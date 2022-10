Deutsche Bahn ändert Fahrplan: Bei diesen Zügen gibt es Änderungen

Mit dem Fahrplan 2023 verbindet die Bahn nach eigenen Angaben den Nordwesten und Süden Deutschlands schneller und direkter miteinander. Fahrgäste können künftig zweimal pro Stunde zwischen Köln und München reisen und das bis zu 15 Minuten schneller als bisher. Doch auch in anderen Regionen gibt es Neuigkeiten. Wir fassen dir an dieser Stelle die wichtigsten Änderungen, die ab 11. Dezember greifen, aus allen Regionen Deutschlands zusammen. Die Neuerungen sind auch möglich, weil ab Dezember erstmals der neue ICE 3neo zum Einsatz kommt und täglich zwischen Dortmund, Köln und Frankfurt fährt. 2023 erhält die Deutsche Bahn mit 37 Zügen so viele neue ICE wie nie zuvor und kann so bis Ende 2023 weitere 19.000 Sitzplätze anbieten. Auch weitere ICE 4 mit 13 Wagen werden eingeflottet und bietet so mehr Kapazität.

Neuer Bahn-Fahrplan: Die wichtigsten Änderungen im Norden

Die zweistündliche ICE-Linie Basel–Karlsruhe–Mannheim–Köln wird nach/von Hamburg verlängert und ersetzt im Abschnitt Köln–Hamburg die bisherigen, zweistündlichen Intercity-Züge aus dem Mittelrheintal. Dadurch entstehen vor allem für Bremen und Osnabrück in Richtung Süden schnelle Direktverbindungen – etwa stündlich nach Frankfurt Flughafen und Mannheim sowie teilweise zweistündlich nach Karlsruhe, Freiburg und Basel. Dabei kommt weitgehend der angesprochene „XXL“-ICE 4 mit 918 Sitzplätzen und acht Fahrradstellplätzen zum Einsatz.

Zusätzlich zum Stundentakt fahren künftig bis zu acht Sprinter- bzw. Verstärkerzüge zwischen Hamburg und Köln, teilweise auch mit Halt in Osnabrück und Bremen sowie in Bonn. So erhält Hamburg neu täglich (statt bislang nur freitags und sonntags) einen ICE-Sprinter von Köln (14.09 Uhr), Düsseldorf, Duisburg, Essen und Münster (Ankunft in Hamburg um 17.53 Uhr), der neu auch schnelle Direktverbindungen z.B. aus Bonn (13.45 Uhr) und Koblenz bietet.

Die samstags im Winter (17. Dezember 2022 bis 25. März 2023) durchgehenden ICE-Verbindungen Hamburg–Hannover–Göttingen–München–Landeck-Zams mit Halt auch in Lüneburg und Celle fahren künftig weiter von und nach St. Anton am Arlberg, dem größten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs. Abfahrt in Hamburg Hbf ist um 6.05 Uhr, in Lüneburg 6.39 Uhr, Celle 7.26 Uhr, Hannover 7.49 Uhr, Göttingen 8.26 Uhr, Ankunft in St. Anton um 16.07 Uhr. In der Gegenrichtung fährt der ICE um 11.48 Uhr ab St. Anton mit Ankunft in Göttingen um 19.30 Uhr, Hannover 20.07 Uhr, Celle 20.36 Uhr, Uelzen 21.02 Uhr, Lüneburg 21.33 Uhr und Hamburg.

Lüneburg verliert den Schweiz-Nachtzug

An die Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern besteht für Bremen und Osnabrück statt bisher zwei künftig nur noch eine tägliche Direktverbindung über Hamburg nach z.B. Rostock, Stralsund und Binz auf Rügen: Abfahrt Osnabrück 9.23 Uhr, Bremen 10.17 Uhr. Ebenso in der Gegenrichtung: Abfahrt in Binz auf Rügen 10.43 Uhr mit Ankunft Bremen 15.41 Uhr, Osnabrück 16.35 Uhr. Ansonsten gibt es etwa zweistündlich ICE-Umsteigeverbindungen über Hamburg.

Der Nightjet Hamburg–Zürich bringt künftig neu in veränderter Zeitlage und in beiden Richtungen Reisende aus Nienburg, Verden und Bremen im Schlaf in die Schweiz und zurück: Mit Schlaf-, Liege- und Intercity-Sitzwagen der DB ab Hamburg um 22.07 Uhr, Bremen 23.11 Uhr, Verden 23.33 Uhr, Nienburg 23.52 Uhr und Hannover 0.30 Uhr. In der Gegenrichtung um 20.59 Uhr ab Zürich mit Ankunft in Hannover 5.29 Uhr, Nienburg 5.59 Uhr, Verden 6.19 Uhr, Bremen 6.43 Uhr und Hamburg 7.54 Uhr. Aus Hamburg kommend entfällt künftig der Halt Baden-Baden, in der Gegenrichtung kommt er dafür erneut hinzu. Auch in Bruchsal und Heidelberg hält der Nachtzug in Richtung Hamburg neu. Der Halt in Lüneburg (bislang nur in Süd-Nord-Richtung) entfällt hingegen.

Berlin und Ostdeutschland: Das ändert sich im neuen Bahn-Fahrplan

Ab dem 11. Dezember gibt es ab Berlin zusätzliche Fahrten nach Stralsund, Magdeburg und Warschau, am späten Abend nach Hannover und Bremen, am Wochenende nach Dresden sowie an Sommersamstagen mit dem ICE-Sprinter direkt an die Zugspitze.

Das sind die größten Änderungen im Bahn-Fahrplan

Montags bis freitags wird eine schnelle Intercity-Verbindung mit Doppelstockzügen angeboten. Morgens fährt der Zug von Magdeburg (7.03 Uhr) und Brandenburg (7.41 Uhr) nach Potsdam (8 Uhr) und Berlin (Hbf 8.28 Uhr), nachmittags retour um 17.33 Uhr ab Berlin Hbf nach Magdeburg (18.54 Uhr). Mit einem ICE um 20.46 Uhr ab Berlin kannst du künftig auch täglich über Stendal (an 21.38 Uhr) nach Wolfsburg (22.07 Uhr), Hannover (22.42 Uhr) und Bremen (23.51 Uhr) nach Oldenburg (Oldb) (0.23 Uhr) fahren.

Alle Eurocity-Züge ab Berlin über Frankfurt/Oder nach/von Polen werden zehn Minuten schneller und benötigen nach Warschau nur noch fünfeinhalb Stunden. Außerdem kommt voraussichtlich ab Mitte März je Richtung eine zusätzliche sechste Fahrt hinzu: um 11.52 Uhr von Berlin Hbf nach Warschau, aus Warschau mit Ankunft 16.05 Uhr in Berlin Hbf.

Änderungen bei Bahn-Fahrten an die Ostsee

Auch das ICE-Zugpaar Dresden-Berlin fährt künftig täglich (damit neu auch am Samstagabend) um 19.15 Uhr ab Berlin nach Dresden (21.07 Uhr) und Sonntagfrüh aus Dresden (6.54 Uhr) nach Berlin (8.46 Uhr). Gleichzeitig kündigte die Bahn aber an, dass es baustellenbedingt Einschränkungen beim ICE von Rostock über Berlin nach Dresden geben wird. Dieser fährt künftig in Teilen nach Leipzig. . Die nächtliche Direktverbindung nach Wien entfällt, hier muss in Leipzig umgestiegen werden. Ab 27. Mai 2023 fährt der ICE-Sprinter um 8.07 Uhr ab Berlin nach München. Samstags gehts weiter nach Weilheim, Murnau und Garmisch-Partenkirchen (an 13.35 Uhr). Zurück geht es um 14.15 Uhr ab Garmisch-Partenkirchen nach Berlin (an 19.53 Uhr).

Ein bisher nur am Wochenende fahrendes Zugpaar an die Ostsee wird ab 31. März 2023 weitgehend täglich angeboten: Die Abfahrt in Berlin ist um 11.44 Uhr, die Ankunft in Stralsund um 14.40 Uhr. Der Gegenzug fährt um 13.20 Uhr ab Stralsund nach Berlin (16.14 Uhr). Meist fährt der ICE auch umsteigefrei weiter von/nach Ostseebad Binz auf Rügen. Weitere Halte sind unter anderem Züssow, Anklam, Pasewalk, Prenzlau, Angermünde und Eberswalde.

Eine neue Nightjet-Verbindung führt sowohl von Berlin als auch von Prag über Leipzig nach Zürich. Damit erreichen Reisende aus Dresden (ab 21.10 Uhr), Halle (ab 22.28 Uhr) und Leipzig (ab 23.46 Uhr) künftig im Schlaf zum Beispiel Karlsruhe, Freiburg, Basel und Zürich (an 9.05 Uhr). Auch in der Gegenrichtung fährt der Nachtzug aus Zürich (ab 19.59 Uhr), Karlsruhe und Frankfurt (ab 0.52 Uhr) über Nacht nach z. B. Leipzig (an 4.48/ab 5.45 Uhr), Halle (an 5.37 Uhr) und Dresden (an 7.05 Uhr) und Prag. Weitere Halte sind unter anderem Bad Schandau, Riesa und Erfurt, in Richtung Schweiz auch Naumburg.

Neuer Bahn-Fahrplan für den Westen

Ab Köln fährt künftig ganzjährig täglich (statt bislang nur saisonal) die frühe Intercity-Direktverbindung von und nach Nordfriesland bis Westerland auf Sylt. Im Sommerhalbjahr hat dieser Zug auch Kurswagen nach Dagebüll Mole zu den Fähren nach Föhr und Amrum. Abfahrt in Osnabrück ist um 7.23 Uhr, in Bremen um 8.17 Uhr und in Hamburg um 9.17 Uhr, Ankunft in Westerland um 12.35 Uhr. In der Gegenrichtung fährt der Zug um 13.26 Uhr ab Westerland, mit Halt in Hamburg (an 16.45 Uhr), Bremen (17.46 Uhr) und Osnabrück (18.41 Uhr).

Die andere, bereits tägliche Verbindung Köln nach Westerland mit Ankunft um 16.34 Uhr kann künftig nicht mehr in Osnabrück und Bremen halten. In der Gegenrichtung (9.26 Uhr) ab Westerland nach Hamburg (an 12:45) und Bremen (an 13:46 Uhr) entfällt nur der Halt in Osnabrück.

Zwischen Köln und Ostfriesland fährt sonntags in den Sommermonaten (2. April bis 29. Oktober 2023) ein zusätzliches IC-Zugpaar mit neuer Direktverbindung unter anderem für Essen um 8.56 Uhr nach Norddeich Mole, zum Fähranleger nach Norderney und Juist.

Ab NRW gibt es mehr Direktverbindungen an die Nordsee: Ab Köln fährt künftig ganzjährig täglich (statt bislang nur saisonal) eine zweite Direktverbindung von und nach Westerland auf Sylt mit Halt zum Beispiel in Düsseldorf, Essen und Münster. Zwischen Köln und Ostfriesland fährt sonntags in den Sommermonaten (2. April bis 29. Oktober 2023) ein zusätzliches Intercity-Zugpaar mit neuer Direktverbindung unter anderem für Essen um 8.56 Uhr nach Norddeich Mole, zum Fähranleger nach Norderney und Juist.

Neue Schnellfahrstrecke im Süden

Viele der bereits angesprochenen Fahrplanänderungen im Rest Deutschlands betreffen auch den Süden. Besonderes bemerkenswert ist aber die Inbetriebnahme der neuen Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm. Sie verkürzt die Reisezeit zwischen Stuttgart und München um rund 15 Minuten. Gleichzeitig wächst das tägliche Angebot zwischen den beiden Landeshauptstädten um rund 20 auf 90 Fahrten.

Über die neue Strecke verbindet die DB auch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern noch schneller und häufiger miteinander. So führt die bestehende ICE-Linie Dortmund/Düsseldorf–Stuttgart über Köln und Mannheim nun weiter nach Ulm, Augsburg und München. Die Reisezeit über die neue Schnellfahrstrecke ist mit 4:15 Stunden knapp 15 Minuten kürzer als bisher. Zusammen mit den bereits bestehenden Direktverbindungen über Nürnberg oder Stuttgart können Fahrgäste damit zweimal pro Stunde umsteigefrei zwischen Köln und München reisen.

Mit neuen Direktverbindungen nach Frankfurt Flughafen bietet die Bahn weiteren deutschen Städten ab Dezember eine Alternative zum Kurzstreckenflug. Wie erwähnt, wird die ICE-Linie Basel−Köln–Dortmund bis nach Hamburg verlängert. Damit gelangen auch Reisende aus Münster, Osnabrück und Bremen noch häufiger umsteigefrei zum Frankfurter Flughafen. Auch von München und Augsburg geht es schneller und häufiger an den größten deutschen Airport. Hier erweitert die DB das Sitzplatzangebot um bis zu 60 Prozent.

Ab dem Fahrplanwechsel ist auch der Bahnhof Ansbach ein ICE-Halt – pro Woche machen dort rund 20 ICE-Fahrten der Strecke Hamburg–Hannover–Würzburg–München(–Österreich) Station. Die Freude ist aber nur von kurzer Dauer: Vom 1. April bis 9. Dezember 2023 müssen die Verbindungen baustellenbedingt direkt wieder entfallen. In diesem Zeitraum fährt auf dieser Achse dann lediglich das touristische Intercity-Zugpaar täglich von/nach Berchtesgaden und Oberstdorf.

Die bislang ab München angebotene Nachtzugverbindung nach Venedig, Wien, Budapest, Zagreb, Rijeka wird künftig von/nach Stuttgart verlängert und daher neu auch für Augsburg angeboten.

Neuer Bahn-Fahrplan ab 12. Oktober buchbar

Auch im Jahr 2023 geht die Sanierung des Schienennetzes unvermindert weiter. Aufgrund der Baustellen wird die Bahn das Angebot auf einigen Verbindungen zeitweise anpassen müssen, was teilweise bereits in den Fahrplan eingearbeitet ist. Über weitere Änderungen und Details will die Bahn im Dezember informieren.

Infos und Fahrkarten zum neuen Fahrplan gibt es ab dem 12. Oktober auf bahn.de, im DB Navigator, in Reisezentren und Agenturen sowie am Automaten. Zwischen dem 12. Oktober und dem 11. Dezember kannst du dann auch noch den neuen Fahrplan zu den alten Bahnpreisen buchen.

