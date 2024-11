Kracher bei sportlichen E-Autos: VW rasiert radikal die Preise

Volkswagen in der Krise. Weil sich E-Autos längst nicht so gut verkaufen, wie erhofft, droht der Konzern damit, Werke zu schließen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich die ID-Modelle von Volkswagen bei den Händlern und auf den Parkplätzen der Produktionsstätten die Reifen platt stehen. Jetzt soll deswegen eine neue Sonderaktion helfen. Wer sich für ein GTX-Modell aus der ID-Serie von VW entscheidet, kann jetzt von Sonderkonditionen profitieren.

Volkswagen macht sportliche E-Autos im Leasing besonders attraktiv

Um den Absatz von E-Autos anzukurbeln, haben Volkswagen und die Volkswagen Financial Services die ID. GTX Sportwochen ausgerufen. Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer haben ab sofort die Möglichkeit, die vollelektrischen sportlichen GTX-Modelle von VW zu Sonderkonditionen zu leasen. Der Hersteller stellt noch bis zum 23. Dezember 2024 attraktive Leasingraten von unter einem Prozent des Bruttolistenpreises in Aussicht.

Das Angebot gilt für alle frei konfigurierbaren GTX-Modelle von ID.3, ID.4, ID.5 und ID.7 Tourer; sowohl für Neu- als auch für Lagerwagen. VW stellt sportliche Performance mit der Effizienz eines vollelektrischen Fahrzeugs in Aussicht. Auch interessant: Dank des Dualmotor-Allradantriebs bieten die GTX-Modelle von Volkswagen eine erhöhte Anhängelast. Das kann für so manchen Interessenten in der Freizeit oder auch bei einem Urlaub von besonderem Interesse sein.

GTX-Modelle leasen: Das sind die Konditionen

Die direkt von Volkswagen angebotenen Leasing-Konditionen für die E-Autos der ID-Reihe beginnen bei 399 Euro pro Monat für den ID.3 GTX. Den ID.4 GTX kannst du dir ab 439 Euro monatlich sichern, den ID.5 GTX ab 459 Euro. Soll es der ID.7 GTX sein, musst du mindestens 549 Euro zahlen, für den ID.7 Tourer GTX sind es mindestens 559 Euro monatlich. Die Laufzeit liegt bei 48 Monaten, die Laufleistung bei bis zu 10.000 Kilometern im Jahr. Einmalig wird eine Leasing-Sonderzahlung fällig. Sie liegt abhängig vom gewählten Modell zwischen 890 und 990 Euro. Die entsprechenden Angebote sind online, aber auch über jeden Volkswagen Partner vor Ort buchbar.

Du möchtest die Unterschiede von ID.3 GTX, ID.4 GTX, ID.5 GTX und ID.7 GTX auf einen Blick sehen? Ein Blick in unsere E-Auto-Datenbank kann dir helfen.