Volkswagen-Kracher: ID.3 jetzt besonders günstig leasen

Mit rund 20.000 Neuzulassungen im vergangenen Jahr war der Volkswagen ID.3 (Test) eines der erfolgreichsten E-Autos in Deutschland. An diesen Erfolg möchte der VW-Konzern jetzt mit einer besonderen Aktion anschließen. Es wurde gemeinsam mit Volkswagen Financial Services ein Sonderleasing ins Leben gerufen, das für Privatkunden am kommenden Montag startet und noch bis zum 10. Februar erhältlich ist.

Volkswagen ID.3 jetzt günstig leasen

Unter dem Motto „Drive electric – drive ID.3“ können Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer die vollelektrischen Modelle ID.3 Pro und ID.3 Pro S zu besonders niedrigen monatlichen Raten fahren. Das gilt auch für die Goal-Sondermodelle des Volkswagen ID.3. Je nach gewünschtem Modell starten die monatlich zu zahlenden Leasingraten schon bei 249 Euro.

VW ID.3 Pro: ab 249 Euro / Monat

ab 249 Euro / Monat VW ID.3 Pro Goal: ab 279 Euro / Monat

ab 279 Euro / Monat VW ID.3 Pro S: ab 299 Euro / Monat

ab 299 Euro / Monat VW ID.3 Pro S Goal: ab 319 Euro / Monat

Die genannten Preise gelten bei einer Laufzeit von 48 Monaten (vier Jahren) bei einer jährlichen Laufleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr. Einmalig kommen 890 Euro für die Auslieferung hinzu. Im Vergleich zu den Pro-Modellen zeichnen sich die Pro-S-Varianten durch eine bessere Ausstattung aus. Sie sind überdies mit einer größeren Batterie für eine höhere Reichweite ausgestattet. Individuelle Leasing-Angebote sind übrigens bei deinem Händler vor Ort auch möglich.

Ziel: An den Erfolg des vergangenen Jahres anschließen

Volkswagen-Manager Achim Schaible sagt: „Mit den meisten Zulassungen an vollelektrischen Fahrzeugen in Deutschland war Volkswagen in 2024 Spitzenreiter bei der E-Mobilität. Das zeigt: Die Marke und unsere E-Autos überzeugen die Kundinnen und Kunden. Mit der neuen Leasingaktion für den ID.3, unser Einstiegsmodell, wollen wir noch mehr Menschen vom Umstieg auf elektrische Volkswagen begeistern.“ Ein E-Auto zu leasen wird übrigens immer beliebter. Im Volkswagen-Konzern ist es nach eigenen Angaben inzwischen die Beschaffungsform Nummer eins für Elektrofahrzeuge der zugehörigen Marken.