromer in Deutschland, in der aktuellen Form kaum noch eine Rolle spielt. Im Februar wurden nur 368 Einheiten mit einer Betriebserlaubnis für deutsche Straßen versehen.

Die Liste der meistverkauften E-Autos im bisherigen Jahresverlauf wird ebenfalls vom Volkswagen ID.7 angeführt. Gefolgt vom ID.4 und ID.5 aus gleichem Hause sowie dem Škoda Enyaq. Die Kompaktwagen VW ID.3 und Cupra Born belegen bisher die Plätze vier und fünf. Zumindest der ID.3 könnte in den kommenden Monaten aber noch deutlich bei der Attraktivität zulegen. Spezielle Leasing-Aktionen machen es möglich.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Januar bis Februar 2025)

Volkswagen ID.7 (6.111 Neuzulassungen) Volkswagen ID.4 / ID.5 (5.185) Škoda Enyaq (5.001) Volkswagen ID.3 (4.022) Cupra Born (3.488) Audi Q4 e-tron (2.686) Tesla Model Y (2.014) BMW i4 (1.744) Cupra Tavascan (1.722) BMW iX1 (1.596)

Volkswagen ist E-Auto-Marktführer in Deutschland

Die starken Verkäufe von Volkswagen sorgen auch dafür, dass der Konzern im aktuellen Kalenderjahr auf 23,5 Prozent Marktanteil im E-Auto-Segment in Deutschland kommt. Erst mit weitem Abstand folgen BMW (9 Prozent), Skoda (8,1 Prozent) sowie Audi und Seat / Cupra (jeweils 7,4 Prozent). Mercedes kommt auf 6,4 Prozent Marktanteil, Hyundai auf 4,3 Prozent. Tesla fährt im bisherigen Jahresverlauf noch etwas neben der Spur und kommt nur auf 3,8 Prozent Marktanteil in Deutschland. Zum Vergleich: Das Kalenderjahr 2024 hatte Tesla noch mit knapp 10 Prozent Marktanteil in hiesigen Landesbreiten abgeschlossen.

In Summe wurden im Februar übrigens 35.949 E-Autos neu in Deutschland zugelassen. Der stärkste Wert seit Juni vergangenen Jahres und auf Monatsbasis gleichbedeutend mit einem E-Auto-Anteil von 17,7 Prozent. Denn insgesamt erhielten im vergangenen Monat 203.434 neue Pkw die Zulassung für die Nutzung auf deutschen Straßen.