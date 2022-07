Besser als die Telekom: Dieser Anbieter hat das beste Netz im Test

Für Deutschlands umfangreichsten Breitband– und Festnetztest (Eigendarstellung connect) haben automatisierte Testsysteme des connect-Partners zafaco im Mai und Juni in 49 Städten rund 3,2 Millionen Messungen von Telefonie, Datenübertragungen, Web-Services und Web-TV vorgenommen. Die Tests der connect basieren also nicht nur auf einzelnen Testanschlüssen, sondern eine extrem breite Basis. Alle Testergebnisse hat die connect auf ihrer Webseite veröffentlicht.

Telekom mit „sehr gut“ bester überregionale Anbieter

Zumindest in Bezug auf die bundesweit aktiven Anbieter hat die Telekom es einmal mehr geschafft: Zum 6. Mal errang die Telekom den Sieg bei den bundesweiten Breitband- und Festnetzanbietern. Die sehr hohe Qualität, die schon 2021 zum Testsieg führte, konnten die Bonner trotz der sehr aktiven Konkurrenz halten. Überzeugen konnte die Telekom vor allem mit starken Leistungen in der Sprach- und in der Daten-Disziplin. Das Crowdsourcing zeigt ebenfalls gute Ergebnisse. Beim Verhältnis der tatsächlichen Download-Datenraten zum vertraglich vereinbarten Maximalwert gibt es Verbesserungspotenzial. Heißt: Die Anschlüsse sind langsamer, als die Telekom verspricht. connect-Urteil: sehr gut, 931 Punkte (max. erreichbar: 1000 Punkte).

Auf Platz 2 landete in diesem Jahr 1&1 – 2020 gewann das Unternehmen den Test. In der Telefonie-Disziplin zählt 1&1 zum Spitzentrio, in der Daten-Disziplin zu den Anbietern, die in dieser Teilwertung die volle Punktzahl erreichen. Auch sonst kommt 1&1 auf überzeugende Ergebnisse. Nur ein leicht erhöhter Anteil mit Fehlern oder Zeitüberschreitungen trüben das insgesamt positive Gesamtbild ein wenig, weswegen die Schlusswertung ein sehr gut mit 916 Punkten ergab.

Vodafone mit deutlicher Verbesserung

O2 landete im diesjährigen Test auf Platz drei. Wie auch 1&1 mietet O2 sich sein Anschlussnetz, also die Leitung zum Kunden, bei anderen Anbietern zusammen, betreibt aber ein eigenes Kernnetz. Bei der Telefonie fielen den Testern langsame Verbindungsaufbauzeiten und lange Sprachlaufzeiten im eigenen Netz auf. Bei den Daten-Tests erzielt O2 die volle Punktzahl. Die Crowdsourcing-Ergebnisse sind insgesamt gut. Kritik gab es für langsame DNS-Auflösungszeiten und langsame Gaming-Pings sowie längere Pufferzeiten bei TV-Anwendungen. connect-Urteil: sehr gut, 910 Punkte.

Vodafone sei eine klare Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr (785 Punkte, Wertung außer Konkurrenz) gelungen, heißt es von der connect. Vodafone hatte sich im Vorjahr nicht aktiv am Test beteiligt, drohte sogar ihn zu boykottieren. Die Ergebnisse der Telefonie-Messungen in diesem Jahr sind insgesamt gut, allerdings fielen die ziemlich langen Verbindungsaufbauzeiten auf. Die Daten-Tests zeigen sehr gute Ergebnisse. Doch es gab eine recht hohe Anzahl von Fällen, in denen die Upload-Bandbreite besonders an schnellen Kabelanschlüssen unter die vertraglich zugesicherte Datenrate fällt. Dies schlägt sich auch im Crowdsourcing nieder. Daher reichte es nur zum connect-Urteil: gut, 808 Punkte.

Das ist der beste Festnetz-Anbieter in Deutschland

Zum ersten Mal beim connect-Test dabei und schon schiebt er sich an der Telekom als Platzhirsch vorbei: Die Deutsche Glasfaser erzielte mit 939 Punkten eine bessere Wertung als die Telekom. Da der Anbieter aber nur regional tätig ist und zudem eine sehr kleine Kundenbasis hat, wertet die connect ihn als regionalen Anbieter. Die Vermarktung der Glasfaser-Anschlüsse fokussiert sich auf den ländlichen Raum. Trotz sehr guten Telefonie-Leistungen fallen allerdings auch hier lange Sprachlaufzeiten bei Verbindungen von und zu Mobilfunknetzen auf. Bei den Daten-Tests wird dagegen die volle Punktzahl erreicht und im Crowdsourcing schiebt sich die Deutsche Glasfaser an die Spitze des Vergleichs.

Die weiteren Regionalanbieter: NetCologne mit 932 Punkten, M-net mit 929 Punkten, EWE mit 913 Punkten (alle sehr gut). Weiterhin erzielte Tele Columbus/Pyur 819 Punkte (gut). Die vergleichsweise schlechte Wertung bei Tele Columbus geht auf Datentests zurück. Hier zeigte sich eine erhöhte Zahl von Fällen, in denen die Download-Bandbreite unter 85 Prozent des vereinbarten Maximalwerts sank.

connect Festnetz-Netztest 2022