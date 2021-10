Deutsche Glasfaser: Breitband-Internet ohne Telekom-Anschluss

Wenn es darum geht, Orte mit schnellen Internetanschlüssen zu versorgen, ist nicht nur die Deutsche Telekom aktiv. Es gibt auch kleinere Unternehmen, die mit viel Aufwand Glasfaserkabel verlegen, um interessierten Kunden Breitband-Internet zu ermöglichen. Einer davon ist das im westfälischen Borken heimische Unternehmen Deutsche Glasfaser. Unter der Führung des ehemaligen E-Plus– und O2-Chefs Thorsten Dirks ist Deutsche Glasfaser vor allem in kleineren Städten aktiv.

Glasfaser per FTTH – Was ist das eigentlich?

Interessierte Kunden haben bei Deutsche Glasfaser die Möglichkeit, Kombi-Pakete mit einer Geschwindigkeit zwischen 100 Mbit/s und 1 Gbit/s im Downstream zu bestellen. Eine Drosselung der Geschwindigkeit gibt es dabei nicht. Du buchst eine echte Internet-Flatrate ohne Limit. Und dabei wird die Glasfaser für schnelles Internet direkt bis zu dir ins Haus gelegt (FTTH / Fiber To The Home). Das soll dafür sorgen, dass du auch tatsächliche jene Geschwindigkeit nutzen kannst, die du gebucht hast.

Hast du Interesse an einem Glasfaseranschluss, verspricht der Provider, dass gemeinsam mit dir die Positionen des Glasfaseranschlusses und des Leitungsweges besprochen und festgelegt werden. Du musst übrigens nicht befürchten, dass ein riesiges Loch in deine Hauswand geschlagen werden muss. Für die Einführung des Glasfaserkabels ins Gebäude ist nur ein Loch von wenigen Millimetern Durchmesser erforderlich. Es wird nach den notwendigen Arbeiten wieder verschlossen und abgedichtet. Die wichtigsten Schritte, die für die Errichtung eines Glasfaseranschlusses notwendig sind, kannst du auch in einer Info-Broschüre (PDF) nachlesen.

Diese Internet-Pakete stehen bei Deutsche Glasfaser zur Verfügung

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den aktuell bei Deutsche Glasfaser verfügbaren Tarifen:

DG basic 300 DG classic 400 DG premium 600 DG giga 1000 Grundgebühr pro Monat 24,99 Euro



44,99 Euro ab 13. Monat 24,99 Euro



49,99 Euro ab 13. Monat 24,99 Euro



79,99 Euro ab 13. Monat 24,99 Euro



89,99 Euro ab 13. Monat einmalige Bereitstellungsgebühr 69,99 Euro 69,99 Euro 69,99 Euro 69,99 Euro einmaliger Onlinebonus 10,00 Euro 30,00 Euro 45,00 Euro 60,00 Euro Festnetz-Flat nicht inklusive



2,9 Cent pro Minute inklusive inklusive inklusive max. Download-Geschwindigkeit 300 Mbit/s 400 Mbit/s 600 Mbit/s 1.000 Mbit/s max. Upload-Geschwindigkeit 150 Mbit/s 200 Mbit/s 300 Mbit/s 500 Mbit/s Mindestvertragslaufzeit 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre Aufpreis für DG TV (IPTV) 15,00 Euro 15,00 Euro 15,00 Euro 15,00 Euro jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Solltest du noch keinen passenden WLAN-fähigen Internet-Router besitzen, kannst du einen solchen bei Deutsche Glasfaser mieten. Ein Classic Router (Sagemcom [email protected] 5366se) steht für 2 Euro monatlich zur Verfügung, ein Premium Router von AVM (FritzBox 7590) mit integrierter Telefonanlage, DECT-Basisstation und Anrufbeantworter kostet 5 Euro monatlich extra. Solltest du dich für die FritzBox von Deutsche Glasfaser entscheiden, ist auch der Komfortanschluss mit zwei Sprachkanälen inklusive.

Bei den drei teuersten Tarifen gewährt Deutsche Glasfaser eine Wechselgarantie. Im 12. Vertragsmonat ist es kostenlos möglich, in einen kleineren Tarif zu wechseln, wenn die gebotene Geschwindigkeit nicht den eigenen Vorstellungen oder Bedürfnissen entspricht. Ein Wechsel in höherpreisige Tarife ist ohnehin jederzeit möglich.

IPTV optional gegen Aufpreis nutzbar

Optional sind alle vier Tarife um ein TV-Paket erweiterbar. Für bis zu 15 Euro Aufpreis pro Monat stehen mehr als 130 TV-Sender zur Verfügung – rund 70 davon in HD-Qualität. Das TV-Basis-Paket lässt sich um verschiedene Pay-TV-Pakete erweitern. Eine Set-Top-Box ist inklusive.

Die Tarife von Deutsche Glasfaser sind aktuell in zwölf Bundesländern verfügbar. Allerdings nicht flächendeckend, sondern nur in Teilen von Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Eine Verfügbarkeit lässt sich über die Homepage des Anbieters abfragen.

Aktuelle Ausbau-Projekte von Deutsche Glasfaser

Der Ausbau des Glasfasernetzes von Deutsche Glasfaser schreitet übrigens kontinuierlich voran. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den jüngsten Ausbau-Ankündigungen des Unternehmens.

Ob auch dein Wohnort schon vom Breitbandausbau von Deutsche Glasfaser profitiert, kannst du über die Homepage des Netzbetreibers prüfen.